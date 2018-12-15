Прогноз и ставки на футбол 15 декабря

«Тоттенхэм» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур

В середине недели «Тоттенхэм» добыл важную ничью на «Камп Ноу», позволившую ему выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако времени на передышку у «шпор» нет, поскольку их ждет встреча АПЛ с «Бернли», в которой нужно побеждать, чтобы удержаться в тройке лидеров.

«Бернли» в предыдущем туре поднял себе настроение, обыграв «Брайтон» (1:0). Впрочем, мы очень сомневаемся, что данный успех поможет футболистам на «Уэмбли».

На протяжении большей части сезона «Бернли» смотрелся неубедительно, особенно в обороне, пропустив 32 мяча.

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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» победили «бордовых» с разницей в два мяча, а «Челси» и «Манчестер Сити» — в четыре и пять мячей соответственно. Думаем, что «Тоттенхэм» сыграет как минимум не хуже.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой -2 за 1.90.

«Вальядолид» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. 16-й тур

Мадридский «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» всего на три очка.

«Матрасники» могли бы быть ближе к лидеру, если бы демонстрировали более убедительную игру. Так, в пяти предыдущих турах они трижды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1.

Особенно неудачно мадридцы смотрятся в гостях, где набрали всего восемь очков в семи сыгранных матчах, что для одного из лидеров крайне мало.

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«Вальядолид» тоже далек от идеала, но, как нам кажется, при поддержке родных болельщиков способен потрепать нервы «Атлетико».

Ставка: победа «Вальядолида» с форой +1 за 1.61.

«Торино» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 16-й тур

«Ювентус» — явный лидер итальянской Серии A, который в 15 сыгранных матчах одержал 14 побед. Преимущество «старой синьоры» над ближайшим конкурентом уже составляет восемь очков.

В 16-м туре подопечных Массимилиано Аллегри ждет дерби против «Торино», который расположился на шестой строчке в турнирной таблице и претендует на попадание в еврокубки.

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В середине недели «Ювентус» уступил «Янг Бойз» (1:2) в Лиге чемпионов, но играл явно не в полную силу, поскольку заранее обеспечил себе выход из группы.

Считаем, что на дерби «Юве» найдет достаточную мотивацию и продлит свою победную серию.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.65.

Общий коэффициент — 5.04. 0