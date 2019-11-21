Экспресс дня 21 ноября. Прогнозы и ставки на хоккей

В четверг, 21 ноября, пройдут три поединка в регулярном чемпионате КХЛ.

«Адмирал» — «Металлург»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

«Адмирал» набрал 32 балла после 27 встреч и замыкает топ-8 на Востоке. В случае победы дальневосточный клуб может добраться даже до пятого места в конференции.

Отметим, что владивостокцы зарабатывают очки в четырех играх подряд, три победы и одно поражение в овертайме, которое состоялась в последнем туре дома от СКА — 1:2.

«Магнитка» имеет на своем счету 33 зачетных балла и находится на пятом месте в Восточной конференции, отставая от третьей позиции всего на два очка.

Пока выезд на Дальний Восток складывается для металлургов неудачно: команда поочередно уступила «Куньлуню» (1:3) и «Амуру» (2:3). Этими поражениями «Металлург» прервал серию из 10 матчей с очками.

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Выездная серия складывается для «Магнитки» неудачно, но игры проходят результативно. Прогнозируем, что и этот поединок будет с шайбами в обе стороны.

Ставка: обе забьют: да за 1.25.

«Авангард» — «Автомобилист»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

«Ястребы» после 29 матчей «регулярки» набрали 40 очков и идут на втором месте на Востоке, отставая от первого «Ак Барса» на три балла.

«Авангард» победил в своих последних трех играх (дважды в основное время и раз в овертайме). В крайней игре он разгромил дома «Салават» со счетом 4:1.

«Авто» по итогам 27 матчей чемпионата набрал 31 балл, которые позволяют команде находится на девятом месте в Восточной конференции, уступая зоне плей-офф всего один пункт.

Екатеринбуржцы поражением в овертайме от «Барыса» (2:3 ОТ) в последнем туре, прервали свою 4-матчевую выигрышную серию, три из которых они выиграли в основное время.

Прогнозируем, что «Авангард» на своей арене сможет обыграть нестабильный «Авто».

Ставка: «Авангард» победит за 1.48.

«Спартак» — «Динамо» Минск

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

«Красно-белые» идут на шестом месте в Западной конференции, заработав в 29 матчах «регулярки» 34 зачетных балла.

За минувшие пять встреч «Спартак» в основное время победил всего лишь раз, одолев в прошлом туре на выезде «Нефтехимик» со счетом 4:1.

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Белорусы за 28 поединков регулярного чемпионата набрали только 23 очка и занимают 11-е место в Западной конференции, отставая от зоны пле-офф на семь пунктов.

Два последних матча «Динамо» проиграло. Накануне минчане в гостях потерпели поражение от «Торпедо» (2:3), а до этого по буллитам уступили в родных стенах «Авангарду» (1:2 Б).

Прогнозируем, что «Спартак», который на хорошем уровне проводит сезон, на своей арене справится с аутсайдером лиги.

Ставка: «Спартак» победит за 1.41.

Общий коэффициент — 2.60. 0