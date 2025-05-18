Победы над «Реймсом» не хватило для Лиги Чемпионов: «Лилль» отправляется в Лигу Европы

С первых минут «Лилль» взял под контроль мяч и территорию — как подобает фавориту, которому нужна только победа. «Реймс» закрылся у своих ворот, словно в кубковом матче с топ-командой: низкий блок, минимум прессинга и ставка на чудо. Но чудо оттягивалось. Хакон Харальдссон первым потревожил Диуффа коварным ударом из-под защитника — кипер среагировал. В следующей атаке настал момент для магии.
После отскока от удара Тома Мёнье, мяч по высокой дуге полетел к Реми Кабелла. И 35-летний ветеран, проводящий свой последний матч за «Лилль», превратил прощание в искусство: пяткой, с разворота, под острым углом — точно в угол. Эстетика и точность, символичский гол на прощание. Стадион даже на мгновение замер от такой красоты.
«Реймс» даёт бой
Вопреки сценарию, в котором «Реймс» должен был смириться, команда Самбы Диавара вернулась в игру. Моментов у гостей почти не было — но именно из этого ничего и пришёл гол.
На 60-й минуте после корнера и скидки от Гбане мяч оказался у Серхио Акиеме. Защитник не думал, не колебался, не крутился. Он просто пробил с полулёта — прямо под перекладину! Один из самых красивых голов тура и короткий шанс на спасение.
«Лилль» ощутил давление. А вместе с ним — ответственность. Мёнье бил — снова вытащил Диуфф. Александро пробивал головой — выше. Болельщики не требовали, но команда всё равно шла вперёд. И дождалась.
Акпом ставит точку
На 86-й минуте Чуба Акпом, вышедший на замену, ворвался в штрафную. И тогда Джозеф Окуму, словно не выдержав напряжения, подтолкнул англичанина в спину. Пенальти.
Сам пострадавший подошёл к точке и с хладнокровием, будто это не конец сезона, а разминочная тренировка, отправил вратаря в одну сторону, мяч — в другую. 2:1.
Болельщики взорвались — но уже без прежней надежды. Было ясно: в параллельном матче «Ницца» громит «Брест» и не уступит четвёртую строчку. Победа «Лилля» осталась лишь утешительным жестом.
Конец эпохи и новые начала
Прощальный матч Кабелла. Вероятный уход Джонатана Дэвида. Неудача в гонке за Лигу чемпионов. И всё же: третий подряд сезон с еврокубками, мощный второй круг, стабильность в выборе курса — всё это остаётся у «Лилля».
В новом сезоне команда Бруно Женезио сыграет в Лиге Европы. А это, возможно, даже более подходящая сцена для команды, которая любит строить свою игру медленно, фундаментально, красиво.
«Реймс», несмотря на поражение, остался в Лиге 1 — благодаря ничьей «Гавра». Боль, облегчение и уроки: сезон, в котором команда была близка к краю, завершается передышкой. Но впереди — перестройка, без которой новые битвы за выживание неизбежны.