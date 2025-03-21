В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 21 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 66 матчах нижнекамцы набрали 63 очка, с которыми разместились на 9-м месте в таблице Восточной конференции, досрочно завершив борьбу за плей-офф.

Последние матчи: На протяжении предыдущих недель «Нефтехимик» — еще в пылу активного преследования «Сибири» — выдал серию из 3-х побед, которую начал на льду «Адмирала» — 3:2.

Следом команда Олега Леонтьева одержала верх над «Динамо» Москва — 4:3 и «Локомотивом» — 2:1 Б, после чего потерпела сокрушительное поражение от «Лады» — 1:7. Накануне нижнекамцы разобрались со «Спартаком» — 4:2.

Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев, Федор Крощинский, Лука Профака.

Состояние команды: «Нефтехимик» утратил шансы на выход в плей-офф, хотя на финише регулярки сумел по-настоящему включиться в гонку и навязать борьбу «Сибири».

Прогнозы и ставки на КХЛ

В последних матчах игра «Нефтехимика» сопровождается боеспособной атакой при определенных проблемах с реализацией. Даже при достаточном количестве созданных моментов команда не всегда результативна.

Как и на протяжении всей кампании, коллектив Олега Леонтьева по-прежнему испытывает трудности оборонительного содержания. Во многих матчах отсутствие должной дисциплины стоило «Нефтехимику» потенциальных очков.

«Адмирал»

Турнирное положение: На счету «Адмирала» 69 очков после 66 сыгранных матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 7-е место, опережая на момент написания «Сибирь» на 1 балл.

Последние матчи: Днями ранее «Адмирал» на домашнем льду добился разгромной победы над «Амуром» — 5:2, которая стала 6-й кряду в рамках дальневосточного дерби.

Следом на родном катке команда Леонида Тамбиева потерпела поражение от «Барыса» — 4:5 Б. Позже отрицательная серия владивостокцев продолжилась в гостях, на территории «Локомотива» — 1:4, а затем «Металлурга» Мг — 4:5 Б.

Не сыграют: Леонид Метальников, Шэйн Принц, Артем Николаев.

Состояние команды: Обеспечив участие в плей-офф, «Адмирал» выполнил главную задачу, которая не покорилась дальневосточникам годом ранее на фоне высокой конкуренции.

Тем не менее перед началом кубового этапа форма коллектива Леонида Тамбиева вызывает массу вопросов: «Адмирал» чередует успешные матчи с провалами, что указывает на отсутствие последовательности в игровом содержании.

«Адмирал» продолжает демонстрировать вязкий хоккей, в котором преобладает оборона. Временами он приносит результат даже против фаворитов, но вместе с тем защита остается одной из очевидных проблем команды на дистанции.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» одержал 4 победы в 5 последних матчах

В 3-х матчах «Нефтехимика» из последних 4-х был пробит тотал больше 5.5

«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» в 6 матчах из 7 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.15, а победа «Адмирала» — в 2.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

Прогноз: За неделю до начала плей-офф «Адмирал» может улучшить текущее турнирное положение, поэтому команда вряд ли откажется от возможности зацепиться за очки в матче с равным себе соперником.

Ставка: «Адмирал» победит в матче за 2.05.

Прогноз: С учетом того, насколько опасен в последнее время «Нефтехимик», дальневосточники попытаются провести максимально организованный матч с точки зрения оборонительной системы.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.94.