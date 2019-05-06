ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоГончаренко не сумел снять динамовское проклятье Сульшеру понадобится долго чистить состав «МЮ»У «Манчестер Юнайтед» очень темные времена Юрген КлоппЧемпионство близко. Сможет ли Клопп повторить в «Ливерпуле» свой успех с «Боруссией»?
  • 09:11
    • «Торонто» добыл вторую победу над «Филадельфией»
  • 08:57
    • «Денвер» сравнял счет в серии с «Портлендом»
  • 08:43
    • «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом»
  • 08:27
    • Зидан готов избавиться от Модрича
  • 08:12
    • Киевское «Динамо» просматривало игроков тульского «Арсенала»
  • 21:01
    • «Краснодар» упустил победу над «Ростовом»
  • 18:28
    • ЦСКА потерял два очка в московском дерби
    Все новости спорта

    «Ман Сити» сделает решающий шаг к чемпионству

    Экспресс дня 6 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 6 мая
    «Сити» движется к титулу
    «Милан» на своем поле будет принимать «Болонью» в Серии А, «Манчестер Сити» в погоне за титулом АПЛ сразится с «Лестером», а «Кадис» встретится с «Малагой» в Сегунде.

    «Милан» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии. 35-й тур

    «Милан» набрал 56 очков и идет седьмым в турнирной таблице Серии А.

    В апреле команда Дженнаро Гаттузо сумела победить только «Лацио» (1:0), потерпев при этом два поражения и дважды сыграв вничью.

    Много раз в прессе появлялась информация о грядущей отставке Гаттузо, однако руководство пока не решилось на кардинальные изменения, несмотря на то, что зона Лиги чемпионов отдаляется, а тренерский штаб не контролирует ситуацию в коллективе.

    Все прогнозы на футбол

    У «Болоньи» — 14-е место и 37 очков. Удивительно, но на фоне соперника картина в прошлом месяце выглядит лучше — лишь одно поражение от «Аталанты» (1:4), но при этом три победы и одна ничья.

    При этом гости настолько «разогнались», что уже фактически обеспечили себе прописку в элите на следующий сезон, а других задач у команды нет. «Милан» попытается действовать первым номером, однако у подопечных Гаттузо сейчас мало что получается. Ожидаем, что «Болонья» поборется за очки.

    Ставка: победа «Болоньи» с форой +1 гол за 1.76.

    «Манчестер Сити» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

    Чемпионская гонка продолжается. «Горожане» ее возглавили, но опережают «Ливерпуль» всего на один пункт.

    Победная серия подопечных Пепа Гвардиолы в АПЛ насчитывает 12 матчей. В последних из них они обыграли «Тоттенхэм» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Бернли» (1:0).

    Последний матч выдался довольно сложным, а предстоящая игра вряд ли будет более простой. «Сити» необходимо избежать потери очков, чтобы оформить чемпионство.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    «Лестер» идет девятым в АПЛ, набрав 51 очко.

    В апреле команда Брендана Роджерса обыграла «Хаддерсфилд Таун» (4:1) и «Арсенал» (3:0), уступила «Ньюкаслу» (0:1), а также разошлась миром с «Вест Хэмом» (2:2).

    Именно на этот матч делают савку болельщики «Ливерпуля», ведь «лисы» умеют играть большие поединки и не боятся давления. В первом круге «Лестер» обыграл «Ман Сити» на своем поле, но в нынешней ситуации мы все-таки не верим, что гости зацепятся даже за ничью, однако и разгрома ждать не стоит.

    Ставка: победа «Лестера» с форой +3 гола за 1.37.

    «Кадис» — «Малага»

    Футбол. Чемпионат Испании. 37-й тур

    «Кадис» идет пятым в Сегунде, набрав 60 очков. Стоит отметить, 3-6 места позволяют побороться за выход в Примеру через плей-офф.

    Подопечные Альваро не проигрывали уже семь матчей подряд (3 победы и 4 ничьи), однако отрыв от непроходной седьмой позиции все равно составляет лишь два пункта.

    Именно там расположилась «Малага», посему в случае победы «анчоусов» в грядущей встрече им удастся обойти соперника и стать как минимум шестыми.

    При этом подопечные Виктор Санчеса одержали лишь две победы в десяти предыдущих встречах и не могут похвастаться яркой игрой. Мы ожидаем, что на своем поле «Кадис» сможет подкрепить собственные амбиции результатом.

    Ставка: «Кадис» не проиграет за 1.30.

    Общий коэффициент — 3.13. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жорди Альба и Лионель Месси
  • «Ливерпуль» пал перед величием Месси. «Красные» пропустили три гола на «Камп Ноу»
    • 12:12 02/05/2019     «Аякс» имеет хорошие шансы на первые за 24 года финал ЛЧ
  • Мастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатам
    • 16:30 01/05/2019     Фрагмент матча
  • «Спартак» не отмазался за тульский провал
    • 11:12 30/04/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 6 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.13
    Тоже интересно
    Дивок Ориги Футбол Пеп, слово за тобой. «Ливерпуль» остался в чемпионской гонке«Красные» вырвали победу у «Ньюкасла» Вчера в 11:500
  • 18:27
    • «МЮ» не сумел обыграть «Хаддерсфилд» и лишился шансов на ЛЧ
  • 10:28
    • Пять представителей КХЛ вошли в состав сборной Чехии на ЧМ
  • 10:13
    • «Кардифф» не планирует увольнять главного тренера
    Карим Бензема Футбол Примера. «Эспаньол» разгромил «Атлетико», «Барса» уступила «Сельте», «Реал» одолел «Вильярреал»Обзор матчей 36-го тура чемпионата Испании по футболу Вчера в 23:580
  • Экспресс дня

  • «Ман Сити» сделает решающий шаг к чемпионству
  • 3.13
    •
  • 23:59
    • «Лион» и «Лилль» поделили очки
  • 23:49
    • «Валенсия» на выезде разгромила «Уэску»
  • 23:28
    • «Наполи» одержал волевую победу над «Кальяри»
    Футболисты «Зенита» Футбол РПЛ. «Зенит» стал чемпионом, «Локо» уступил «Арсеналу», «Спартак» выиграл у «Урала»Подробности матчей 27-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 22:350
  • 21:50
    • «Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»
  • 21:37
    • Дубль Кузнецова помог России обыграть Чехию в заключительном матче Евтотура
  • 21:14
    • «Арсенал» и «Брайтон» обменялись голами
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие