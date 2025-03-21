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    Хватит ли Медведеву двух сетов для победы над Муньяром?

    Медведев — Муньяр. Ставка (к. 2.04) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Муньяр
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Муньяр, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 20 Марта 2025 года

    Даниил Медведев

  • Россия
    •  Даниил Медведев 18:00 Хауме Мунар

    Хауме Мунар

  • Испания
    •

    Медведев

    На прошлой неделе Даниил дошел до полуфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    На данный момент этого его лучший результат в сезоне.

    Правда, небольшой осадок все равно остался, поскольку в 2023-м и 2024-м Медведев играл в финале калифорнийского «Мастерса» (в обоих случаях уступил Карлосу Алькарасу).

    На этот раз Медведев проиграл в 1/2 финала датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6). Зато перед этим россиянин одержал победы над Томми Полом (6:4, 6:0) и Артуром Фисом (6:4, 2:6, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих четырех сезонах Медведев ни разу не проигрывал в Майами раньше четвертьфинала. В прошлом году он дошел до 1/2 финала, а в 2023-м взял титул.

    Муньяр

    Хауме тем временем всего лишь второй раз в сезоне прошел первый раунд в Майами.

    Испанец одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:3, 7:6.

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  • 17/03/2025

    • Муньяр здорово провел предыдущие два с половиной месяца, по итогам которых закрепился в топ-60.

    Главным сюрпризом стал выход Муньяра в полуфинал на «пятисотнике» в Далласе. Во втором раунде испанский грунтовик остановил Бена Шелтона (6:2, 7:6).

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    Кроме того, в начале января Хауме остановился в шаге от финала на турнире в Гонконге. Здесь он выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины, Нуну Боржеша и Лоренцо Музетти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Муньяра букмекеры предлагают за 4.75.

    Прогноз: Даниил всегда говорил, что ему нравится играть в Майами, потому что здесь и погода хорошая, и корты. Скорее всего, как и в Индиан-Уэллс, он снова начнет турнир с уверенной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-5,0) за 2.04.

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