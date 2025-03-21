21 марта в первом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кипр и Сан-Марино. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кипр — Сан-Марино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кипр

Турнирное положение: Кипр только начинает выступления в квалификации на чемпионат мира, поэтому в грядущем поединке ему важно стартовать с победы.

Национальная команда оказалась в подгруппе H, куда помимо нынешнего соперника также попали Австрия, Босния и Герцеговина, а также Румыния.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура группового этапа третьего дивизиона Лиги наций сборная на чужом поле потерпела разгром от Румынии (1:4).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив с результатом 2:1 на этот раз в своих стенах оказался сильнее Литвы.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Кипр четыре раза проиграл при одной победе.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев не то, что на победу, а хотя бы на ничью, тем не менее, нынешний соперник все же уступает им в классе, поэтому перспективы выиграть все же немалы.

Поскольку отбор на ЧМ-2026 в Европе еще не стартовал, команда пока не имеет забитых голов в активе.

Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино также начинает выступления в квалификации на чемпионат мира 2026 года, на который в очередной раз ему не суждено попасть.

Национальная команда волею жеребьевки попала в подгруппу H, где помимо нынешнего соперника оказались Австрия, Босния и Герцеговина, а также Румыния.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках последнего тура группового раунда четвертого дивизиона Лиги наций сборная на чужом поле одержала победу над Лихтенштейном (3:1).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив с результатом 1:1 на этот раз в домашних стенах разошлись мировой с Гибралтаром.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Сан-Марино ни разу не проиграла при одной победе и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, тем не менее, перевес соперника в классе все же обещают им не лучшие перспективы.

Очевидно, что команда пока еще не забивала в квалификации на ЧМ-2026, которая еще не стартовала.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Кипр проиграл

в двух последних матчах Кипра забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Сан-Марино забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кипр — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья — в 6.70, успех Сан-Марино — в 17.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: хозяева превосходят соперника классом, а значит они способны разгромно выиграть. При этом в четырех из восьми их последних матчей было забито больше 3,5 голов.

Последний сценарий был реализован и в последнем поединке гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в двух последних матчах как хозяев, так и гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.55