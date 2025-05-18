Крылья Советов — Спартак. Ставка на исход и прогноз на чемпионат России 18 мая 2025 года

Крылья Советов
Спартак
«Крылья Советов»
Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Крылья Советов» идут десятыми в таблице РПЛ с 30 очками.
Последние матчи: в 28-м туре команда Игоря Осинькина потерпела разгромное поражение в гостях от «Пари НН» со счетом 2:5. Игра фактически была уже сделана к концу первого тайма, когда соперник забил четыре безответных мяча.
Крылья Советов — Спартак: коэффициенты букмекеров
При этом «Крылья Советов» первый мяч забили перед перерывом, отличился Олейников, а второй — в середине второго тайма после точного удара Шитова. Но развить свой успех самарцы не смогли, пропустив пятый мяч почти сразу.
Ранее было домашнее поражение от московского «Динамо» (1:3) и победа дома над «Оренбургом» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Ломаев (в), Витюгов (п).
Состояние команды: в этом сезоне «Крылья Советов» выдали очень неровный и нервный сезон. Вокруг команды было много скандалов в этом году и нелицеприятных разговоров, в том числе и относительно главного тренера Осинькина. Пока же самарцы всего на 4 очка оторвались от зоны стыков и еще могут теоретически туда угодить.
«Спартак» Москва
Турнирное положение: сейчас «Спартак» занимает пятое место в таблице РПЛ с 51 очком.
Последние матчи: игра против московского «Динамо» команде Деяна Станковича откровенно не удалась и поражение и ней со счетом 0:2 было абсолютно заслуженным. Первый тайм остался за бело-голубыми, уже к 30-й минуте они забили два мяча.
Во второй половине «Динамо» сбавило обороты, а «Спартак» завладел инициативой, стал играть лучше, но создать хотя бы подобие голевого момента так и не смог. Абсолютно заслуженное поражение.
Также было поражение в Кубке России от «Ростова» (1:2) и ничья с главным аутсайдером «Факелом» (0:0).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: у «Спартака» стандартная для последних лет весенняя часть. Море оптимизма после первой половины сезона, обнимашки-целовашки тренера и игроков, проходит зимняя подготовка и все куда-то улетучивается.
Станкович повторил путь своих предшественников и провалил длительную предсезонку, все трансферы пока никуда, в команде нервозная обстановка, а сам серб уже начинает паковать чемоданы. В общем, «Спартак» на своей волне, как не меняй руководство.
Статистика для ставок
- В первом круге «Спартак» разгромил самарцев со счетом 3:0
- Также были две встречи в Кубке России, которые тоже закончились победами красно-белых (4:1, 3:0)
- В прошлом сезоне «Крылья Советов» уверенно выиграли дома (4:0), но уступили на выезде (0:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Крылья Советов» дают 3,20, а на «Спартак» Москву — 2,18, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,82.
- 2.45Ростов — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Ахмат — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.15Крылья Советов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Прогноз: «Крыльям Советов» для успокоения души и сохранения места в РПЛ надо взять хотя бы очко, что против раздираемого скандалами и внутренними противоречиями «Спартака» вполне реально. Особенные счеты будут у Зиньковского, который тщательно готовится доказать, что его зря списали из команды, Сергеев очень любит забивать в таких важных матчах.
Основная ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1,73.
Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант, чтобы сразу скандировали Станковичу: «Самара-чемодан-вокзал-самолет-Белград и тд».
Дополнительная ставка: победа самарцев за 3,20.