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    Рууд и Кецманович дойдут до решающего тай-брейка?

    Рууд — Кецманович. Ставка (к. 2.34) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Кецманович
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рууд

    Каспер в этом сезоне до сих пор проиграл лишь три матча.

    С одной стороны, это действительно приятный факт, но есть нюанс — в 2025-м норвежец успел провести пока только четыре турнира.

    В январе Рууд проиграл чеху Якубу Меньшику во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

    В феврале — дошел до финала на «пятисотнике» в Далласе, в котором уступил канадцу Денису Шаповалову.

    Кроме того, в прошлом месяце Рууд ездил в Акапулько, но ему действительно не повезло — из-за отравления Касперу пришлось сняться с турнира перед матчем второго круга против мексиканца Родриго Пачеко.

    Прогнозы на теннис

    Ну а в Индиан-Уэллс Рууд проиграл в стартовом матче американцу Маркосу Гирону. Если что, он по-прежнему находится в топ-10.

    Кецманович

    Миомир, в отличие от Каспера, не попал в число сеяных, поэтому ему пришлось начинать с первого круга.

    В стартовом матче сербский теннисист одержал победу над представителем США Александром Ковачевичем — 6:4, 6:4.

    Вполне вероятно, что Кецманович наконец-то пришел в себя после победы на турнире в Делрей-Бич.

    В конце февраля Кецманович не прошел первый раунд в Акапулько, а в начале марта уступил на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Его соперниками там были Даниэль Альтмайер и Таллон Грикспор соответственно.

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    В этом сезоне Миомир провел уже 21 матч — одержал 13 побед и восемь раз проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.68, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.19.

    Прогноз: пока что в этом противостоянии ничья 3-3, и этого факта вполне достаточно, чтобы отказаться от ставок, которые учитывают исход матча. Норвежец и серб, скорее всего, устроят серьезные разборки.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.

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    Рууд — Кецманович: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 21.03.202518:00. Рууд и Кецманович дойдут до решающего тай-брейка?
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