Прогнозы и ставки на футбол 18 января

«Хоффенхайм» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 18-й тур

«Хоффенхайм» в текущем сезоне, как и в прошлом, ведет борьбу за попадание в еврокубки. Однако за последний год «сине-белые» все же немного ослабли, из-за чего у них зачастую возникают проблемы там, где их быть не должно.

На счету подопечных Юлиана Нагельсмана беспроигрышная серия из десяти матчей. Впрочем, в шести последних играх они ни разу не победили, завершая поединки вничью.

Что касается «Баварии», то она не лучшим образом начала сезон, но в ноябре-декабре демонстрировала свой привычный высокий уровень, поэтому сократила отставание от лидирующей дортмундской «Боруссии».

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Вряд ли «Бавария» будет доминировать в сегодняшнем матче, однако добиться победы она должна.

Ставка: победа «Баварии» за 1.55.

«Лилль» — «Амьен»

Футбол. Чемпионат Франции. 21-й тур

Футболисты «Лилля» не всегда играют стабильно, но с самого начала сезона находятся в верхней части турнирной таблицы.

На данный момент «доги» занимают второе место, проигрывая только «Пари Сен-Жермен», у которого на 13 очков больше.

Если говорить об «Амьене», то уже с первых туров стало понятно, что эта команда будет бороться за выживание. В турнирной таблице она занимает лишь 17-е место, находясь на грани опасной зоны.

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Свою последнюю победу «Амьен» одержал в начале декабря, когда нанес поражение «Генгаму» (2:1) — другому аутсайдеру Лиги 1.

Все указывает на то, что «Лилль» должен сегодня побеждать, тем более что его будут активно поддерживать трибуны.

Ставка: победа «Лилля» за 1.68.

«Хетафе» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. 20-й тур

«Хетафе» и «Алавес» — соседи по турнирной таблице испанской Примеры, в которой они занимают шестое и пятое места соответственно.

Команды борются за попадание в еврокубки, так что в их очном матче ожидается очень напряженная игра.

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И «Хетафе», и «Алавес» отличаются надежной игрой в обороне и скромными показателями в атаке.

Исходя из этого, можно предположить, что встреча не будет слишком результативной. Допускаем, что команды забьют не больше двух мячей на двоих.

Ставка: тотал голов меньше 2 за 1.78.

Общий коэффициент — 4.63. 0