В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 14 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). «Эдмонтон» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: После неудачного старта сезона команда из Альберты исправила ситуацию и добилась выхода в Кубок Стэнли. Однако на финише сезона открытым остается вопрос о ее итоговой позиции.

На текущий момент «Эдмонтон» уверенно занимает пятое место в таблице Запада со 101 очком без учета игры с «Аризоной» в ночь на 13 апреля. На 3 балла «Ойлерз» отстают от третьего на момент публикации «Ванкувера» и четвертого «Колорадо».

Последние матчи: После неприятной оплеухи от «Далласа» 4 апреля — 0:5 на катке в Техасе — канадцы выдали серию уверенных матчей, добившись трех подряд побед, подкрепленных хорошей результативностью.

Сперва команда Криса Кноблауха разбила «Колорадо» (6:2), после чего выиграла последнюю в сезоне «Битву за Альберту» у «Калгари» (4:2). После дерби одной провинции «Эдмонтон» уничтожил «Вегас» (5:1).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: В предстоящем матче за «Ойлерз» не сыграют Оскар Клефбом и Майк Смит. Под вопросом участие Коннора Макдэвида.

Состояние команды: На финише регулярки «Эдмонтон» набрал хорошую форму, которую крайне важно сберечь перед началом плей-офф. Но наличие турнирной мотивации до последнего тура поможет удержать команду в оптимальном игровом тонусе.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Канадцы из Британской Колумбии стали одним из главных открытий сезона, в заключительной фазе которого все еще сохраняются призрачные шансы на победу в Западной конференции.

Проведя 79 матчей, «Ванкувер» сумел набрать 105 очков и закрепился на второй позиции на Западе. Однако от первого «Далласа» он отстает на 4 балла, хотя и имеет игру в запасе. Разрыв между третьим «Виннипегом» равен одному очку.

Последние матчи: В последнее время «Кэнакс» явно не хватает стабильности в контексте результатов. Чаще команда Рика Токкета чередует успешные и провальные матчи, которые следуют один за другим.

Две последние встречи «Ванкувер» провел на родной «Роджерс Арене», где сперва одержал волевую победу над «Вегасом» (4:3), а затем драматично проиграл «Аризоне» (3:4 ОТ).

Не сыграют: На территории «Эдмонтона» гостям не помогут Тэтчер Демко, Такер Пулман и Майкл Ферленд.

Состояние команды: За считаные недели до конца регулярного сезона показатели «Кэнакс» откатились от нормы первой половины чемпионата. Особенно заметно это становится в топ-матчах, часто заканчивающихся потерей одного или двух очков.

Статистика для ставок

«Ойлерз» одержали 10 побед в 11 последних матчах у себя дома

В пяти предыдущих встречах в «Роджерс Плейс» «Эдмонтон» унижал соперников с разницей в 3+ шайбы

В двух матчах из трех последних в гостях «Ванкувер» пропустил 12 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.80, а победа «Ванкувера» — в 3.20.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.90, аналогичный коэффициент дается на тотал меньше 6.5.

Прогноз: Последние дни регулярного сезона «Эдмонтон» проводит в хорошем расположении духа и довольно уверенно чувствует себя дома. «Ванкувер» же нередко теряется в больших матчах, что значительно снижает его шансы в преддверии выезда в Альберту.

Ставка: «Эдмонтон» победит за 1.88.

Прогноз: Даже без Макдэвида в составе «Ойлерз» могут закончить матч результативно с учетом того, как складываются последние гостевые встречи для «Кэнакс».

Ставка: «Эдмонтон» забьет в каждом периоде за 2.52.