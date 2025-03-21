Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Ника Кирьоса во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кирьос — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кирьос

Ник в первом раунде одержал волевую победу над американцем Маккензи Макдональдом — 3:6, 6:3, 6:4.

Австралийский теннисист выиграл первый матч с октября 2022 года. После этого он несколько лет восстанавливался после травм.

При этом Кирьоса по-прежнему очень беспокоит запястье. В Индиан-Уэллс он не смог доиграть матч против против Ботика ван де Зандшульпа из-за сильных болей.

«После этой победы у меня появилось чуть больше бензина в баке... Но надо быть реалистом. Я посмотрю, что будет с кистью завтра утром. Это настоящие испытание», — сказал финалист Уимблдона-2022 сразу после победы над Макдональдом.

Прогнозы на теннис

В принципе, вряд ли кто-то сильно удивится, если Кирьос снимется с турнира перед встречей с Хачановым.

Хачанов

Карен тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Российский теннисист по-прежнему находится недалеко от топ-20, несмотря на то, что в текущем сезоне до сих пор выиграл лишь четыре матча.

Лучшим результатом Хачанова в 2025-м пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Хачанов одержал победу над Якубом Меньшиком, после чего уступил Бену Шелтону.

На турнире в Дубае Хачанов проиграл во втором круге греку Стефаносу Циципасу.

Но также добавим, что в прошлом году Карен дошел в Майами до четвертого круга, а в 2023-м — до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кирьоса в этом матче можно поставить за 2.95, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: интрига в данном случае практически отсутствует из-за проблем австралийца, который продолжает мучаться из-за болей и дискомфорта в запястье. Скорее всего, Карену хватит двух сетов для победы над Кирьосом.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.07.