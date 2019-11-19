Экспресс дня 19 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 19 ноября, в Европе пройдут заключительные матчи отбора на континентальное первенство по футболу.

Сан-Марино — Россия

Футбол. Квалификация Евро-2020

Сборная России, потерпев второе поражение от команды Бельгии, окончательно лишилась мотивации на заключительный тур отборочного турнира.

Подопечные Станислава Черчесова уже точно не выйдут на первую строчку, как и не покинут свою вторую позицию. Чтобы уладить все формальности с текущей квалификацией, осталось лишь сыграть с Сан-Марино.

В первом круге россияне разгромили этого откровенного аутсайдера со счетом 9:0, но вряд ли подобный результат повторится, поскольку громить соперника с настолько крупным счетом во второй раз нет никакого смысла.

Все прогнозы на Евро-2020

Игрокам куда важнее поберечь себя, избежав травм, и сохранить силы на оставшуюся часть года на клубном уровне. Россия, конечно, победит, но разница должна составить три-четыре мяча.

Ставка: победа сборной Сан-Марино с форой +5,5 за 1.70.

Бельгия — Кипр

Футбол. Квалификация Евро-2020

Подобного сценария следует ожидать и в еще одном матче группы I, где Бельгия примет сборную Кипра.

Конечно же, «красные дьяволы» будут играть на победу, ведь им так хочется завершить квалификацию, набрав максимально возможные 30 очков. Впрочем, они точно не будут отдавать все силы на поле только для того, чтобы забить как можно больше голов киприотам.

Подопечные Ран Бена-Шимона не отличаются стабильной игрой, но настрой на фаворита у них должен быть боевой, так что надеемся, что гости не развалятся после первого же пропущенного гола.

Ставка: победа сборной Кипра с форой +3,5 за 1.63.

Уэльс — Венгрия

Футбол. Квалификация Евро-2020

Куда более важный матч состоится в Кардиффе, где Уэльс поборется за прямую путевку на Евро-2020 с Венгрией.

На данный момент валлийцы идут третьими, отставая от венгров на один балл, но победы им будет вполне достаточно для того, чтобы опередить соперника.

Календарь и таблица Евро-2020

В первом круге подопечные Райана Гиггза уступили в Будапеште 0:1, но мало в чем уступали венграм, а единственный мяч пропустили за десять минут до завершения основного времени.

На своем поле ждем от валлийцев более успешной игры, тем более что трибуны не позволят им отсиживаться в обороне.

Ставка: победа сборной Уэльса за 1.70.

Общий коэффициент — 4.71. 0