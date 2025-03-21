Ботсвана
Алжир
Ботсвана
Турнирное положение: Ботсвана нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Ботсвана в 4 турах отбора набрала 6 очков. Причем команда забила 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Ботсвана — Алжир: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Ботсвана не дала себя обыграть Египту (1:1).
При этом чуть ранее Ботсвана расписала мировую с Мавританией (1:1). А вот поединок с Кабо-Верде завершился минимальной победой.
Вообще, в 5 своих последних матчах Ботсвана разжилась 2 викториями. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ботсвана способна еще поднатореть в плане реализации. При этом команда не проигрывает 4 матча кряду.
Матчи с Алжиром для команды традиционно складываются неудачно. В обоих очных поединках Ботсвана уступила сопернику.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Ботсвана постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.
Алжир
Турнирное положение: Алжирцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем Алжир в 4 стартовых турах разжился 9 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 8 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Алжир разгромил Либерию (5:1).
До того команда подписала мировую с Экваториальной Гвинеей (0:0). А вот встреча с Того завершилась победой (1:0).
Вообще же, Алжир в 5 своих последних матчах добыл 4 победы. Забила в них команда 14 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе алжирцы выглядят достаточно выгодно. Команда забивает в среднем 2 гола за матч.
При этом Алжир имеет не столь надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 4 раза в 4 матчах квалификации.
Имея весьма симпатичный по именам состав, Алжир постарается закрепиться в лидерах. Рияд Марез и компания явно намерены напрямую выйти на чемпионат мира.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. При этом алжирцы еще ни разу не пропускали от Ботсваны.
Статистика для ставок
- Алжирцы забивают в среднем 2 гола за матч
- Ботсвана не проигрывает 4 матча кряду
- Алжирцы еще ни разу не пропускали от Ботсваны
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.
- 1.86Италия — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.
Ботсвана не столь успешно обороняется, да и Алжир имеет в своем составе прекрасных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа Алжира в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70