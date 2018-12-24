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    Экспресс дня. «Армейцы» вернутся на победный путь

    Прогноз и ставки на хоккей 24 декабря

    Прогноз на Прогноз и ставки на хоккей 24 декабря
    Хоккеисты ЦСКА
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    ЦСКА — «Нефтехимик»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Обыграв в прошлом матче СКА в гостях со счетом 4:1, ЦСКА т.о. прервал серию из двух поражений кряду. В этот период «армейцы» на выезде уступили «Витязю» (0:2) и «Йокерету» (1:4).

    Несмотря на эти неудачи столичный клуб по-прежнему лидирует в Западной конференции, опережая питерских «армейцев» на шесть баллов.

    Команда из Нижнекамска с 34 пунктами идет на 10 позиции в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков.

    Все прогнозы на КХЛ

    За последние шесть игр в чемпионате «Нефтехимик» смог одержать всего лишь одну победу. На данный момент у него 3-матчевая проигрышная серия.

    «Армейцы» после некоторых неудачных матчей смогли вновь стать на победный путь. Прогнозируем, что предстоящем поединке они вновь одержат победу.

    Ставка: победа ЦСКА за 1.34.

    «Барыс» — «Адмирал»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Клуб из Астаны после 39 поединков набрал 54 очка и занимает пятое место в Восточной конференции.

    В последней игре «регулярки» казахи уступили на своем льду «Локомотиву» (1:2). Этим поражение «Барыс» прервал серию из двух побед кряду.

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    «Адмирал» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Команда из Владивостока имеет в своем активе только 22 балла после 38 матчей чемпионата.

    Последнюю игру в первенстве «Адмирал» выиграл на выезде у «Сибири» со счетом 4:1, т.с. аутсайдер прервал серию из поражений, которая на тот момент составляла три встречи кряду.

    Прогнозируем, что казахи обыграют в родных стенах аутсайдера.

    Ставка: победа «Барыса» за 1.37.

    «Салават Юлаев» — «Локомотив»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Уфимцы расположились на шестой позиции в Восточной конференции, заработав в 41 поединке 49 баллов, опережая девятое место на 12 очков.

    В минувшем поединке КХЛ «Салават» на своем льду обыграл «Северсталь» (3:2), прервав этой викторией 2-матчевую проигрышную серию.

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    Ярославцы с 53 пунктами расположились на четвертой строке в Западной конференции.

    Две последние игры в чемпионате «Локомотив» выиграл. Сперва в гостях одолел «Барыс» со счетом 2:1, а накануне взял верх над «Авангардом» (2:0) на выезде.

    В поединке двух равных команд рекомендуем поставить на ТБ 4,5.

    Ставка: ТБ 4,5 за 1.95.

    Общий коэффициент — 3.57. 0

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    1.87
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.57.
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