ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трент Александер-АрнольдПять причин, почему «Ливерпуль» может проиграть «Арсеналу» в борьбе за титул АПЛ Гаджи Гаджиев«Зенитовцы сыграли ниже своего уровня, а "Спартак" играл на пределе». Гаджи Гаджиев — о предстоящих матчах сборной и о третьем туре РПЛ Леон ЭдвардсЭдвардс сразится с Брэди, Олберг подерется с Блаховичем. Анонс карда UFC London
    Все новости спорта

    Сможет ли Хачанов разгромить Кирьоса?

    Кирьос — Хачанов. Ставка (к. 2.07) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 21 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Ник Кирьос
    Прогноз и ставки на Кирьос — Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Ника Кирьоса во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кирьос — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 22 Марта 2025 года

    Ник Кирьос

  • Австралия
    •  Ник Кирьос 18:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
    •

    Кирьос

    Ник в первом раунде одержал волевую победу над американцем Маккензи Макдональдом — 3:6, 6:3, 6:4.

    Австралийский теннисист выиграл первый матч с октября 2022 года. После этого он несколько лет восстанавливался после травм.

    При этом Кирьоса по-прежнему очень беспокоит запястье. В Индиан-Уэллс он не смог доиграть матч против против Ботика ван де Зандшульпа из-за сильных болей.

    «После этой победы у меня появилось чуть больше бензина в баке... Но надо быть реалистом. Я посмотрю, что будет с кистью завтра утром. Это настоящие испытание», — сказал финалист Уимблдона-2022 сразу после победы над Макдональдом.

    Прогнозы на теннис

    В принципе, вряд ли кто-то сильно удивится, если Кирьос снимется с турнира перед встречей с Хачановым.

    Хачанов

    Карен тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Российский теннисист по-прежнему находится недалеко от топ-20, несмотря на то, что в текущем сезоне до сих пор выиграл лишь четыре матча.

    Лучшим результатом Хачанова в 2025-м пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Хачанов одержал победу над Якубом Меньшиком, после чего уступил Бену Шелтону.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    На турнире в Дубае Хачанов проиграл во втором круге греку Стефаносу Циципасу.

    Но также добавим, что в прошлом году Карен дошел в Майами до четвертого круга, а в 2023-м — до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кирьоса в этом матче можно поставить за 2.95, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.40.

    Прогноз: интрига в данном случае практически отсутствует из-за проблем австралийца, который продолжает мучаться из-за болей и дискомфорта в запястье. Скорее всего, Карену хватит двух сетов для победы над Кирьосом.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Мозамбик — Уганда
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лада — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Зимбабве — Бенин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Гвинея-Бисау
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Иран — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Крюгер — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кирьос — Хачанов: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 21.03.202518:00. Сможет ли Хачанов разгромить Кирьоса?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры