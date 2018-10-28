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    Экспресс дня. Продолжит ли «Арсенал» побеждать?

    Прогнозы и ставки на футбол 28 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 28 октября
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    «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

    На «Селхерст Парк» в рамках лондонского дерби сойдутся «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Фаворитом противостояния, что вполне ожидаемо, будут «канониры», которые набрали отличную форму.

    Во всех турнирах подопечные Унаи Эмери одержали десять побед кряду! В АПЛ они занимают четвертое место и находятся в непосредственной близости к лидерам.

    «Стекольщики» подобными результатами похвастаться не могут. В турнирной таблице они лишь 15-е, а в трех предыдущих турах непременно уступали.

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    • Нам кажется, что букмекеры немного переоценивают возможности «Кристал Пэлас», поэтому без раздумий берем победу «Арсенала».

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.77.

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

    «Манчестер Юнайтед», в отличие от «Арсенала», пока даже не мечтает о борьбе за чемпионский титул.

    Первоочередная задача команды Жозе Моуринью — выйти из кризиса, который тянет ее ко дну. Действительно, манкунианцы никак не могут обрести стабильность, из-за чего часто теряют очки.

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    И все же победа над «Ньюкаслом» (3:2) и ничья с «Челси» (2:2) должны придать «Юнайтед» уверенности.

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    • «Эвертон» побеждал в трех последних матчах, но ведь его соперники были не так сильны. Считаем, что на «Олд Траффорд» у «ирисок» мало шансов набрать очки.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.75.

    «Наполи» — «Рома»

    Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

    «Наполи» пока еще пытается навязать «Ювентусу» борьбу за чемпионский титул. И все же отрыв «старой синьоры» постепенно увеличивается, а если неаполитанцы еще и потеряют очки в игре с «Ромой», то он составит шесть-семь баллов.

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  • 24/10/2018

    • Очевидно, подопечные Карло Анчелотти будут играть на победу, однако «Рома» тоже не собирается заранее сдаваться. В чемпионате Италии «волки» не слишком стабильны, зато неплохо играют в Лиге чемпионов и, что самое главное, результативно.

    Учитывая важность успешного исхода встречи для обеих команд, мы бы как раз и сделали ставку на результативность. Ожидаем здесь как минимум трех голов.

    Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.95. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.95.
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