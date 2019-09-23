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    Воспользуется ли «Хоффенхайм» усталостью «Вольфсбурга»?

    Экспресс дня на 23 сентября. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей

    Прогноз на Экспресс дня на 23 сентября
    «Вольфсбург» играл в Лиге Европы в прошлый четверг
    Сегодня состоится последний поединок 5 тура немецкой Бундеслиги. Также пару интересных матчей будет в КХЛ.

    «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»

    Футбол. Бундеслига. 5 тур

    «Вольфсбург» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне. Команда сыграла 6 поединков, в четырех из них она праздновала победу. В бундеслиге клуб сыграл вничью дважды кряду — 1:1 с «Фортуной» и 1:1 с «Падерборном». В прошлый раз «волки» выиграли у «Александрии» со счетом 3:1 в Лиге Европы.

    «Хоффенхайм» в еврокубках не выступает, однако и результаты команды в Бундеслиге не очень радуют — всего одна победа в 4 последних матчах. В прошлом туре «Хоффе» дома уступили «Фрайбургу» 0:3. Перед этим была нулевая ничья с «Байером».

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    «Вольфсбург» играл на прошлой неделе в Лиге Европы, поэтому кое-какие силы были оставлены там. Кроме того, у команды много травмированных. «Хоффенхайм» не блещет хорошими результатами, поэтому гостям наверняка будет крайне тяжело добиться нужного исхода.

    Ставка: обе забьют за 1.55.

    СКА — ЦСКА

    Хоккей. КХЛ

    СКА оборвал свою 3-матчевую серию поражением в прошлом туре КХЛ. Коллектив уступил «Витязю» 2:4. Ранее хозяева обыграли «Динамо» (0:2) и «Сочи» (0:1). До всего этого был результативный поединок с «Йокерит», в котором СКА выиграл со счетом 3:2.

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    • ЦСКА выиграл три последних встречи на этом турнире. При этом в двух случаях команда делала это всухую. В прошлой игре удалось выиграть у «Адмирала» с результатом 4:0, а перед этим было 5:2 с «Локо» и 0:3 со СКА.

    В этом сезоне ЦСКА уже обыгрывал СКА. Хозяева захотят поквитаться. Вполне возможно, что это приведет к очень результативной развязке.

    Ставка: тотал больше 3 за 1.30.

    «Сибирь» — АК «Барс»

    Хоккей. КХЛ

    «Сибирь» проиграла 2 из 3 последних матчей КХЛ. В прошлой игре команде удалось прервать неудачную серию победой над «Амуром» со счетом 2:1. До этого хозяева проиграли «Трактору» в овертайме и уступили «Витязю» в серии буллитов.

    АК «Барс» вообще непобедим. Гости проиграли только ЦСКА после перерыва. После этого было 6 побед кряду. Последние результаты такие: 1:2 с «Металлургом», 4:1 с «Нефтехимиком» и 4:3 с «Северсталью».

    АК «Барс» хоть и побеждает, но все же регулярно пропускает. В любом случае предлагаем сосредоточить внимание на гостях.

    Ставка: Фора 2 (0) за 1.47.

    Итоговый коэффициент — 2.96. 0

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    Экспресс дня на 23 сентября. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.96
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