Даниил Медведев
Хауме Мунар
Медведев
На прошлой неделе Даниил дошел до полуфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
На данный момент этого его лучший результат в сезоне.
Правда, небольшой осадок все равно остался, поскольку в 2023-м и 2024-м Медведев играл в финале калифорнийского «Мастерса» (в обоих случаях уступил Карлосу Алькарасу).
На этот раз Медведев проиграл в 1/2 финала датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6). Зато перед этим россиянин одержал победы над Томми Полом (6:4, 6:0) и Артуром Фисом (6:4, 2:6, 7:6).
В предыдущих четырех сезонах Медведев ни разу не проигрывал в Майами раньше четвертьфинала. В прошлом году он дошел до 1/2 финала, а в 2023-м взял титул.
Муньяр
Хауме тем временем всего лишь второй раз в сезоне прошел первый раунд в Майами.
Испанец одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:3, 7:6.
Муньяр здорово провел предыдущие два с половиной месяца, по итогам которых закрепился в топ-60.
Главным сюрпризом стал выход Муньяра в полуфинал на «пятисотнике» в Далласе. Во втором раунде испанский грунтовик остановил Бена Шелтона (6:2, 7:6).
Кроме того, в начале января Хауме остановился в шаге от финала на турнире в Гонконге. Здесь он выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины, Нуну Боржеша и Лоренцо Музетти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Муньяра букмекеры предлагают за 4.75.
Прогноз: Даниил всегда говорил, что ему нравится играть в Майами, потому что здесь и погода хорошая, и корты. Скорее всего, как и в Индиан-Уэллс, он снова начнет турнир с уверенной победы.
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Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-5,0) за 2.04.