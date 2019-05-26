ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Автор единственной шайбы — Марко Анттила, ФинляндияФинал без нас. Россия проиграла Финляндии на Чемпионате мира Тимоти ВеаНовый Яя Туре, сын легенды и обидчик «Реала». За кем следить на молодежном ЧМ-2019 «Тамбов»«Сочи» и «Тамбов» идут на штурм РПЛ
  • 08:18
    • Сэйв Василевского признан лучшим в полуфиналах ЧМ-2019
  • 08:07
    • «Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
  • 23:58
    • «Валенсия» выиграла Кубок Испании, одолев в финале «Барселону»
  • 23:06
    • «Бавария» в 19-й раз выиграла Кубок Германии
  • 22:29
    • Сборная Канады разгромила Чехию и вышла в финал ЧМ-2019
  • 18:26
    • Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
  • 19:00
    • Воробьев: Игра шла до одного гола и мы его пропустили
    Все новости спорта

    Сборная Канады вернется на чемпионский трон

    Экспресс дня 26 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 26 мая
    Мэттью Мюррей
    В воскресенье, 26 мая, завершится чемпионат мира по хоккею, а также состоятся заключительные матчи сезона 2018/19 в Серии А.

    Россия — Чехия

    Хоккей. Чемпионат мира. Матч за третье место

    Сборная России прекратила борьбу за золото, но имеет шанс взять хотя бы бронзу. Поражение от Финляндии (0:1) стало сюрпризом, ведь по составу подопечные Ильи Воробьева превосходили своего неопытного соперника.

    В то же время Чехия в полуфинале без шансов проиграла команде Канады (1:5), забросив шайбу престижа лишь за шесть минут до финальной сирены.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    На групповом этапе Россия и Чехия уже пересекались. Тогда россияне уверенно победили (3:0). Ждем подобного сценария и в этот раз. Не верится, что столь мощный состав останется без медалей.

    Ставка: победа сборной России с форой -1 за 1.74.

    Канада — Финляндия

    Хоккей. Чемпионат мира. Финал

    Чемпионат мира в Братиславе открывался матчем Канада — Финляндия. Этим же противостоянием он и завершится.

    Тогда, в первом туре группового этапа, «суоми» обыграли североамериканцев (3:1), однако первое место в турнирной таблице сохранить не сумели, поскольку проиграли США (2:3 ОТ) и Германии (2:4).

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •

    А вот канадцы после того поражения выиграли все оставшиеся матчи. В четвертьфинале они чудом избежали поражения от Швейцарии (3:2 ОТ), проявив волю к победе.

    Все прогнозы на спорт

    Мы больше верим в Канаду, которая имеет хорошие шансы взять реванш у финнов. Ставим на «кленовых листьев» с нулевой форой.

    Ставка: победа сборной Канады с форой 0 за 1.53.

    СПАЛ — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

    За тур до завершения сезона «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    Все прогнозы на Серию А

    При этом «россонери» отстают от «Аталанты» и «Интера» всего на один балл, поэтому еще могут попасть в Лигу чемпионов. Нужно обязательно побеждать СПАЛ и ждать осечки соперников.

    СПАЛ идет 12-м в турнирной таблице и уже потерял мотивацию. Конечно, ему хочется порадовать своих болельщиков перед уходом на отдых, но мы бы отдали предпочтение более мотивированной команде.

    На кону стоят большие деньги за участие в Лиге чемпионов, поэтому футболисты «Милана» просто не имеют права на ошибку.

    Ставка: победа «Милана» за 1.63.

    Общий коэффициент — 4.33. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Енисей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Сегодня в 14:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мексика U20 — Япония U20
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Сегодня в 16:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эквадор U20 — Италия U20
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сенегал U20 — Колумбия U20
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Сегодня в 21:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч СПАЛ — Милан
  • Сегодня в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Френки де Йонг
  • Де Йонг — уникальное явление для футбола. Но станет ли он великим?
    • 22:30 23/05/2019     Килиан Мбаппе
  • Мбаппе захотел ответственности. Куда может перейти форвард?
    • 15:40 21/05/2019     Арьен Роббен и Франк Рибери
  • Незаменимые? Роббен и Рибери ушли в статусе легенд «Баварии»
    • 21:46 20/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 26 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Первый год Роналду в «Юве»: Лига чемпионов не покориласьОт португальца ждали не очередного титула в Серии А, а триумфа в еврокубках Вчера в 12:370
  • 08:51
    • Мертенс решил остаться в «Наполи»
  • 08:35
    • Бартомеу не считает поражение от «Валенсии» виной тренера
  • 17:27
    • «Балтика» покинула ФНЛ, «Томь» и «Нижний Новгород» — в переходных матчах
    Себастьян Сото Футбол Себастьян Сото покинул дом в 15 лет. Все ради осуществления футбольной мечтыТеперь форвард сборной США готов блистать на молодежном чемпионате мира U-20 24/05/2019 в 16:320
  • Экспресс дня

  • Сборная Канады вернется на чемпионский трон
  • 4.33
    •
  • 23:50
    • Аргентина обыграла ЮАР на молодежном ЧМ-2019
  • 23:44
    • «Наполи» уступил «Болонье»
  • 23:24
    • Врана: C Россией нужно сыграть дисциплинированно
    Антонио Конте Футбол От «Ньюкасла» до Лукаку. Кто выиграет от назначения Конте в «Интер»Победители и проигравшие от вероятного назначения Антонио Конте на пост главного тренера «Интера» 24/05/2019 в 14:210
  • 17:12
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
  • 16:55
    • Жардим может возглавить «Милан» вместо Гаттузо
  • 16:27
    • Венгеру предложили контракт в Японии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие