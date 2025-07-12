ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович и Рафаэл ван дер Варт«Если хочешь — разберемся по-мужски». Звездные одноклубники, которые на самом деле ненавидели друг друга Томас МюллерДе Пауль, Мюллер и другие звезды КЧМ, за которыми стоит охотиться клубам MLS ФК «Торпедо»Преступление и наказание. Почему «Торпедо» исключили из РПЛ и что будет дальше?
    Все новости спорта

    Опустится ли «Улытау» в зону вылета?

    Улытау — Елимай Семей: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 12 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Улытау» — «Елимай» Семей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Елимай» Семей
    12 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Елимай» Семей. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Улытау» — «Елимай» Семей, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 12 Июля 2025 года

    Улытау

  • Жезказган
    •  Улытау 15:00 Елимай

    Елимай

  • Семей
    •

    «Улытау»

    Турнирное положение: «Улытау» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 12 баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает безопасную 12-ю позицию в таблице с отрывом только в один пункт от зоны понижения в классе (12-14-я строчки), поэтому ей нельзя терять очки.

    Улытау — Елимай: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.743.601.78Бонус$1500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Жениса» (0:2).

    Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив в домашних стенах снова остался без очков, на этот раз потерпев поражение от «Жетысу» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, несмотря на фактор своего поля, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

    Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    «Елимай Семей»

    Турнирное положение: «Елимай Семей» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 24 очка и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает пятую позицию, на шесть пунктов отставая от зоны континентальных турниров, а также опережая своего ближайшего преследователя «Окжетпес» лишь по дополнительным показателям.

  • Трансферный дайджест. 1 — 7 июля
  • «Зенит» ждет Малкома, Варди и Балотелли ищут новые клубы, о Дюмфрисе мечтает «Ман Сити»
  • 07/07/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Тобола» (2:3).

    Перед этим в 14-м туре чемпионата Казахстана коллектив в чужих стенах уже набрал три очка, одержав победу над «Кайсаром» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Елимай» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы ни три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

    Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Улытау» не проиграл

    • в трех последних матчах «Елимая» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Елимая» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.50, победа «Улытау» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

    Такой же сценарий был реализован и в двух последних очных играх этих соперников.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Елимая».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Улытау — Елимай Семей?

    Матч Улытау — Елимай Семей состоится 12 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Улытау — Елимай Семей?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Улытау — Елимай Семей?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Улытау — Елимай Семей?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Улытау — Елимай Семей?

    Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.50, победа «Улытау» — в 4.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Джонс — Масарова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Cерундоло — Молчан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Монако — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фриц — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жакмо — Вальтерт
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мисолич — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вавринка — Албот
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Грачева — Селехметьева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Курессааре — Таммека
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ритеряй — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.37
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байдулаев — Родригес
  • Бои
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Улытау — Елимай Семей: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 12.07.202515:00. Опустится ли «Улытау» в зону вылета?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры