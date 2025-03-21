ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трент Александер-АрнольдПять причин, почему «Ливерпуль» может проиграть «Арсеналу» в борьбе за титул АПЛ Гаджи Гаджиев«Зенитовцы сыграли ниже своего уровня, а "Спартак" играл на пределе». Гаджи Гаджиев — о предстоящих матчах сборной и о третьем туре РПЛ Леон ЭдвардсЭдвардс сразится с Брэди, Олберг подерется с Блаховичем. Анонс карда UFC London
    Все новости спорта

    Разгромит ли Кипр Сан-Марино

    Кипр — Сан-Марино. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 21 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Кипра Прогнозы на Сборная Сан-Марино
    Прогноз и ставки на Кипр — Сан-Марино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данило Сполярич (Кипр)
    21 марта в первом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кипр и Сан-Марино. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кипр — Сан-Марино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кипр

    Турнирное положение: Кипр только начинает выступления в квалификации на чемпионат мира, поэтому в грядущем поединке ему важно стартовать с победы.

    Национальная команда оказалась в подгруппе H, куда помимо нынешнего соперника также попали Австрия, Босния и Герцеговина, а также Румыния.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура группового этапа третьего дивизиона Лиги наций сборная на чужом поле потерпела разгром от Румынии (1:4).

    Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив с результатом 2:1 на этот раз в своих стенах оказался сильнее Литвы.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Кипр четыре раза проиграл при одной победе.

    Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев не то, что на победу, а хотя бы на ничью, тем не менее, нынешний соперник все же уступает им в классе, поэтому перспективы выиграть все же немалы.

    Поскольку отбор на ЧМ-2026 в Европе еще не стартовал, команда пока не имеет забитых голов в активе.

    Сан-Марино

    Турнирное положение: Сан-Марино также начинает выступления в квалификации на чемпионат мира 2026 года, на который в очередной раз ему не суждено попасть.

    Национальная команда волею жеребьевки попала в подгруппу H, где помимо нынешнего соперника оказались Австрия, Босния и Герцеговина, а также Румыния.

  • Трансферный дайджест. 11 — 17 марта
  • Смолов завершит карьеру, Гризманн отправится в МЛС, «Ливерпуль» нашел замену ван Дейку
  • 17/03/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках последнего тура группового раунда четвертого дивизиона Лиги наций сборная на чужом поле одержала победу над Лихтенштейном (3:1).

    Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив с результатом 1:1 на этот раз в домашних стенах разошлись мировой с Гибралтаром.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Сан-Марино ни разу не проиграла при одной победе и одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, тем не менее, перевес соперника в классе все же обещают им не лучшие перспективы.

    Очевидно, что команда пока еще не забивала в квалификации на ЧМ-2026, которая еще не стартовала.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Кипр проиграл

    • в двух последних матчах Кипра забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей Сан-Марино забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кипр — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья — в 6.70, успех Сан-Марино — в 17.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: хозяева превосходят соперника классом, а значит они способны разгромно выиграть. При этом в четырех из восьми их последних матчей было забито больше 3,5 голов.

    Последний сценарий был реализован и в последнем поединке гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в двух последних матчах как хозяев, так и гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.55

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Зимбабве — Бенин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Гвинея-Бисау
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Иран — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Крюгер — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нисикори — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Армения — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Гауфф — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кипр — Сан-Марино: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 21.03.202520:00. Разгромит ли Кипр Сан-Марино
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры