Экспресс дня 26 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 26 мая, завершится чемпионат мира по хоккею, а также состоятся заключительные матчи сезона 2018/19 в Серии А.

Россия — Чехия

Хоккей. Чемпионат мира. Матч за третье место

Сборная России прекратила борьбу за золото, но имеет шанс взять хотя бы бронзу. Поражение от Финляндии (0:1) стало сюрпризом, ведь по составу подопечные Ильи Воробьева превосходили своего неопытного соперника.

В то же время Чехия в полуфинале без шансов проиграла команде Канады (1:5), забросив шайбу престижа лишь за шесть минут до финальной сирены.

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На групповом этапе Россия и Чехия уже пересекались. Тогда россияне уверенно победили (3:0). Ждем подобного сценария и в этот раз. Не верится, что столь мощный состав останется без медалей.

Ставка: победа сборной России с форой -1 за 1.74.

Канада — Финляндия

Хоккей. Чемпионат мира. Финал

Чемпионат мира в Братиславе открывался матчем Канада — Финляндия. Этим же противостоянием он и завершится.

Тогда, в первом туре группового этапа, «суоми» обыграли североамериканцев (3:1), однако первое место в турнирной таблице сохранить не сумели, поскольку проиграли США (2:3 ОТ) и Германии (2:4).

А вот канадцы после того поражения выиграли все оставшиеся матчи. В четвертьфинале они чудом избежали поражения от Швейцарии (3:2 ОТ), проявив волю к победе.

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Мы больше верим в Канаду, которая имеет хорошие шансы взять реванш у финнов. Ставим на «кленовых листьев» с нулевой форой.

Ставка: победа сборной Канады с форой 0 за 1.53.

СПАЛ — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

За тур до завершения сезона «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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При этом «россонери» отстают от «Аталанты» и «Интера» всего на один балл, поэтому еще могут попасть в Лигу чемпионов. Нужно обязательно побеждать СПАЛ и ждать осечки соперников.

СПАЛ идет 12-м в турнирной таблице и уже потерял мотивацию. Конечно, ему хочется порадовать своих болельщиков перед уходом на отдых, но мы бы отдали предпочтение более мотивированной команде.

На кону стоят большие деньги за участие в Лиге чемпионов, поэтому футболисты «Милана» просто не имеют права на ошибку.

Ставка: победа «Милана» за 1.63.

Общий коэффициент — 4.33. 0