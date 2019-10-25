ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лейпциг» — «Зенит»Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьей Зинедин ЗиданОтставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев Хоккеисты «Тампы»НХЛ. 37 сэйвов Василевского, «Оттава» прервала серию поражений
  • 10:03
    • «Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес
  • 08:23
    • «Филадельфия» победила «Бостон», Ирвинг набрал 50 очков в матче с «Миннесотой»
  • 08:06
    • Россия примет ЧМ-2021 по пляжному футболу
  • 01:13
    • Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:23
    • Вратарь «Лиона» принес победу «Бенфике» в Лиссабоне
  • 00:12
    • «Валенсия» упустила победу над «Лиллем», Черышев отметился голом
  • 00:06
    • «Барселона» не без труда обыграла «Славию»
    Все новости спорта

    «Лестер» попробует удержаться в лидирующей тройке

    Экспресс дня 25 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 25 октября
    Джейми Варди
    В пятницу, 25 октября, в России, Англии и Испании стартуют очередные туры национальных первенств по футболу.

    «Рубин» — «Урал»

    Футбол. Чемпионат России. 14-й тур

    Программу 14-го тура российской Премьер-лиги откроет матч в Казани, где местный «Рубин» примет «Урал».

    Казанцы проводят первую половину сезона крайне неубедительно, о чем свидетельствует их ужасающая результативность (8 голов) и большое количество поражений (6).

    В конце октября, впрочем, у «Рубина» будет шанс чуть продвинуться вверх по турнирной таблице, поскольку у «Урала» в этом сезоне тоже имеются проблемы, особенно в обороне, ведь он пропустил сразу 27 мячей.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Рубин» лишь в одном матче текущего чемпионата забил больше одного гола, но, учитывая нестабильность «Урала», нам кажется, у него будет шанс замахнуться на триумф.

    Ставка: индивидуальный тотал «Рубина» больше 1 за 1.54.

    «Саутгемптон» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

    В четырех предыдущих турах «Саутгемптон» набрал всего одно очко, из-за чего вплотную приблизился к зоне вылета.

    «Святые» редко проигрывают с крупным счетом, но набранные баллы даются им с огромным трудом из-за проблем в атаке, ведь в среднем они забивают ровно один гол за игру.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    Тот же «Лестер» в среднем забивает чуть меньше двух, что позволяем ему занимать третье место в турнирной таблице и даже находиться в чемпионской гонке.

    Все прогнозы на АПЛ

    В этом сезоне «лисы» проиграли только «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Ливерпулю» (1:2), так что уступить на «Сент-Мэри» они не должны. Статус обязывает их играть на победу.

    Ставка: победа «Лестера» с форой 0 за 1.67.

    «Вильярреал» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании. 10-й тур

    На старте сезона «Вильярреалу» тяжело давались очки, но постепенно он набрал обороты, благодаря чему взлетел на седьмое место в турнирной таблице.

    На счету «желтой субмарины» три поражения, но все они были выездными, тогда как на своем поле команда Хавьера Кальехи не только не проигрывает, но и очень много забивает — 13 мячей в четырех встречах.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Исходя из этого, нам кажется, что «Алавесу» будет непросто рассчитывать на набранные очки, тем более что вдали от дома он играет откровенно слабо — один набранный балл в четырех поединках.

    Сложно сказать, насколько уверенной будет победа «Вильярреала», но в том, что хозяева наберут три очка, мы почти не сомневаемся.

    Ставка: победа «Вильярреала» за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.03. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Локомотив — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.87
  • Прогноз на матч Партизан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.55
  • Прогноз на матч Порту — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.84
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Вольфсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.50
  • Прогноз на матч Слован — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бешикташ — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  3.85
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 19:55
    •  2.87
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  3.00
  • Прогноз на матч Алкмар — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  3.25
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.57
  • Прогноз на матч Рома — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Гент — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Олег Знарок
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
    • 12:55 21/10/2019     Карло Анчелотти
  • Серия А. Как дела у команд из топ-шестерки?
    • 15:30 18/10/2019     Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 25 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.03
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол «МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»«Манчестер Юнайтед» уже не тот клуб, который может с легкостью подписывать звезд Вчера в 18:030
  • 00:00
    • Дубль Мертенса помог «Наполи» удержать победу над «Зальцбургом»
  • 23:54
    • «Ливерпуль» разгромил «Генк», Окслейд-Чемберлен забил два мяча
  • 23:54
    • «Боруссия» уступила «Интеру» в Милане
    «Ювентус» — «Локомотив» Футбол Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в ТуринеРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Ювентуса» Вчера в 02:070
  • Экспресс дня

  • «Лестер» попробует удержаться в лидирующей тройке
  • 4.03
    •
  • 08:52
    • Василевский признан первой звездой игрового дня в НХЛ
  • 00:55
    • Широков: Надо признать — «Зенит» не смог организовать контригру
  • 00:48
    • Караваев: У «Зенита» нет права на ошибку
    «Калгари» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари», «Лос-Анджелес» одолел «Виннипег»Результаты матчей регулярного чемпиона НХЛ 23 октября Вчера в 08:190
  • 21:48
    • «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии
  • 21:57
    • «Челси» вырвал победу у «Аякса», гол Промеса не был засчитан
  • 21:43
    • УНИКС дома разобрался с «Ховентудом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие