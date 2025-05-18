Победы над «Реймсом» не хватило для Лиги Чемпионов: «Лилль» отправляется в Лигу Европы

Вечер на «Пьер-Моруа» был наполнен противоречиями. «Лилль» победил — но не праздновал. Подарил болельщикам прощальные эмоции от Кабелла и Джонатана Дэвида — но не добился своей главной цели. Удержал пятое место и путёвку в Лигу Европы — но не прорвался в Лигу чемпионов. Матч с «Реймсом» стал драмой неисполненных надежд, где даже красивейшие голы были лишь фоном к финальному разочарованию.

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Реймс 2:1 Голы: 1:0 Реми Кабелла (37'), 1:1 Серхио Акьем (60'), 2:1 Чуба Акпом (пенальти) (86') Лилль: Люка Шевалье, Тома Мёнье, Бафоде Диаките, Алешандро Рибейро, Габриэль Гудмундссон, Реми Кабелла (Ngal'ayel Mukau, 89'), Айюб Буадди (Осам Сахрауи, 79'), Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон, Матиас Фернандес, Джонатан Дэвид (Чуба Акпом, 72') Реймс: Йеванн Диуф, Аурелио Бута (Ange Martial Tia, 59'), Серхио Акьем, Джозеф Окуму, Седрик Кипре, Хироки Сэкинэ, Амаду Коне (Джон Финн, 69'), Валентен Атангана (Умар Диаките, 88'), Жордан Сьебатшё, Дзюня Ито (Ноа Санги, 69'), Mory Gbane Предупреждение: Джозеф Окуму (84')

С первых минут «Лилль» взял под контроль мяч и территорию — как подобает фавориту, которому нужна только победа. «Реймс» закрылся у своих ворот, словно в кубковом матче с топ-командой: низкий блок, минимум прессинга и ставка на чудо. Но чудо оттягивалось. Хакон Харальдссон первым потревожил Диуффа коварным ударом из-под защитника — кипер среагировал. В следующей атаке настал момент для магии.

После отскока от удара Тома Мёнье, мяч по высокой дуге полетел к Реми Кабелла. И 35-летний ветеран, проводящий свой последний матч за «Лилль», превратил прощание в искусство: пяткой, с разворота, под острым углом — точно в угол. Эстетика и точность, символичский гол на прощание. Стадион даже на мгновение замер от такой красоты.

Лилль — Реймс afp.com

«Реймс» даёт бой

Вопреки сценарию, в котором «Реймс» должен был смириться, команда Самбы Диавара вернулась в игру. Моментов у гостей почти не было — но именно из этого ничего и пришёл гол.

На 60-й минуте после корнера и скидки от Гбане мяч оказался у Серхио Акиеме. Защитник не думал, не колебался, не крутился. Он просто пробил с полулёта — прямо под перекладину! Один из самых красивых голов тура и короткий шанс на спасение.

Лилль — Реймс afp.com

«Лилль» ощутил давление. А вместе с ним — ответственность. Мёнье бил — снова вытащил Диуфф. Александро пробивал головой — выше. Болельщики не требовали, но команда всё равно шла вперёд. И дождалась.

Акпом ставит точку

На 86-й минуте Чуба Акпом, вышедший на замену, ворвался в штрафную. И тогда Джозеф Окуму, словно не выдержав напряжения, подтолкнул англичанина в спину. Пенальти.

Сам пострадавший подошёл к точке и с хладнокровием, будто это не конец сезона, а разминочная тренировка, отправил вратаря в одну сторону, мяч — в другую. 2:1.

Лилль — Реймс afp.com

Болельщики взорвались — но уже без прежней надежды. Было ясно: в параллельном матче «Ницца» громит «Брест» и не уступит четвёртую строчку. Победа «Лилля» осталась лишь утешительным жестом.

Конец эпохи и новые начала

Прощальный матч Кабелла. Вероятный уход Джонатана Дэвида. Неудача в гонке за Лигу чемпионов. И всё же: третий подряд сезон с еврокубками, мощный второй круг, стабильность в выборе курса — всё это остаётся у «Лилля».

В новом сезоне команда Бруно Женезио сыграет в Лиге Европы. А это, возможно, даже более подходящая сцена для команды, которая любит строить свою игру медленно, фундаментально, красиво.

«Реймс», несмотря на поражение, остался в Лиге 1 — благодаря ничьей «Гавра». Боль, облегчение и уроки: сезон, в котором команда была близка к краю, завершается передышкой. Но впереди — перестройка, без которой новые битвы за выживание неизбежны.