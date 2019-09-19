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    Будет ли первый тур ЛЕ удачным для «Краснодара» и ЦСКА?

    Экспресс дня 19 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 19 сентября
    Футболисты «Краснодара»
    Сегодня, 19 сентября, пройдут поединки первого тура группового этапа Лиги Европы. «Краснодар» сыграет с «Базелем» в Швейцарии, а ЦСКА — с Лудогорцем« в Болгарии.

    «Базель» — «Краснодар»

    Футбол. ЛЕ. Групповой этап. 1-й тур

    «Базель» в ранге вице-чемпиона Швейцарии начал свой турнирный путь в еврокубках в Лиге чемпионов, где сначала прошел голландский ПСВ (2:3 и 2:1).

    Но уже в следующем раунде «красно-синие» сенсационно дважды проиграли австрийскому ЛАСКу (1:2 и 1:3) и переместились в Лигу Европы. В чемпионате Швейцарии «Базель» лидирует после 6 туров, выиграв пять встреч при одном поражении.

    «Краснодар» также начал свое выступление в этой еврокубковой компании в Лиге чемпионов, преодолев такой же путь. Сперва «быки» прошли «Порту» — 0:1 и 3:2.

    А на следующем этапе они были нещадно биты греческим «Олимпиакосом» (1:2 и 0:4). На внутренней арене краснодарская команда тоже лидирует, выиграв две последние игры в чемпионате по 4:2.

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    • Оба коллектива демонстрирую в этом сезоне результативный футбол. Думаем, что и предстоящий поединок будет не исключением. Ставим — обе забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.66.

    «Лудогорец» — ЦСКА

    Футбол. ЛЕ. Групповой этап. 1-й тур

    «Лудогорец», как чемпион Болгарии, был выбит из этой Лиги чемпионов первым же соперником. На первой стадии отбора болгары дважды уступили венгерскому «Ференцварошу» (2:3 и 1:2).

    Переместившись в ЛЕ «орлы» прошли троих соперников. Первые два этапа они преодолели легко, и только на последнем раунде был настоящий бой со словенским «Марибором» (0:0 и 2:2). В чемпионате страны «зелено-белые» лидируют после девяти туров.

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    Московские «армейцы» начали эту еврокубковую компанию сразу же с группового этапа, т.к. финишировали на четвертом месте в минувшем чемпионате России.

    В текущем розыгрыше РПЛ ЦСКА после девяти туров также идет четвертым. Отметим, что «красно-синие» выиграли свои последние три игры, пропустив за этот период только один гол.

    ЦСКА в последнее время набрал неплохую форму. Прогнозируем, что выезд «армейцев» в Болгарию будет удачным.

    Ставка: Х2 за 1.47.

    «Манчестер Юнайтед» — «Астана»

    Футбол. ЛЕ. Групповой этап. 1-й тур

    «Красные дьяволы», ставшие шестыми в минувшем розыгрыше АПЛ, начнут эти еврокубки сразу же с группового этапа.

    В текущем розыгрыше чемпионата Англии манкунианцы после пяти туров с 8 очками идут четвертыми. В своей последней игре они обыграли «Лестер» (1:0), т.с. прервав свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Астана» в этом евросезоне уже провела восемь встреч. Начали «железнодорожники» свою еврокомпанию в Лиге чемпионов, где были выбиты первым же соперником.

    В Лиге Европы они преодолели три раунда. Первые две стадии казахи прошли очень легко, но на последнем раунде пришлось понервничать с белорусским БАТЭ (3:0 и 0:2). В чемпионате Казахстана «Астана» идет третьей, но по потерянным очка является теневым лидером.

    Прогнозируем, что на «Олд Траффорд» у казахов будет мало шансов на благоприятный исход. Ставим на победу англичан с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.35.

    Итоговый коэффициент — 3.29 0

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    Экспресс дня 19 сентября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.29
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