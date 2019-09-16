Экспресс дня 16 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 16 сентября, в чемпионате России пройдут последние встречи 9-го тура. В Италии завершится третий игровой день, а в Швеции «Юргорден» должен вернуть себя первую строчку.

«Ростов» — «Ахмат»

Футбол. Россия. РПЛ. 9-й тур

«Ростова» после восьми туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В случае победы ростовчане сравняются по очкам с лидирующими «Краснодаром» и «Зенитом».

Две последний игры в российском первенстве «Желто-синие» выиграли с одинаковым счетом по 2:1. Сперва они одолели дома «Рубин», а затем в гостях переиграли «Локомотив».

Грозненский коллектив разместился с 8 баллами на 13-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону прямого вылета на два пункта.

«Ахмат» не может победить уже в четырех встречах кряду в чемпионате России. За этот период чеченцы дважды проиграли и столько же игр свели вничью.

Если с лидерами «Ростов» играет удачно, то с командами из второй половины таблицы поединке для ростовчан складываются тяжело. Поэтому, предлагаем поставить с форой на гостей.

Ставка: победа «Ахмата» с форой (+1,5) за 1.38.

«Торино» — «Лечче»

Футбол. Италия. Серия А. 9-й тур

Футболисты «Торино» раньше всех в Италии вышли из отпуска. Это связано с участием «быков» в квалификации Лиги Европы, где они на последней стадии отбора дважды проиграли английскому «Вулверхэмптону» (1:2 и 2:3).

В чемпионате Италии «бордовые» пока показывают 100% результат, выиграв оба поединка. Начали с виктории на своем поле над «Сассуоло» со счетом 2:1, а затем переиграли в Бергамо «Аталанту» — 3:2.

«Лечче» в прошлом сезоне финишировал на втором месте в Серии Б и получил прямую путевку в Серию А.

Стартовали в элите итальянского футбола «желто-красные» в крупного проигрыша в Милане от «Интера» (0:4), во втором туре уступили дома прямому конкуренту за выживание «Вероне» (0:1).

Календарь и таблица Серии А

Прогнозируем, что «Торино» при своих зрителях нанесет поражение главному аутсайдеру этой Серии А.

Ставка: победа «Торино» за 1.50.

«Юргорден» — «Хельсинборг»

Футбол. Швеция. Аллсвенскан. 23-й тур

«Юргорден» по потерянным очкам является лидером чемпионата Швеции. Если стокгольмцы сегодня добудут три очка, то они вернут себе первую строку с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.

За последние 16 матчей «Юргорден» проиграл только раз. Это случилось в последней игре команды в выездной встрече против АИКа (0:1). Эта неудача на тот момент лишила клуб из Стокгольма лидерства.

Все прогнозы на футбол

«Хельсинборг» ведет борьбу за выживание в элите шведского футбола. За восемь туров до конца чемпионате «красно-синие» опережают опасную зону на пять очков.

Победой в минувшей встрече Аллсвенскан над «Эстерсундом» (2:0), «Хельсинборг» смог прервать 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой он шесть раз проиграл.

«Юргорден» должен брать в игре с претендентом на понижение в классе три очка. Думаем, что он это сделает с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Юргордена» с форой (-1) за 1.45.

Итоговый коэффициент — 3.00. 0