Экспресс дня 14 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 14 декабря, состоятся поединки в чемпионатах Англии, Германии и Украины.

«Ливерпуль» — «Уотфорд»

Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур

Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 46 очков и опережая «Лестер» на восемь пунктов. Подопечные Юргена Клоппа не проигрывают с сентября, когда команда уступила «Наполи» в Лиге чемпионов (0:2).

Более того, почти год «Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате Англии. В 14-м туре «красные» справились с «Брайтоном» (2:1), а затем разгромили «Эвертон» (5:2) и «Борнмут» (3:0). Также команда обыграла «РБ Зальцбург» (2:0) последнем матче группового этапа ЛЧ.

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«Уотфорд» — главный аутсайдер нынешнего сезона, что стало настоящей неожиданностью. Команда набрала всего 9 очков в 16 играх.

1 декабря клуб уволил Кике Санчеса Флореса, а команду принял Найджел Пирсон, который должен в корне изменить ситуацию, чтобы избежать вылета. Какой-то позитив уже есть — в прошлом туре «шершни» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

Новый тренер — это хорошо, но «Уотфорд» ждет игра с настоящей машиной, да еще и на выезде. Стоит ждать комфортной победы подопечных Юргена Клоппа.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1,5 гола за 1.52.

«Бавария» — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии. 15-й тур

«Бавария» находится вне зоны еврокубков в Бундеслиге, набрав 24 очка и занимая седьмую строчку.

После отставки Нико Ковача команду принял Ханс-Дитер Флик, а команда обыграла «Олимпиакос» в ЛЧ (2:0), а также разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:0).

Еще двумя крупными победами завершились поединки против «Фортуны» (4:0) и «Црвены Звезды» (6:0), но затем последовали два поражения и руководство клуба вновь задумалось о назначении другого специалиста зимой или следующим летом.

В прошлом туре Бундеслиги мюнхенцы уступили «Боруссии» М (1:2), а исправиться удалось в Лиге чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1). В еврокубке у клуба все отлично — все победы и выход в плей-офф.

«Вердер» набрал 14 очков и находится возле зоны вылета — на 14-й строчке. В последних четырех турах у бременцев — три поражения и одна победа. Одолеть удалось «Вольфсбург» (3:2), а уступила команда «Боруссии» М (1:3), «Шальке» (1:2) и «Падерборну» (0:1).

У «Баварии» уже нет возможности терять очки, пора сближаться с топ-3 и возвращаться в борьбу за титул. В целом с игрой у мюнхенцев все неплохо, а «Вердер» — идеальный соперник, чтобы взять три очка дома.

Ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 гола за 1.42.

«Заря» — «Шахтер»

Футбол. Чемпионат Украины. 18-й тур

Луганчане набрали 34 очка в 17 матчах, благодаря чему команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от «Шахтера» на 13 очков.

В последних восьми матчах «Заря» одержала шесть побед — это показывает, что летнее назначение Виктора Скрипника было верным решением руководства.

В позапрошлом туре луганчане обыграли «Карпаты» (2:0), а затем шокировали киевское «Динамо» — 2:1. Команда продолжает расти и прогрессировать.

За 17 туров «Шахтер» набрал 47 очков и фактически решил вопрос чемпионства. Печальным событием стал вылет «горняков» из Кубка Украины после поражения от «Динамо» (1:2).

В прошлом туре УПЛ дончане легко обыграли «Олимпик» (3:0), а настоящим ударом стал разгром от «Аталанты» (0:3) и вылет из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Все-таки между «Шахтером» и «Зарей» остается целая пропасть в классе, а дончане обязаны реабилитироваться за провал в ЛЧ.

Ставка: победа «Шахтера» за 1.61.

Общий коэффициент — 3.47. 0