21 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Бурунди и Кот-д’Ивуар. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бурунди — Кот-д’Ивуар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бурунди

Турнирное положение: Бурундийцы нынешнюю квалификацию проводят весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Бурунди в 4 турах отбора набрала 7 очков. Причем команда забила 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Бурундийцы уступили Уганде (0:1).

При этом чуть ранее Бурунди уступила тому же сопернику (0:1). Да и поединок с Сенегалом завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Бурунди разжилась всего одной ничьей. При этом игроки команды не отличились ни разу при 6 пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Бурунди нужно срочно прибавлять в плане реализации. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

Матчи с ивуарийцами для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных поединках Бурунди уступила сопернику.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Бурунди постарается сдержать атаки столь сильного оппонента.

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы уверенно проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Кот-д’Ивуар в 4 стартовых турах разжился 10 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кот-д’Ивуар уступил Буркина-Фасо (0:2).

До того команда одолела тех же буркинцев (2:0). А вот встреча с Гвинеей завершилась уверенной викторией (4:1).

Вообще же, Кот-д’Ивуар в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе ивуарийцы выглядят достаточно выгодно. Команда еще не пропускала в текущей квалификации.

При этом Кот-д’Ивуар имеет привычно яркую атакующую линию. А вот Секо Фофана наколотил уже 3 мяча в нынешнем отборе.

Имея весьма крепкий по именам состав, Кот-д’Ивуар постарается оторваться от конкурентов. В составе ивуарийцев уж точно есть кому забивать!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. При этом ивуарийцы пока всего на один пункт опережают идущий следом Габон.

Статистика для ставок

Ивуарийцы забивают в среднем 3 мяча за матч

Бурунди в среднем пропускает чаще гола за матч

Ивуарийцы во всех 3 очных поединках одолели бурундийцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Номинальные гости сильны в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Бурундийцам может банально не хватить класса, да и Кот-д’Ивуар явно постарается оторваться от преследователей.

Ставка: Фора Кот-д’Ивуара -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35