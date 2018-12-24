Прогноз и ставки на хоккей 24 декабря

Фрибет для всех

ЦСКА — «Нефтехимик»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Обыграв в прошлом матче СКА в гостях со счетом 4:1, ЦСКА т.о. прервал серию из двух поражений кряду. В этот период «армейцы» на выезде уступили «Витязю» (0:2) и «Йокерету» (1:4).

Несмотря на эти неудачи столичный клуб по-прежнему лидирует в Западной конференции, опережая питерских «армейцев» на шесть баллов.

Команда из Нижнекамска с 34 пунктами идет на 10 позиции в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков.

Все прогнозы на КХЛ

За последние шесть игр в чемпионате «Нефтехимик» смог одержать всего лишь одну победу. На данный момент у него 3-матчевая проигрышная серия.

«Армейцы» после некоторых неудачных матчей смогли вновь стать на победный путь. Прогнозируем, что предстоящем поединке они вновь одержат победу.

Ставка: победа ЦСКА за 1.34.

«Барыс» — «Адмирал»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Клуб из Астаны после 39 поединков набрал 54 очка и занимает пятое место в Восточной конференции.

В последней игре «регулярки» казахи уступили на своем льду «Локомотиву» (1:2). Этим поражение «Барыс» прервал серию из двух побед кряду.

«Адмирал» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Команда из Владивостока имеет в своем активе только 22 балла после 38 матчей чемпионата.

Последнюю игру в первенстве «Адмирал» выиграл на выезде у «Сибири» со счетом 4:1, т.с. аутсайдер прервал серию из поражений, которая на тот момент составляла три встречи кряду.

Прогнозируем, что казахи обыграют в родных стенах аутсайдера.

Ставка: победа «Барыса» за 1.37.

«Салават Юлаев» — «Локомотив»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Уфимцы расположились на шестой позиции в Восточной конференции, заработав в 41 поединке 49 баллов, опережая девятое место на 12 очков.

В минувшем поединке КХЛ «Салават» на своем льду обыграл «Северсталь» (3:2), прервав этой викторией 2-матчевую проигрышную серию.

Все прогнозы на спорт

Ярославцы с 53 пунктами расположились на четвертой строке в Западной конференции.

Две последние игры в чемпионате «Локомотив» выиграл. Сперва в гостях одолел «Барыс» со счетом 2:1, а накануне взял верх над «Авангардом» (2:0) на выезде.

В поединке двух равных команд рекомендуем поставить на ТБ 4,5.

Ставка: ТБ 4,5 за 1.95.

Общий коэффициент — 3.57. 0