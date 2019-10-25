Экспресс дня 25 октября. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 25 октября, в России, Англии и Испании стартуют очередные туры национальных первенств по футболу.

«Рубин» — «Урал»

Футбол. Чемпионат России. 14-й тур

Программу 14-го тура российской Премьер-лиги откроет матч в Казани, где местный «Рубин» примет «Урал».

Казанцы проводят первую половину сезона крайне неубедительно, о чем свидетельствует их ужасающая результативность (8 голов) и большое количество поражений (6).

В конце октября, впрочем, у «Рубина» будет шанс чуть продвинуться вверх по турнирной таблице, поскольку у «Урала» в этом сезоне тоже имеются проблемы, особенно в обороне, ведь он пропустил сразу 27 мячей.

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«Рубин» лишь в одном матче текущего чемпионата забил больше одного гола, но, учитывая нестабильность «Урала», нам кажется, у него будет шанс замахнуться на триумф.

Ставка: индивидуальный тотал «Рубина» больше 1 за 1.54.

«Саутгемптон» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

В четырех предыдущих турах «Саутгемптон» набрал всего одно очко, из-за чего вплотную приблизился к зоне вылета.

«Святые» редко проигрывают с крупным счетом, но набранные баллы даются им с огромным трудом из-за проблем в атаке, ведь в среднем они забивают ровно один гол за игру.

Тот же «Лестер» в среднем забивает чуть меньше двух, что позволяем ему занимать третье место в турнирной таблице и даже находиться в чемпионской гонке.

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В этом сезоне «лисы» проиграли только «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Ливерпулю» (1:2), так что уступить на «Сент-Мэри» они не должны. Статус обязывает их играть на победу.

Ставка: победа «Лестера» с форой 0 за 1.67.

«Вильярреал» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. 10-й тур

На старте сезона «Вильярреалу» тяжело давались очки, но постепенно он набрал обороты, благодаря чему взлетел на седьмое место в турнирной таблице.

На счету «желтой субмарины» три поражения, но все они были выездными, тогда как на своем поле команда Хавьера Кальехи не только не проигрывает, но и очень много забивает — 13 мячей в четырех встречах.

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Исходя из этого, нам кажется, что «Алавесу» будет непросто рассчитывать на набранные очки, тем более что вдали от дома он играет откровенно слабо — один набранный балл в четырех поединках.

Сложно сказать, насколько уверенной будет победа «Вильярреала», но в том, что хозяева наберут три очка, мы почти не сомневаемся.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.57.

Общий коэффициент — 4.03. 0