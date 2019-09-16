Экспресс дня 16 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

«Ростов» — «Ахмат»
Футбол. Россия. РПЛ. 9-й тур
«Ростова» после восьми туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В случае победы ростовчане сравняются по очкам с лидирующими «Краснодаром» и «Зенитом».
Две последний игры в российском первенстве «Желто-синие» выиграли с одинаковым счетом по 2:1. Сперва они одолели дома «Рубин», а затем в гостях переиграли «Локомотив».
Грозненский коллектив разместился с 8 баллами на 13-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону прямого вылета на два пункта.
«Ахмат» не может победить уже в четырех встречах кряду в чемпионате России. За этот период чеченцы дважды проиграли и столько же игр свели вничью.
Если с лидерами «Ростов» играет удачно, то с командами из второй половины таблицы поединке для ростовчан складываются тяжело. Поэтому, предлагаем поставить с форой на гостей.
Ставка: победа «Ахмата» с форой (+1,5) за 1.38.
«Торино» — «Лечче»
Футбол. Италия. Серия А. 9-й тур
Футболисты «Торино» раньше всех в Италии вышли из отпуска. Это связано с участием «быков» в квалификации Лиги Европы, где они на последней стадии отбора дважды проиграли английскому «Вулверхэмптону» (1:2 и 2:3).
В чемпионате Италии «бордовые» пока показывают 100% результат, выиграв оба поединка. Начали с виктории на своем поле над «Сассуоло» со счетом 2:1, а затем переиграли в Бергамо «Аталанту» — 3:2.
«Лечче» в прошлом сезоне финишировал на втором месте в Серии Б и получил прямую путевку в Серию А.
Стартовали в элите итальянского футбола «желто-красные» в крупного проигрыша в Милане от «Интера» (0:4), во втором туре уступили дома прямому конкуренту за выживание «Вероне» (0:1).
Прогнозируем, что «Торино» при своих зрителях нанесет поражение главному аутсайдеру этой Серии А.
Ставка: победа «Торино» за 1.50.
«Юргорден» — «Хельсинборг»
Футбол. Швеция. Аллсвенскан. 23-й тур
«Юргорден» по потерянным очкам является лидером чемпионата Швеции. Если стокгольмцы сегодня добудут три очка, то они вернут себе первую строку с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.
За последние 16 матчей «Юргорден» проиграл только раз. Это случилось в последней игре команды в выездной встрече против АИКа (0:1). Эта неудача на тот момент лишила клуб из Стокгольма лидерства.
«Хельсинборг» ведет борьбу за выживание в элите шведского футбола. За восемь туров до конца чемпионате «красно-синие» опережают опасную зону на пять очков.
Победой в минувшей встрече Аллсвенскан над «Эстерсундом» (2:0), «Хельсинборг» смог прервать 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой он шесть раз проиграл.
«Юргорден» должен брать в игре с претендентом на понижение в классе три очка. Думаем, что он это сделает с разницей в несколько мячей.
Ставка: победа «Юргордена» с форой (-1) за 1.45.
Итоговый коэффициент — 3.00. 0