ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Второй подряд хет-трик Овечкина, шайбы Бучневича и Барбашева «Сельта» — «Леганес»Примера. Ничья «Сельты» и «Леганеса», «Реал» примет «Райо Вальекано» Лучано СпаллеттиСпаллетти взял ответственность на себя. «Интер» провалил задачу
  • 11:04
    • Коляда выступит на чемпионате России, несмотря на проблемы со здоровьем
  • 09:53
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 09:15
    • Восьмая подряд победа «Бостона», «Индиана» обыграла «Филадельфию»
  • 08:09
    • Сборная России U18 обыграла США в матче Мирового кубка вызова
  • 00:43
    • Олимпийская сборная России разгромила Швейцарию и выиграла Кубок Люцерна
  • 21:26
    • Женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы по гандболу
  • 20:56
    • Стало известно, где сборная России проведет первые матчи отбора на Евро-2020
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Готов ли «Ювентус» к туринскому дерби?

    Прогноз и ставки на футбол 15 декабря

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 15 декабря
    Криштиану Роналду
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Тоттенхэм» — «Бернли»

    Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур

    В середине недели «Тоттенхэм» добыл важную ничью на «Камп Ноу», позволившую ему выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако времени на передышку у «шпор» нет, поскольку их ждет встреча АПЛ с «Бернли», в которой нужно побеждать, чтобы удержаться в тройке лидеров.

    «Бернли» в предыдущем туре поднял себе настроение, обыграв «Брайтон» (1:0). Впрочем, мы очень сомневаемся, что данный успех поможет футболистам на «Уэмбли».

    На протяжении большей части сезона «Бернли» смотрелся неубедительно, особенно в обороне, пропустив 32 мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» победили «бордовых» с разницей в два мяча, а «Челси» и «Манчестер Сити» — в четыре и пять мячей соответственно. Думаем, что «Тоттенхэм» сыграет как минимум не хуже.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой -2 за 1.90.

    «Вальядолид» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании. 16-й тур

    Мадридский «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» всего на три очка.

    «Матрасники» могли бы быть ближе к лидеру, если бы демонстрировали более убедительную игру. Так, в пяти предыдущих турах они трижды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Особенно неудачно мадридцы смотрятся в гостях, где набрали всего восемь очков в семи сыгранных матчах, что для одного из лидеров крайне мало.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Вальядолид» тоже далек от идеала, но, как нам кажется, при поддержке родных болельщиков способен потрепать нервы «Атлетико».

    Ставка: победа «Вальядолида» с форой +1 за 1.61.

    «Торино» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 16-й тур

    «Ювентус» — явный лидер итальянской Серии A, который в 15 сыгранных матчах одержал 14 побед. Преимущество «старой синьоры» над ближайшим конкурентом уже составляет восемь очков.

    В 16-м туре подопечных Массимилиано Аллегри ждет дерби против «Торино», который расположился на шестой строчке в турнирной таблице и претендует на попадание в еврокубки.

    Все прогнозы на Серию А

    В середине недели «Ювентус» уступил «Янг Бойз» (1:2) в Лиге чемпионов, но играл явно не в полную силу, поскольку заранее обеспечил себе выход из группы.

    Считаем, что на дерби «Юве» найдет достаточную мотивацию и продлит свою победную серию.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.65.

    Общий коэффициент — 5.04. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Сегодня в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Сегодня в 15:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ганновер — Бавария
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Сегодня в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Борнмут
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Дижон — Пари Сен-Жермен
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Хэм
  • Сегодня в 20:30
    •  7.50
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Завтра в 03:00
    •
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Наши ожидания — наши проблемы. «Спартак» остался без евровесны
    • Вчера в 00:28     «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей истории
  • Как две замены перевернули финал Копа Либертадорес
    • 20:03 10/12/2018     Алиссон отбил удар Аркадиуша Милика
  • Ключевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон
    • 13:15 12/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.04.
    Тоже интересно
    Хоккеисты сборной России Хоккей Спасение в третьем периоде. Россия одолела шведов в МосквеСМИ — о победе сборной России в стартовом матче Кубка Первого канала Вчера в 14:310
  • 11:30
    • Солт-Лейк-Сити стал претендентом на проведение зимних ОИ от США
  • 11:19
    • Шведский биатлонист заболел мононуклеозом
  • 09:41
    • «Атлетик» продлил контракты с двумя игроками
    «Тампа-Бэй» — «Торонто» Хоккей НХЛ. 48 сейвов Василевского, дубли Панарина и СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 декабря Вчера в 09:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Готов ли «Ювентус» к туринскому дерби?
  • 5.04
    •
  • 09:25
    • Рианчо не связывает Глушакова с будущим «Спартака»
  • 01:03
    • «Сельта» и «Леганес» победителя не определили
  • 00:28
    • «Вольфсбург» выиграл в гостях у «Нюрнберга»
    Фрагмент матча Футбол Наши ожидания — наши проблемы. «Спартак» остался без евровесны«Красно-белые» проиграли «Вильярреалу» и вылетели из Лиги Европы Вчера в 00:280
  • 23:59
    • «Спартак» подал иск на 20 тысяч евро к выбежавшему на поле фанату
  • 23:42
    • СМИ: «Северсталь» — главный кандидат на исключение из КХЛ
  • 19:59
    • СМИ: Аршавин будет работать в «Зените»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие