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    «Адмирал» наберет очки в Нижнекамске?

    «Нефтехимик» — «Адмирал». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, КХЛ, 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Адмирал»
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    «Нефтехимик» дома обыграл «Динамо» — 4:3
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 21 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Марта 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: В 66 матчах нижнекамцы набрали 63 очка, с которыми разместились на 9-м месте в таблице Восточной конференции, досрочно завершив борьбу за плей-офф.

    Последние матчи: На протяжении предыдущих недель «Нефтехимик» — еще в пылу активного преследования «Сибири» — выдал серию из 3-х побед, которую начал на льду «Адмирала» — 3:2.

    Нефтехимик — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    Следом команда Олега Леонтьева одержала верх над «Динамо» Москва — 4:3 и «Локомотивом» — 2:1 Б, после чего потерпела сокрушительное поражение от «Лады» — 1:7. Накануне нижнекамцы разобрались со «Спартаком» — 4:2.

    Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев, Федор Крощинский, Лука Профака.

    Состояние команды: «Нефтехимик» утратил шансы на выход в плей-офф, хотя на финише регулярки сумел по-настоящему включиться в гонку и навязать борьбу «Сибири».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В последних матчах игра «Нефтехимика» сопровождается боеспособной атакой при определенных проблемах с реализацией. Даже при достаточном количестве созданных моментов команда не всегда результативна.

    Как и на протяжении всей кампании, коллектив Олега Леонтьева по-прежнему испытывает трудности оборонительного содержания. Во многих матчах отсутствие должной дисциплины стоило «Нефтехимику» потенциальных очков.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: На счету «Адмирала» 69 очков после 66 сыгранных матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 7-е место, опережая на момент написания «Сибирь» на 1 балл.

    Последние матчи: Днями ранее «Адмирал» на домашнем льду добился разгромной победы над «Амуром» — 5:2, которая стала 6-й кряду в рамках дальневосточного дерби.

    Следом на родном катке команда Леонида Тамбиева потерпела поражение от «Барыса» — 4:5 Б. Позже отрицательная серия владивостокцев продолжилась в гостях, на территории «Локомотива» — 1:4, а затем «Металлурга» Мг — 4:5 Б.

    Не сыграют: Леонид Метальников, Шэйн Принц, Артем Николаев.

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    • Состояние команды: Обеспечив участие в плей-офф, «Адмирал» выполнил главную задачу, которая не покорилась дальневосточникам годом ранее на фоне высокой конкуренции.

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    Тем не менее перед началом кубового этапа форма коллектива Леонида Тамбиева вызывает массу вопросов: «Адмирал» чередует успешные матчи с провалами, что указывает на отсутствие последовательности в игровом содержании.

    «Адмирал» продолжает демонстрировать вязкий хоккей, в котором преобладает оборона. Временами он приносит результат даже против фаворитов, но вместе с тем защита остается одной из очевидных проблем команды на дистанции.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» одержал 4 победы в 5 последних матчах

    • В 3-х матчах «Нефтехимика» из последних 4-х был пробит тотал больше 5.5

    • «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» в 6 матчах из 7 последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.15, а победа «Адмирала» — в 2.74.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

    Прогноз: За неделю до начала плей-офф «Адмирал» может улучшить текущее турнирное положение, поэтому команда вряд ли откажется от возможности зацепиться за очки в матче с равным себе соперником.

    Ставка: «Адмирал» победит в матче за 2.05.

    Прогноз: С учетом того, насколько опасен в последнее время «Нефтехимик», дальневосточники попытаются провести максимально организованный матч с точки зрения оборонительной системы.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.94.

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