Экспресс дня 6 мая. Прогнозы и ставки на футбол

«Милан» на своем поле будет принимать «Болонью» в Серии А, «Манчестер Сити» в погоне за титулом АПЛ сразится с «Лестером», а «Кадис» встретится с «Малагой» в Сегунде.

«Милан» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии. 35-й тур

«Милан» набрал 56 очков и идет седьмым в турнирной таблице Серии А.

В апреле команда Дженнаро Гаттузо сумела победить только «Лацио» (1:0), потерпев при этом два поражения и дважды сыграв вничью.

Много раз в прессе появлялась информация о грядущей отставке Гаттузо, однако руководство пока не решилось на кардинальные изменения, несмотря на то, что зона Лиги чемпионов отдаляется, а тренерский штаб не контролирует ситуацию в коллективе.

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У «Болоньи» — 14-е место и 37 очков. Удивительно, но на фоне соперника картина в прошлом месяце выглядит лучше — лишь одно поражение от «Аталанты» (1:4), но при этом три победы и одна ничья.

При этом гости настолько «разогнались», что уже фактически обеспечили себе прописку в элите на следующий сезон, а других задач у команды нет. «Милан» попытается действовать первым номером, однако у подопечных Гаттузо сейчас мало что получается. Ожидаем, что «Болонья» поборется за очки.

Ставка: победа «Болоньи» с форой +1 гол за 1.76.

«Манчестер Сити» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

Чемпионская гонка продолжается. «Горожане» ее возглавили, но опережают «Ливерпуль» всего на один пункт.

Победная серия подопечных Пепа Гвардиолы в АПЛ насчитывает 12 матчей. В последних из них они обыграли «Тоттенхэм» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Бернли» (1:0).

Последний матч выдался довольно сложным, а предстоящая игра вряд ли будет более простой. «Сити» необходимо избежать потери очков, чтобы оформить чемпионство.

«Лестер» идет девятым в АПЛ, набрав 51 очко.

В апреле команда Брендана Роджерса обыграла «Хаддерсфилд Таун» (4:1) и «Арсенал» (3:0), уступила «Ньюкаслу» (0:1), а также разошлась миром с «Вест Хэмом» (2:2).

Именно на этот матч делают савку болельщики «Ливерпуля», ведь «лисы» умеют играть большие поединки и не боятся давления. В первом круге «Лестер» обыграл «Ман Сити» на своем поле, но в нынешней ситуации мы все-таки не верим, что гости зацепятся даже за ничью, однако и разгрома ждать не стоит.

Ставка: победа «Лестера» с форой +3 гола за 1.37.

«Кадис» — «Малага»

Футбол. Чемпионат Испании. 37-й тур

«Кадис» идет пятым в Сегунде, набрав 60 очков. Стоит отметить, 3-6 места позволяют побороться за выход в Примеру через плей-офф.

Подопечные Альваро не проигрывали уже семь матчей подряд (3 победы и 4 ничьи), однако отрыв от непроходной седьмой позиции все равно составляет лишь два пункта.

Именно там расположилась «Малага», посему в случае победы «анчоусов» в грядущей встрече им удастся обойти соперника и стать как минимум шестыми.

При этом подопечные Виктор Санчеса одержали лишь две победы в десяти предыдущих встречах и не могут похвастаться яркой игрой. Мы ожидаем, что на своем поле «Кадис» сможет подкрепить собственные амбиции результатом.

Ставка: «Кадис» не проиграет за 1.30.

Общий коэффициент — 3.13. 0