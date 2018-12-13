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    Экспресс дня. «Черные орлы» выйдут в 1/16 финала ЛЕ

    Прогнозы и ставки на футбол 13 декабря

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 13 декабря
    «Бешикташ» постарается взять реванш за поражения в Швеции
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    «Бешикташ» — «Мальме»

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап, 6-й тур

    «Черные орлы» перед заключительным туром находятся на второй позиции в своем квартете, имея на счету семь очков. Они опережают своего предстоящего противника, который занимает третью строку только на один балл.

    Турецкой команде для выхода в плей-офф при определенных раскладах может хватить даже ничейного результата, но победа гарантирует «Бешикташу» 100% выход из группы.

    «Мальме» отстает от «Бешикташа» на один балл, а от бельгийского «Генка», который идет на первом месте, на два очка. Для выхода из группы шведскому коллективу обязательн нужно брать три балла в предстоящем поединке.

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  • 30/11/2018

    • Игра первого круга между этими командами, которая прошла в Швеции, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

    Турецкая команда сильнее своего оппонента и должна без вопросов обыгрывать его на своем поле.

    Ставка: победа «Бешикташа» с за 1.74.

    «Ренн» — «Астана»

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап, 6-й тур

    «Ренн» отстает от своего предстоящего противника на два очка. И для продолжения борьбы в Лиге Европы французы обязаны брать верх над казахами.

    Игра первого круга, прошедшая в Казахстане, завершилась поражением французской команды со счетом 0:2. Очки «Ренн» набирал только в играх с чешским «Яблонцем» (2:1 и 1:0).

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    «Железнодорожники», проиграв в минувшем туре на своей арене украинскому «Динамо» (0:1) поставили под вопрос свой выход в 1/16 финала ЛЕ.

    Для того, чтобы удержать вторую позицию в своем квартете, а вместе с ней и выход в плей-офф, казахам будет достаточно не проиграть во Франции.

    Французам должен помочь фактор своего поля и то, что чемпионат Казахстана уже месяц как завершился. Прогнозируем, что «Ренн», как минимум, в родных стенах не проиграет.

    Ставка: 1Х с за 1.20.

    «Арсенал» — «Карабах»

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап, 6-й тур

    «Канониры» застолбили за собой первую строку в группе Е, а с ней и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

    Лондонская команда в своем квартете одержала четыре победы при одном ничейном результате, пропустив в этих играх всего лишь два мяча, которые пришлись на первый тур ЛЕ против украинской «Ворсклы» (4:2).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Скакуны» с тремя баллами расположились на четвертой позиции в своем квартете. И если они наберут очков больше в предстоящем поединке, чем «Ворскла», то тогда подвинут ее с третьей строки.

    Свои три очка азербайджанцы набрали как раз в игре с украинским коллективом, обыграв его в гостях со счетом 1:0. Остальные встречи «Карабах» проиграл.

    Даже резервный состав «Арсенала» обязан обыгрывать азербайджанцев.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой -1 за 1.40.

    Общий коэффициент — 2.92. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.92.
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