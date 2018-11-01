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    Экспресс дня. Кубковые «Спартак», «Сити» и «Севилья»

    Прогнозы и ставки на футбол 1 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 1 ноября
    «Спартак» пока не побеждал при Рианчо
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    «Спартак» — «Анжи»

    Футбол. 1/8 финала Кубка России

    «Спартак» после увольнения Массимо Карреры успел провести два матча и под руководством Рауля Рианчо пока не добился победы. В Лиге Европы «красно-белые» сыграли вничью с «Рейнджерс» (0:0), а в чемпионате разошлись миром с «Рубином» (1:1).

    «Спартак» в текущем сезоне не может похвастаться удачными сериями — лишь раз москвичи одержали две победы подряд, а всего вышли победителями в шести матчах из восемнадцати. Вот и в последних шести поединках во всех турнирах «Спартак» выиграл лишь один раз при двух поражениях.

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    В чемпионате России после 12 туров «красно-белые» набрали 19 очков и располагаются на пятой строчке в таблице, отставая от лидера уже на 9 баллов. В 1/16 финала Кубка России «Спартак», напомним, сумел пройти «Черноморец», минимально выиграв на выезде — 1:0.

    «Анжи» в чемпионате России в этом сезоне борется за выживание. По итогам 12-го тура команда располагается на пятнадцатой строчке, имея в активе лишь 10 очков. В серию из трех побед кряду вошла и победа в 1/16 финала Кубка России над «Чайкой» — 2:1 на выезде.

    Рианчо нужна первая победа у руля столичной команды, но большого количества голов ждать не стоит.

    Ставка: тотал матча меньше 3,5 гола за 1,38.

    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

    Футбол. 4-й раунд Кубка лиги

    В Кубке лиги «Манчестер Сити» стартовал с третьего раунда, в котором уверенно разгромил «Оксфорд Юнайтед» (3:0). После десяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «горожане» возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету 26 очков.

    В нынешнем сезоне АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы не потерпели ни одного поражения, одержав восемь побед. А вот в Лиге чемпионов «Ман Сити» уже проигрывал — в первом туре группового этапа он неожиданно уступил «Лиону» (1:2).

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    Футболисты «Фулхэма» в Кубке лиги сначала обыграли «Эксетер Сити» (2:0), а затем — «Миллуолл» (3:1). В Премьер-лиге «дачники» выступают не так успешно, как их соперник, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице. Подопечные Славиша Йокановича одержали всего одну победу, а последнее очко набрали больше месяца назад в домашней игре с «Уотфордом» (1:1).

    Никто не сомневается в успехе «Сити», но у команды жесткий календарь, поэтому ротация от Гвардиолы неизбежна. В то же время соперник однозначно будет мотивирован, поэтому разгром маловероятен.

    Ставка: победа «Фулхэма» с учетом форы +3,5 гола за 1,50.

    «Вильяновенсе» — «Севилья»

    Футбол. 1/6 финала Кубка Испании

    В четвертой группе Сегунды Б, прошло уже десять туров. По их результатам «Вильяновенсе» серьезно засел в зоне вылета. За это время «злодеи» добыли всего одну победу и пять раз вытаскивали ничью. В их активе 12 очков, а разница мячей составляет -4.

    В Кубке Короля «Вильяновенсе» начал свой путь со стадии 1/64 финала. Там с некоторым напряжением прошел соседа по Сегунде Б из третьей группы «Бадалону» 2:1. В 1/32 «зеленым» выпал еще более легкий соперник — представитель Терсеры «Мультивера». Итог — победа со счетом 3:1.

    Как представитель элитного дивизиона «Севилья» только на этой стадии начинает борьбу за Кубок. Что касается текущей формы команды Пабло Мачина, то еще совсем недавно она возглавляла турнирную таблицу Примеры.

    Но свои поправки в расклад внесла «Барселона», которая в 9-м туре на своем поле крепко огрела севильцев 4:2. Следующий матч против «Уэски» «Севилья» выиграла минимально (2:1). Поединки против полуаматоров в Кубке Короля — возможность проверить ближайший резерв, но это не спасет соперника от фиаско.

    Ставка: победа «Севильи» с учетом форы -1,5 гола за 1,38.

    Общий коэффициент — 2,85. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.85.
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