Руанда
Турнирное положение: Руанда нынешнюю квалификацию проводит весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Руанда в 4 турах отбора набрала 7 очков. Причем команда забила 3 мяча при всего одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Руанда нанесла поражение Южному Судану (2:1).
При этом чуть ранее Руанда уступила тому же сопернику (2:3). А вот поединок с Нигерией завершился трудной победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Руанда разжилась 3 викториями. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Руанда способна еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет сверхнадежные тылы.
Матчи с Нигерией для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках Руанда по разу победила и уступила.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Руанда постарается сдержать атаки «суперорлов».
Нигерия
Турнирное положение: Нигерийцы крайне слабо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем Нигерия в 4 стартовых турах разжилась лишь 3 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 4 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Нигерия переиграла Гану (3:1).
До того команда подписала мировую с ганцами (0:0). А вот встреча с Руандой завершилась досадной коллизией (1:2).
Вообще же, Нигерия в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе нигерийцы выглядят недостаточно выгодно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом Нигерия имеет не столь надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 раз в 4 матчах квалификации.
Имея весьма крепкий по именам состав, Нигерия постарается поправить свое положение. В составе «суперорлов» есть кому забивать!
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. При этом нигерийцы почти 13 лет не обыгрывали Руанду.
Статистика для ставок
- Нигерийцы забивают в среднем один мяч за матч
- Руанда пропустила всего 1 мяч в 4 матчах квалификации
- Нигерийцы уже почти 13 лет не могут обыграть Руанду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.
- 1.86Италия — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.50Нидерланды — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.84Хорватия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Руанде может банально не хватить класса, да и Нигерия явно находится не на своем месте в таблице.
Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70