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    Экспресс дня. «Бавария» прервет беспроигрышную серию «Хоффенхайма»

    Прогнозы и ставки на футбол 18 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 18 января
    Футболисты «Баварии»
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    «Хоффенхайм» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. 18-й тур

    «Хоффенхайм» в текущем сезоне, как и в прошлом, ведет борьбу за попадание в еврокубки. Однако за последний год «сине-белые» все же немного ослабли, из-за чего у них зачастую возникают проблемы там, где их быть не должно.

    На счету подопечных Юлиана Нагельсмана беспроигрышная серия из десяти матчей. Впрочем, в шести последних играх они ни разу не победили, завершая поединки вничью.

    Что касается «Баварии», то она не лучшим образом начала сезон, но в ноябре-декабре демонстрировала свой привычный высокий уровень, поэтому сократила отставание от лидирующей дортмундской «Боруссии».

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    Вряд ли «Бавария» будет доминировать в сегодняшнем матче, однако добиться победы она должна.

    Ставка: победа «Баварии» за 1.55.

    «Лилль» — «Амьен»

    Футбол. Чемпионат Франции. 21-й тур

    Футболисты «Лилля» не всегда играют стабильно, но с самого начала сезона находятся в верхней части турнирной таблицы.

    На данный момент «доги» занимают второе место, проигрывая только «Пари Сен-Жермен», у которого на 13 очков больше.

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    Если говорить об «Амьене», то уже с первых туров стало понятно, что эта команда будет бороться за выживание. В турнирной таблице она занимает лишь 17-е место, находясь на грани опасной зоны.

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    Свою последнюю победу «Амьен» одержал в начале декабря, когда нанес поражение «Генгаму» (2:1) — другому аутсайдеру Лиги 1.

    Все указывает на то, что «Лилль» должен сегодня побеждать, тем более что его будут активно поддерживать трибуны.

    Ставка: победа «Лилля» за 1.68.

    «Хетафе» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании. 20-й тур

    «Хетафе» и «Алавес» — соседи по турнирной таблице испанской Примеры, в которой они занимают шестое и пятое места соответственно.

    Команды борются за попадание в еврокубки, так что в их очном матче ожидается очень напряженная игра.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    И «Хетафе», и «Алавес» отличаются надежной игрой в обороне и скромными показателями в атаке.

    Исходя из этого, можно предположить, что встреча не будет слишком результативной. Допускаем, что команды забьют не больше двух мячей на двоих.

    Ставка: тотал голов меньше 2 за 1.78.

    Общий коэффициент — 4.63. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.63.
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