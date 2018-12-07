Прогнозы и ставки на футбол 7 декабря

«Ювентус» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

Туринцы уверенно лидируют в Серии А. В 14 поединках чемпионата они заработали 40 очков и опережают предстоящего противника на 11 баллов, который расположился на третьей позиции.

«Юве» одержал победы в четырех последних матчах во всех турнирах. При этом «черно-белые» в этих играх голов не пропускали. В минувшем туре чемпионата они легко одолели «Фиорентину» (3:0) в гостях.

Миланская команда занимает с 29 очками третью строку в турнирной таблице, уступая второму «Наполи» три пункта.

За последние пять встреч с учетом всех турниров «Интер» одержал только одну победу, и ту над аутсайдером Серии А «Фрозиноне» (3:0). В игре 14 тура «черно-синие» расписали мировую с «Ромой» (2:2) в Риме.

Гости должны дать бой лидеру чемпионата. Прогнозируем, что оппоненты смогут обменяться результативными попаданиями.

Ставка: обе забьют за 2.24.

«Вердер» — «Фортуна»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

«Музыканты» в матчах чемпионата Германии не могут одержать победу в последних пяти встречах. За этот период бременцы четыре игры проиграли и одну свели вничью.

Эта неудачная серия отбросила «Вердер» на девятую позицию в турнирной таблице. На данный момент у него 3-очковое отставание от шестой еврокубковой строки.

Дюссельдорфцы, которые смогли завоевать балл в Мюнхене в игре с «Баварией» (3:3), затем на своей территории уступили «Майнцу» со счетом 0:1.

С девятью очками «Фортуна» расположилась на дне в турнирной таблице, имея в своем активе только девять пунктов, с отставание в два балла от спасительной 15 строки.

«Вердер» находится сейчас не в лучшем состоянии, но в игре с аутсайдером вправе может рассчитывать на набранные баллы.

Ставка: 1Х за 1.24.

«Мариуполь» — «Шахтер»

Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. 18-й тур

«Мариуполь» занимает перед 18 туром шестую позицию, имея в своем активе 24 очка, но на один пункт от него отстает седьмая «Десна».

Азовцы в последних двух играх чемпионата смогли заработать четыре очка. Одолели на свое арене «Ворсклу» (1:0) и поделили очки во Львове с одноименной командой — 2:2.

«Горняки» последние две игры в украинском первенстве закончили вничью. В 16 туре донецкий клуб не смог переиграть «Львов» (0:0), а в следующей встрече только на 93-й минуте ушел от поражения с «Олимпиком» (2:2).

На данный момент «черно-оранжевые» лидируют, но отрыв от второй «Александрии» теперь составляет шесть очков, а от третьего «Динамо» — семь.

«Шахтеру» после этого поединка предстоит провести решающую игру в Лиге чемпионов против «Лиона». Думаем, что гости поберегут силы и хозяева точно избегут разгрома.

Ставка: победа «Мариуполя» с форой (+2,5) за 1.63.

Общий коэффициент — 4.52. 0