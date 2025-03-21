21 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Гана и Чад. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гана — Чад, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гана

Турнирное положение: Гана нынешнюю квалификацию проводит весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Гана в 4 турах отбора набрала 9 очков. Причем команда забила 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Гана проиграла сборной Нигерии (1:3).

При этом чуть ранее Гана подписала мировую с «суперорлами» (0:0). А вот поединок с Того завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Гана разжилась одной победой. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Гана способна еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет весьма крепкий по именам состав.

В матче с Чадом команда явно намерена взять три очка. Обыгрывать аутсайдера секстета Гана обязана при любой диспозиции.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Гана постарается выбиться в лидеры группы.

Чад

Турнирное положение: Чадцы крайне слабо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем Чад в 4 стартовых турах не разжился очками. При этом команда в этих матчах отличилась лишь одним результативным ударом

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Чад уступил сборной ДР Конго (1:3).

До того команда подписала мировую с тем же соперником (1:1). А вот встреча с ивуарийцами завершилась зычной коллизией (0:4).

Вообще же, Чад в 5 своих последних матчах добыл 2 паритета. Забила в них команда 3 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе чадцы выглядят слабовато. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

При этом Чад не побеждает уже фактически год. Да и вообще, голы даются команде уж чересчур натужно.

Имея весьма скромный по именам состав, Чад все же постарается поправить свое положение. Да и оппонент небезгрешен в обороне.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. При этом чадцы мотивированы зацепиться за очки.

Статистика для ставок

Чадцы пропускают в среднем 2 гола за матч

Гана не побеждала в 2 своих последних поединках

Ганцы в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 23.00, а победа оппонента — в скромные 34.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.15 и 4.50.

Прогноз: Номинальные хозяева явно способны прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Ганцы не столь надежны в обороне, так что у сборной Чада наверняка может возникнуть шанс отличиться.

Ставка: Обе забьют за 4.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.10