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    Прогнозы и ставки на футбол 7 декабря

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 7 декабря
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    «Ювентус» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

    Туринцы уверенно лидируют в Серии А. В 14 поединках чемпионата они заработали 40 очков и опережают предстоящего противника на 11 баллов, который расположился на третьей позиции.

    «Юве» одержал победы в четырех последних матчах во всех турнирах. При этом «черно-белые» в этих играх голов не пропускали. В минувшем туре чемпионата они легко одолели «Фиорентину» (3:0) в гостях.

    Миланская команда занимает с 29 очками третью строку в турнирной таблице, уступая второму «Наполи» три пункта.

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  • 05/12/2018

    • За последние пять встреч с учетом всех турниров «Интер» одержал только одну победу, и ту над аутсайдером Серии А «Фрозиноне» (3:0). В игре 14 тура «черно-синие» расписали мировую с «Ромой» (2:2) в Риме.

    Гости должны дать бой лидеру чемпионата. Прогнозируем, что оппоненты смогут обменяться результативными попаданиями.

    Ставка: обе забьют за 2.24.

    «Вердер» — «Фортуна»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

    «Музыканты» в матчах чемпионата Германии не могут одержать победу в последних пяти встречах. За этот период бременцы четыре игры проиграли и одну свели вничью.

    Эта неудачная серия отбросила «Вердер» на девятую позицию в турнирной таблице. На данный момент у него 3-очковое отставание от шестой еврокубковой строки.

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    Дюссельдорфцы, которые смогли завоевать балл в Мюнхене в игре с «Баварией» (3:3), затем на своей территории уступили «Майнцу» со счетом 0:1.

    С девятью очками «Фортуна» расположилась на дне в турнирной таблице, имея в своем активе только девять пунктов, с отставание в два балла от спасительной 15 строки.

    «Вердер» находится сейчас не в лучшем состоянии, но в игре с аутсайдером вправе может рассчитывать на набранные баллы.

    Ставка: 1Х за 1.24.

    «Мариуполь» — «Шахтер»

    Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. 18-й тур

    «Мариуполь» занимает перед 18 туром шестую позицию, имея в своем активе 24 очка, но на один пункт от него отстает седьмая «Десна».

    Азовцы в последних двух играх чемпионата смогли заработать четыре очка. Одолели на свое арене «Ворсклу» (1:0) и поделили очки во Львове с одноименной командой — 2:2.

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    • «Горняки» последние две игры в украинском первенстве закончили вничью. В 16 туре донецкий клуб не смог переиграть «Львов» (0:0), а в следующей встрече только на 93-й минуте ушел от поражения с «Олимпиком» (2:2).

    На данный момент «черно-оранжевые» лидируют, но отрыв от второй «Александрии» теперь составляет шесть очков, а от третьего «Динамо» — семь.

    «Шахтеру» после этого поединка предстоит провести решающую игру в Лиге чемпионов против «Лиона». Думаем, что гости поберегут силы и хозяева точно избегут разгрома.

    Ставка: победа «Мариуполя» с форой (+2,5) за 1.63.

    Общий коэффициент — 4.52. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.52.
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