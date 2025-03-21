ЦСКА
Динамо Минск
ЦСКА
Турнирное положение: На счету столичного клуба 83 очка после 66 матчей. В таблице Западной конференции москвичи занимают 4-е место, по дополнительным цифрам отставая от «Спартака».
Последние матчи: В первой половине марта ЦСКА добился крупной победы над «Барысом» — 3:0, после чего успешно протестировал каток «УГМК-Арены», разделавшись с «Автомобилистом» — 4:3.
ЦСКА — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Однако после выезда в Екатеринбург команда Ильи Воробьева потерпела 3 поражения кряду. Сперва в гостях ЦСКА уступил «Металлургу» Мг — 2:4, а следом дома проиграл московскому «Динамо» — 1:2 и «Локомотиву» — 1:3.
Не сыграют: Виталий Абрамов, Колби Уильямс.
Состояние команды: За считаные дни до начала Кубка Гагарина ЦСКА ведет борьбу за возможность закрепиться в первой тройке Западной конференции, хотя едва ли эта задача кажется принципиальной.
Несмотря на неоднозначные последние результаты, команда Ильи Воробьева старается показывать системный хоккей, в границах которого атака должна эффективно взаимодействовать с обороной.
Однако в данном контексте ЦСКА испытывает определенные проблемы. При сравнительной надежности в собственной зоне москвичам временами не хватает агрессивности впереди, из-за чего страдает результативность.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Белорусская команда обосновалась на 5-й строчке в таблице Западной конференции. С 82 очками после 66 матчей, она отстает от представителей топ-4 на 1 балл.
Последние матчи: Неделями ранее «Динамо» Минск при домашней публике разобралось с «Куньлунем» — 4:2. Данная победа стала 9-й по счету в рамках столь продуктивной серии.
Однако 4 следующие встречи взяли курс на противоположный исход. Так, в границах упомянутого отрезка команда Дмитрия Квартальнова потерпела поражения от СКА — 1:3, «Северстали» — 4:5, «Салавата Юлаева» — 3:4 Б и «Сочи» — 2:3.
Не сыграют: Никита Пышкайло, Даниил Сотишвили.
Состояние команды: В контексте турнирных раскладов «Динамо» Минск проводит выдающийся сезон, особенно заключительный его этап, сопровождаемый серией побед.
Однако последние встречи белорусов едва ли вписываются в динамику последних недель и могут стать тревожным звонком для тренерского штаба Дмитрия Квартальнова за несколько дней до начала плей-офф.
Несмотря на текущий отрицательный цикл, «Динамо» Минск остается одной из наиболее результативных команд Запада, в то время как главные проблемы связаны с оборонительной игрой.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск не побеждает на протяжении 4-х последних матчей
- В 3-х предыдущих личных встречах победа досталась «Динамо» Минск
- В 3-х очных матчах из 4 предыдущих был пробит тотал больше 4.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 3.18.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.
- 1.90Динамо Москва — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.10Вашингтон — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.05Нефтехимик — Адмирал: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: На фоне проблем, с которыми столкнулось минское «Динамо» за пару недель до конца регулярки, ЦСКА выпал хороший шанс оторваться от прямого конкурента, атакующие возможности которого хозяевам важно свести к минимуму.
Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 1.5 за 2.38.
Прогноз: Совладав с боевым потенциалом белорусов, команда Ильи Воробьева будет способна забрать игру под контроль и добиться всех поставленных целей.
Ставка: ЦСКА победит за 1.84.