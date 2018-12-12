Прогнозы и ставки на футбол 12 декабря

«Манчестер Сити» — «Хоффенхайм»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Манчестер Сити» уже обеспечил себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, но пока не гарантировал первое место по итогам группового этапа. Чтобы точно остаться лидером группы F подопечным Пепа Гвардиолы нужно не проиграть на своем поле «Хоффенхайму».

Немецкая команда, замыкающая турнирную таблицу, не имеет права даже на ничью. Ей нужно обязательно побеждать на «Этихаде» и рассчитывать, что «Лион» выиграет у «Шахтера», что позволит коллективу Юлиана Нагельсмана занять третье место.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

И «Манчестер Сити», и «Хоффенхайм» в текущем сезоне играют довольно результативно, особо не оглядываясь на оборону. Англичане в среднем забивают почти три мяча за игру, а немцы — два.

Исходя из этого, мы бы поставили на то, что команды забьют как минимум три гола на двоих.

Ставка: тотал голов больше 3 за 1.47.

«Шахтер» — «Лион»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Шахтер» и «Лион» сражаются за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов от группы F.

На данный момент «ткачи» имеют на два очка больше, поэтому в заключительном туре могут играть даже на ничью, которая гарантирует им вторую строчку.

Для «горняков» ничья станет путевкой в Лигу Европы, но если они рассчитывают на большее, то должны только побеждать.

Честно говоря, в успех «Шахтера» верится с трудом. В текущей Лиге чемпионов подопечные Паулу Фонсеки выиграли только у «Хоффенхайма» (2:1), да и то во многом благодаря везению, когда соперник играл в меньшинстве.

Донецкой команде зачастую не хватает сил для того, чтобы без сбоев провести все 90 минут, что, как нам кажется, и в этот раз сыграет с ней злую шутку.

Ставка: «Лион» не проиграет за 1.68.

«Реал» — ЦСКА

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

Поражении от «Виктории» поставило ЦСКА в очень неудобное положение. Чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы, в заключительном туре «армейцам» нужно сыграть лучше чешского оппонента.

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Получается, что задачей минимум для «красно-синих» должна стать ничья на «Сантьяго Бернабеу».

В Москве, как мы помним, ЦСКА преподнес сюрприз, обыграв «Реал» 1:0. Однако в этот раз, как нам кажется, подобной истории ждать не стоит.

Перед своими болельщиками мадридцы постараются взять реванш, который станет фатальным для команды Виктора Гончаренко. Ожидаем победы «Реала» с разницей в два-три мяча.

Ставка: победа «Реала» с форой -1,5 за 1.70.

Общий коэффициент — 4.19. 0