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    Иржи Прохазка проиграет второй бой кряду?

    Прохазка — Ракич. Ставка (к. 1.92) и прогноз на ММА, UFC 300, 14 2024 года

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    Прогноз и ставки на Прохазка — Ракич
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    Александр Ракич
    В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Иржи Прохазки и Александра Ракича в полутяжелом весе. Начало — 04:35 (мск). Прохазка — Ракич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Иржи Прохазка

    Турнирное положение: Прохазка — бывший чемпион дивизиона. Сейчас он занимает вторую строчку в рейтинге этой весовой категории.

    Последние бои: В активе чешского «Самурая» в сильнейшем промоушене планеты всего лишь 4 поединка. И причем все они завершились досрочно. Начал свой путь в UFC Иржи с трех выигрышей кряду. Но вот далее он не сумел совладать с мощью Алекса Перейры, уступив ему нокаутом в последнем поединке.

    Состояние бойца: Есть мнение, что после нокаута от Перейры Прохазка больше никогда не будет прежним и далее начнется непременный спад. Вероятно, после травмы свой пик чех еще не набрал. Вдобавок, он так и не решил проблему защиты от ударов в стойке и до сих пор принимает лбом все, что в него летит.

    Александр Ракич


    Турнирное положение: Ракич располагается на пятой строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона. В связи с двухлетним простоем из-за травмы австрийский боец потерял 2 позиции.

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    • Последние бои: За 5 последних поединков в промоушене Александр трижды выиграл и дважды уступил. В предыдущем противостоянии двухлетней давности он проиграл техническим нокаутом из-за травмы ноги бывшему чемпиону данного дивизиона Яну Блаховичу, после чего больше не появлялся в клетке.

    Состояние бойца: На фоне других представителей полутяжелого дивизиона Ракич всегда выделялся своим атлетизмом. Впрочем, простой в 2 года не дает четкой картины о текущей форме австрийца.

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    Но в сравнении с Прохазкой у него есть один большой плюс. Александр никогда не идет на соперника вперед с опущенными руками.

    Статистика для ставок

    • За 4 последних поединка в UFC у Прохазки 3 победы и проигрыш

    • Александр Ракич выиграл в 6 раз за последние 8 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры не видят фаворита. На победу обоих бойцов они дают коэффициент 1.92.

    Прогноз: Судя по бою с Перейрой, Прохазка не набрал оптимальных кондиций, но вот форма Ракича выглядит еще более неизвестной. И все же из-за своего более аккуратного стиля у австрийца шансов на успех побольше. Иржи на протяжении всей карьеры дерется с опущенными руками. И это вновь сыграет с ним злую шутку.

    Ставка: Победа Александра Ракича за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Прохазка — Ракич с коэффициентом 1.92. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на бои. Иржи Прохазка проиграет второй бой кряду?
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