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    «Динамо» Москва — «Локомотив». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Локомотив»
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    «Динамо» Москва в дерби с ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «ВТБ Арене» 21 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Марта 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: В 66 матчах столичная команда набрала 89 очков, с которыми закрепилась на 2-й строчке в таблице Западной конференции, на 6 баллов опередив главных преследователей.

    Последние матчи: В течение нескольких предыдущих недель «Динамо» Москва выдало довольно яркий отрезок, который насчитывал 5 побед кряду, включая домашнюю встречу с «Локомотивом» — 5:3.

    Динамо — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    После игры с лидером Запада команда Алексея Кудашова неожиданно уступила «Нефтехимику» — 3:4, но быстро пришла в себя и добилась побед над «Салаватом Юлаевым» — 3:1, ЦСКА — 2:1 и «Авангардом» — 4:3 ОТ.

    Не сыграют: В составе столичного клуба нет кадровых потерь.

    Состояние команды: На фоне давнего отсутствия математической возможности добраться до «Локомотива» столичная команда отвоевала следующую наиболее выгодную турнирную позицию.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящее время «Динамо» Москва демонстрирует неплохие результаты и стремится набрать боеспособную форму перед началом плей-офф, а единичные промахи едва ли серьезно сказываются на текущем настрое команды.

    С точки зрения игрового содержания «Динамо» Москва сочетает надежную оборону и продуктивную атаку. «Бело-голубые» стараются эффективно реализовывать свои моменты, не забывая о плотности в собственной зоне.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» стал единственным представителем регулярки, который добрался до отметки в 100 набранных очков. Накануне ярославцы завоевали Кубок Континента.

    Последние матчи: В первой половине марта «Локомотив» в гостях уступил «Динамо» Москва — 3:5, после чего провел домашнюю серию, начав ее с крупной победы над «Северсталью» — 3:0.

    Следом команда Игоря Никитина потерпела поражение от «Нефтехимика» — 1:2, но разгромила «Адмирал» — 4:1. Последний матч ярославцы провели на площадке ЦСКА, с которым также разобрались уверенно — 3:1.

    Не сыграют: Степан Никулин.

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    • Состояние команды: «Локомотив» — новый обладатель Кубка Континента, который провел выдающийся регулярный сезон, продемонстрировав устойчивость к продолжительному спаду.

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    По ходу кампании ярославцы допускают минимальное количество осечек и выдают практически образцовую оборонительную игру, являющуюся фундаментом фирменного тактического стиля команды Игоря Никитина.

    На флажке регулярки «Локомотив» по-прежнему держит высокий темп, сохраняя баланс между дисциплиной в собственной зоне и умением грамотно использовать свои шансы в нападении.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Москва одержало 8 побед в 9 последних матчах

    • В 4-х предыдущих встречах на домашнем льду «Динамо» Москва забивало не менее 3 голов

    • Только в одной личной встрече из 4-х последних был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 4.00, а победа «Локомотива» — в 2.55.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.96.

    Прогноз: Без особого турнирного рвения «Динамо» будет рассматривать эту встречу исключительно в контексте попытки одолеть победителя регулярки на домашнем катке.

    Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 1.90.

    Прогноз: Обе команды нередко достигают своих целей за счет надежной оборонительной игры, ввиду чего личная встреча вряд ли преодолеет высокие рубежи результативности.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.96.

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    «Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 21.03.202519:30. Динамовцы способны сдержать обладателя Кубка Континента
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