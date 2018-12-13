Прогнозы и ставки на футбол 13 декабря

«Бешикташ» — «Мальме»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап, 6-й тур

«Черные орлы» перед заключительным туром находятся на второй позиции в своем квартете, имея на счету семь очков. Они опережают своего предстоящего противника, который занимает третью строку только на один балл.

Турецкой команде для выхода в плей-офф при определенных раскладах может хватить даже ничейного результата, но победа гарантирует «Бешикташу» 100% выход из группы.

«Мальме» отстает от «Бешикташа» на один балл, а от бельгийского «Генка», который идет на первом месте, на два очка. Для выхода из группы шведскому коллективу обязательн нужно брать три балла в предстоящем поединке.

Игра первого круга между этими командами, которая прошла в Швеции, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Турецкая команда сильнее своего оппонента и должна без вопросов обыгрывать его на своем поле.

Ставка: победа «Бешикташа» с за 1.74.

«Ренн» — «Астана»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап, 6-й тур

«Ренн» отстает от своего предстоящего противника на два очка. И для продолжения борьбы в Лиге Европы французы обязаны брать верх над казахами.

Игра первого круга, прошедшая в Казахстане, завершилась поражением французской команды со счетом 0:2. Очки «Ренн» набирал только в играх с чешским «Яблонцем» (2:1 и 1:0).

«Железнодорожники», проиграв в минувшем туре на своей арене украинскому «Динамо» (0:1) поставили под вопрос свой выход в 1/16 финала ЛЕ.

Для того, чтобы удержать вторую позицию в своем квартете, а вместе с ней и выход в плей-офф, казахам будет достаточно не проиграть во Франции.

Французам должен помочь фактор своего поля и то, что чемпионат Казахстана уже месяц как завершился. Прогнозируем, что «Ренн», как минимум, в родных стенах не проиграет.

Ставка: 1Х с за 1.20.

«Арсенал» — «Карабах»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап, 6-й тур

«Канониры» застолбили за собой первую строку в группе Е, а с ней и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Лондонская команда в своем квартете одержала четыре победы при одном ничейном результате, пропустив в этих играх всего лишь два мяча, которые пришлись на первый тур ЛЕ против украинской «Ворсклы» (4:2).

Календарь и таблица Лиги Европы

«Скакуны» с тремя баллами расположились на четвертой позиции в своем квартете. И если они наберут очков больше в предстоящем поединке, чем «Ворскла», то тогда подвинут ее с третьей строки.

Свои три очка азербайджанцы набрали как раз в игре с украинским коллективом, обыграв его в гостях со счетом 1:0. Остальные встречи «Карабах» проиграл.

Даже резервный состав «Арсенала» обязан обыгрывать азербайджанцев.

Ставка: победа «Арсенала» с форой -1 за 1.40.

Общий коэффициент — 2.92. 0