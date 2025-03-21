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    Алжирцы начнут без раскачки

    Ботсвана — Алжир: прогноз и ставка на ЧМ-2026 21 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Алжира
    Прогноз и ставки на Ботсвана — Алжир
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    Рияд Марез
    21 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Ботсвана и Алжир. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ботсвана — Алжир, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 21 Марта 2025 года

    Ботсвана

  • Габороне
    •  Ботсвана 16:00 Алжир

    Алжир

  • Алжир
    •

    Ботсвана

    Турнирное положение: Ботсвана нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Ботсвана в 4 турах отбора набрала 6 очков. Причем команда забила 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Ботсвана — Алжир: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Ботсвана не дала себя обыграть Египту (1:1).

    При этом чуть ранее Ботсвана расписала мировую с Мавританией (1:1). А вот поединок с Кабо-Верде завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Ботсвана разжилась 2 викториями. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Ботсвана способна еще поднатореть в плане реализации. При этом команда не проигрывает 4 матча кряду.

    Матчи с Алжиром для команды традиционно складываются неудачно. В обоих очных поединках Ботсвана уступила сопернику.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Ботсвана постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

    Алжир

    Турнирное положение: Алжирцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Алжир в 4 стартовых турах разжился 9 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 8 результативными выстрелами.

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  • 18/03/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Алжир разгромил Либерию (5:1).

    До того команда подписала мировую с Экваториальной Гвинеей (0:0). А вот встреча с Того завершилась победой (1:0).

    Вообще же, Алжир в 5 своих последних матчах добыл 4 победы. Забила в них команда 14 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе алжирцы выглядят достаточно выгодно. Команда забивает в среднем 2 гола за матч.

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    При этом Алжир имеет не столь надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 4 раза в 4 матчах квалификации.

    Имея весьма симпатичный по именам состав, Алжир постарается закрепиться в лидерах. Рияд Марез и компания явно намерены напрямую выйти на чемпионат мира.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. При этом алжирцы еще ни разу не пропускали от Ботсваны.

    Статистика для ставок

    • Алжирцы забивают в среднем 2 гола за матч

    • Ботсвана не проигрывает 4 матча кряду

    • Алжирцы еще ни разу не пропускали от Ботсваны

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

    Ботсвана не столь успешно обороняется, да и Алжир имеет в своем составе прекрасных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа Алжира в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

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