В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 21 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: На счету столичного клуба 83 очка после 66 матчей. В таблице Западной конференции москвичи занимают 4-е место, по дополнительным цифрам отставая от «Спартака».

Последние матчи: В первой половине марта ЦСКА добился крупной победы над «Барысом» — 3:0, после чего успешно протестировал каток «УГМК-Арены», разделавшись с «Автомобилистом» — 4:3.

Однако после выезда в Екатеринбург команда Ильи Воробьева потерпела 3 поражения кряду. Сперва в гостях ЦСКА уступил «Металлургу» Мг — 2:4, а следом дома проиграл московскому «Динамо» — 1:2 и «Локомотиву» — 1:3.

Не сыграют: Виталий Абрамов, Колби Уильямс.

Состояние команды: За считаные дни до начала Кубка Гагарина ЦСКА ведет борьбу за возможность закрепиться в первой тройке Западной конференции, хотя едва ли эта задача кажется принципиальной.

Несмотря на неоднозначные последние результаты, команда Ильи Воробьева старается показывать системный хоккей, в границах которого атака должна эффективно взаимодействовать с обороной.

Однако в данном контексте ЦСКА испытывает определенные проблемы. При сравнительной надежности в собственной зоне москвичам временами не хватает агрессивности впереди, из-за чего страдает результативность.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Белорусская команда обосновалась на 5-й строчке в таблице Западной конференции. С 82 очками после 66 матчей, она отстает от представителей топ-4 на 1 балл.

Последние матчи: Неделями ранее «Динамо» Минск при домашней публике разобралось с «Куньлунем» — 4:2. Данная победа стала 9-й по счету в рамках столь продуктивной серии.

Однако 4 следующие встречи взяли курс на противоположный исход. Так, в границах упомянутого отрезка команда Дмитрия Квартальнова потерпела поражения от СКА — 1:3, «Северстали» — 4:5, «Салавата Юлаева» — 3:4 Б и «Сочи» — 2:3.

Не сыграют: Никита Пышкайло, Даниил Сотишвили.

Состояние команды: В контексте турнирных раскладов «Динамо» Минск проводит выдающийся сезон, особенно заключительный его этап, сопровождаемый серией побед.

Однако последние встречи белорусов едва ли вписываются в динамику последних недель и могут стать тревожным звонком для тренерского штаба Дмитрия Квартальнова за несколько дней до начала плей-офф.

Несмотря на текущий отрицательный цикл, «Динамо» Минск остается одной из наиболее результативных команд Запада, в то время как главные проблемы связаны с оборонительной игрой.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск не побеждает на протяжении 4-х последних матчей

В 3-х предыдущих личных встречах победа досталась «Динамо» Минск

В 3-х очных матчах из 4 предыдущих был пробит тотал больше 4.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 3.18.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

Прогноз: На фоне проблем, с которыми столкнулось минское «Динамо» за пару недель до конца регулярки, ЦСКА выпал хороший шанс оторваться от прямого конкурента, атакующие возможности которого хозяевам важно свести к минимуму.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 1.5 за 2.38.

Прогноз: Совладав с боевым потенциалом белорусов, команда Ильи Воробьева будет способна забрать игру под контроль и добиться всех поставленных целей.

Ставка: ЦСКА победит за 1.84.