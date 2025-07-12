Улытау — Елимай Семей: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 12 июля 2025 года

12 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Елимай» Семей. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Улытау» — «Елимай» Семей, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 12 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 12-ю позицию в таблице с отрывом только в один пункт от зоны понижения в классе (12-14-я строчки), поэтому ей нельзя терять очки.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Жениса» (0:2).

Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив в домашних стенах снова остался без очков, на этот раз потерпев поражение от «Жетысу» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, несмотря на фактор своего поля, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

«Елимай Семей»

Турнирное положение: «Елимай Семей» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 24 очка и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую позицию, на шесть пунктов отставая от зоны континентальных турниров, а также опережая своего ближайшего преследователя «Окжетпес» лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Тобола» (2:3).

Перед этим в 14-м туре чемпионата Казахстана коллектив в чужих стенах уже набрал три очка, одержав победу над «Кайсаром» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Елимай» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы ни три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Улытау» не проиграл

в трех последних матчах «Елимая» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Елимая» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.50, победа «Улытау» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних очных играх этих соперников.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Елимая».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30