Прогнозы и ставки на футбол 29 октября

«Крылья Советов» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Самарская команды не проигрывает в чемпионате в последних двух матчах. В 10 туре «волжане» нанесли поражение московскому «Динамо» со счетом 1:0 на своем поле, а в следующем игровом дне смогли увезти один балл из Екатеринбурга, сыграв вничью с «Уралом» — 1:1.

После 11 поединков РПЛ «Крылья Советов» занимают 13 место, имея в своем активе 11 пунктов и отстают от 12 позиции на два очка.

«Сине-бело-голубые» последние два выездных матча в рамках РПЛ проиграли. Сперва было поражение в Махачкале от «Анжи» со счетом 1:2, а в минувшем туре они уступили в гостях московскому «Динамо» — 0:1.

Между этими встречами «Зенит» на своей арене смог одолеть «Краснодар» — 2:1. С 25 очками питерцы возглавляют турнирную таблицу и в случае победы сохранят отрыв от второй строки в шесть баллов.

«Зениту», который немного притормозил в чемпионате в последнее время, нужно будет прервать серию неудач в выездных играх. Ставим на их победу.

Ставка: победа «Зенита» за 1.66.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

«Шпоры» одержали победы в последних четырех матчах чемпионата. В этих встречах они забили шесть голов, а пропустили только один.

Две последние игры они выиграли с минимальным счетом 1:0 у «Кардиффа» и «Вест Хэма». С 21 баллом лондонский клуб идет на пятой позиции, отставая от топ-4 на один пункт.

«Горожане» после побед прямых конкурентов опустились на данный момент на третью позицию, но в случаи завоевания трех очков они вернут себе первую строку.

«МанСити» не пропускает уже в трех играх во всех турнирах (две в чемпионате и одна в ЛЧ). В минувшет туре чемпионата он на своем поле разгромил «Бернли» со счетом 5:0.

Обе команды редко когда уходят с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что и в этом поединке они смогут отличиться.

Ставка: обе забьют: да за 1.64.

«Лацио» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

В минувшем розыгрыше Серии А, эти команды в последнем туре боролись за последнюю путевку в Лигу чемпионов. И тогда миланцы добыли победу со счетом 3:2 и билет в главный евротурнир Европы.

На данный момент «Интер» расположился на третьей позиции с 19 очками. Проиграв накануне «Барселоне» (0:2) в ЛЧ, «черно-синие» тем самым прервали 7-матчевую победную серию во всех турнирах.

«Орлы» отстают от своего предстоящего противника на один балл и расположились строкой ниже в турнирной таблице. У римлян сейчас 3-матчевая серия побед во всех турнирах, а в чемпионате Италии они выиграли последние шесть встреч.

Римский клуб будет жаждать взять реванш за поражение в прошлом сезоне. И мы считаем, что он, как минимум, на этот раз не проиграет.

Ставка: 1Х за 1.45.

Общий коэффициент — 3.94. 0