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    Прогнозы и ставки на футбол 23 января

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    «Бертон Альбион» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Кубок лиги 1/2 финала

    «Манчестер Сити» гарантировал себе участие в финале Кубка Англии еще на своем поле, когда разгромил «Бертон Альбион» со счетом 9:0.

    Тогда даже резервный состав «горожан» просто смел с поля середняка третьего по силе дивизиона, который оказался не в состоянии бороться с одним из лидеров АПЛ.

    Изменится ли ситуация в ответной встрече? Это вряд ли, разве что победный счет для «Манчестер Сити» будет уже не столь крупным.

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    Конечно, «Бертон Альбион» хотелось бы достойно вылететь из турнира, но Пеп Гвардиола серьезно относится ко всем кубковым встречам, поэтому жалеть никого не будет.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -2 за 1.65.

    «Севилья» — «Барселона»

    Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала

    «Барселона» после 20 сыгранных туров продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Также каталонцы успешно выступают в Кубке Испании, где ранее прошли «Леванте», хотя и допустили несколько ошибок. Во-первых, в гостях они проиграли «лягушкам» (1:2). Во-вторых, задействовали в матче дисквалифицированного игрока, что может привести к серьезным дисциплинарным мерам.

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    «Севилья» в Примере идет на четвертом месте, а в двух предыдущих турах уступила «Атлетику» (0:2) и «Реалу» (0:2) в гостях.

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    На своем поле андалузцы более опасны, поэтому способны забить «Барселоне». Впрочем, и каталонцы, вероятно, ответят двумя-тремя голами.

    Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1.72.

    «Сент-Этьен» — «Дижон»

    Футбол. Кубок Франции. 1/16 финала

    «Сент-Этьен» — явный фаворит противостояния с «Дижоном» в 1/16 финала Кубка Франции.

    В пользу «зеленых» говорит фактор домашнего поля и более высокое место в турнирной таблице Лиги 1.

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    У того же «Дижона» подопечные Жана-Луи Гассе перед уходом на зимний перерыв выиграли со счетом 3:0, что является еще одним доказательством превосходства «Сент-Этьена».

    «Дижон» сейчас находится в зоне вылета Лиги 1, поэтому ему куда важнее сосредоточиться на чемпионате, чем тратить силы на Кубок.

    Ставка: победа «Сент-Этьена» за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.45. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.45.
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