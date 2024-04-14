В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Иржи Прохазки и Александра Ракича в полутяжелом весе. Начало — 04:35 (мск). Прохазка — Ракич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Иржи Прохазка

Турнирное положение: Прохазка — бывший чемпион дивизиона. Сейчас он занимает вторую строчку в рейтинге этой весовой категории.

Последние бои: В активе чешского «Самурая» в сильнейшем промоушене планеты всего лишь 4 поединка. И причем все они завершились досрочно. Начал свой путь в UFC Иржи с трех выигрышей кряду. Но вот далее он не сумел совладать с мощью Алекса Перейры, уступив ему нокаутом в последнем поединке.

Состояние бойца: Есть мнение, что после нокаута от Перейры Прохазка больше никогда не будет прежним и далее начнется непременный спад. Вероятно, после травмы свой пик чех еще не набрал. Вдобавок, он так и не решил проблему защиты от ударов в стойке и до сих пор принимает лбом все, что в него летит.

Александр Ракич

Ракич располагается на пятой строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона. В связи с двухлетним простоем из-за травмы австрийский боец потерял 2 позиции.

Последние бои: За 5 последних поединков в промоушене Александр трижды выиграл и дважды уступил. В предыдущем противостоянии двухлетней давности он проиграл техническим нокаутом из-за травмы ноги бывшему чемпиону данного дивизиона Яну Блаховичу, после чего больше не появлялся в клетке.

Состояние бойца: На фоне других представителей полутяжелого дивизиона Ракич всегда выделялся своим атлетизмом. Впрочем, простой в 2 года не дает четкой картины о текущей форме австрийца.

Но в сравнении с Прохазкой у него есть один большой плюс. Александр никогда не идет на соперника вперед с опущенными руками.

Статистика для ставок

За 4 последних поединка в UFC у Прохазки 3 победы и проигрыш

Александр Ракич выиграл в 6 раз за последние 8 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры не видят фаворита. На победу обоих бойцов они дают коэффициент 1.92.

Прогноз: Судя по бою с Перейрой, Прохазка не набрал оптимальных кондиций, но вот форма Ракича выглядит еще более неизвестной. И все же из-за своего более аккуратного стиля у австрийца шансов на успех побольше. Иржи на протяжении всей карьеры дерется с опущенными руками. И это вновь сыграет с ним злую шутку.

Ставка: Победа Александра Ракича за 1.92.