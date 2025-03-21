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    «Суперорлы» сразу полетят в атаку

    Руанда — Нигерия: Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 21 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз и ставки на Руанда — Нигерия
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    Сборная Нигерии
    21 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Руанда и Нигерия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руанда — Нигерия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Руанда

    Турнирное положение: Руанда нынешнюю квалификацию проводит весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Руанда в 4 турах отбора набрала 7 очков. Причем команда забила 3 мяча при всего одном пропущенном в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Руанда нанесла поражение Южному Судану (2:1).

    При этом чуть ранее Руанда уступила тому же сопернику (2:3). А вот поединок с Нигерией завершился трудной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Руанда разжилась 3 викториями. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Руанда способна еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет сверхнадежные тылы.

    Матчи с Нигерией для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках Руанда по разу победила и уступила.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Руанда постарается сдержать атаки «суперорлов».

    Нигерия

    Турнирное положение: Нигерийцы крайне слабо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем Нигерия в 4 стартовых турах разжилась лишь 3 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 4 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Нигерия переиграла Гану (3:1).

    До того команда подписала мировую с ганцами (0:0). А вот встреча с Руандой завершилась досадной коллизией (1:2).

    Вообще же, Нигерия в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе нигерийцы выглядят недостаточно выгодно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

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    При этом Нигерия имеет не столь надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 раз в 4 матчах квалификации.

    Имея весьма крепкий по именам состав, Нигерия постарается поправить свое положение. В составе «суперорлов» есть кому забивать!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. При этом нигерийцы почти 13 лет не обыгрывали Руанду.

    Статистика для ставок

    • Нигерийцы забивают в среднем один мяч за матч

    • Руанда пропустила всего 1 мяч в 4 матчах квалификации

    • Нигерийцы уже почти 13 лет не могут обыграть Руанду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Руанде может банально не хватить класса, да и Нигерия явно находится не на своем месте в таблице.

    Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

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    Руанда — Нигерия: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 21.03.202519:00. «Суперорлы» сразу полетят в атаку
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