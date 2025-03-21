Россиянки Диана Шнайдер и Анна Блинкова встретятся во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана очень слабо провела недавние турниры, но при этом по-прежнему находится в рейтинге на 13-й строчке.

Однако в ее случае сейчас точно нет смысла обращать внимание на рейтинге.

Шнайдер все-таки не справилась с психологическим давлением, спад начался как раз в тот момент, когда начали рассуждать о том, что она уже в этом году дебютирует в десятке лучших. Вряд ли.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс 20-летняя теннисистка после победы над Алисией Паркс проиграла Белинде Бенчич (4:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что после Открытого чемпионата Австралии Шнайдер еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

Блинкова

Анна в первом круге одержала волевую победу над Камиллой Рахимовой — 4:6, 6:3, 6:2.

Удивительно, но в текущем сезоне Блинкова до сих пор не прошла ни раунда только на одном турнире — в Индиан-Уэллс она сразу проиграла Маккартни Кесслер.

Ну а больше одного матча Блинкова выиграла на турнирах в Линце и Остине.

При этом на австрийском «пятисотнике» российская теннисистка одержала победу над бывшей третьей ракеткой мира Элиной Свитолиной.

В предыдущих сезонах Блинкова ни разу не проходила в Майами дальше второго раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.34, победу Блинковой букмекеры предлагают за 3.26.

Прогноз: в данном случае больше склоняемся к тому, что Анна навяжет сопернице борьбу. Более того, вполне вероятно, что россиянкам понадобится третий сет. Шнайдер в последнее время не впечатляет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.