Кипр
Турнирное положение: Кипр только начинает выступления в квалификации на чемпионат мира, поэтому в грядущем поединке ему важно стартовать с победы.
Национальная команда оказалась в подгруппе H, куда помимо нынешнего соперника также попали Австрия, Босния и Герцеговина, а также Румыния.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура группового этапа третьего дивизиона Лиги наций сборная на чужом поле потерпела разгром от Румынии (1:4).
Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив с результатом 2:1 на этот раз в своих стенах оказался сильнее Литвы.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Кипр четыре раза проиграл при одной победе.
Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев не то, что на победу, а хотя бы на ничью, тем не менее, нынешний соперник все же уступает им в классе, поэтому перспективы выиграть все же немалы.
Поскольку отбор на ЧМ-2026 в Европе еще не стартовал, команда пока не имеет забитых голов в активе.
Сан-Марино
Турнирное положение: Сан-Марино также начинает выступления в квалификации на чемпионат мира 2026 года, на который в очередной раз ему не суждено попасть.
Национальная команда волею жеребьевки попала в подгруппу H, где помимо нынешнего соперника оказались Австрия, Босния и Герцеговина, а также Румыния.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках последнего тура группового раунда четвертого дивизиона Лиги наций сборная на чужом поле одержала победу над Лихтенштейном (3:1).
Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив с результатом 1:1 на этот раз в домашних стенах разошлись мировой с Гибралтаром.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Сан-Марино ни разу не проиграла при одной победе и одной ничьей.
Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, тем не менее, перевес соперника в классе все же обещают им не лучшие перспективы.
Очевидно, что команда пока еще не забивала в квалификации на ЧМ-2026, которая еще не стартовала.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Кипр проиграл
- в двух последних матчах Кипра забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей Сан-Марино забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кипр — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья — в 6.70, успех Сан-Марино — в 17.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: хозяева превосходят соперника классом, а значит они способны разгромно выиграть. При этом в четырех из восьми их последних матчей было забито больше 3,5 голов.
Последний сценарий был реализован и в последнем поединке гостей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в двух последних матчах как хозяев, так и гостей.
Ставка: обе команды забьют за 2.55