В воскресенье, 14 апреля, в 24-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле примет «Пари НН». Начало поединка запланировано на 12:00 по мск. «Оренбург» — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в РПЛ. «Оренбург» занимает 12-е место в таблице с 23 очками в активе, опережая зону стыков на 3 балла.

В нынешнем сезоне команда Давида Деограсии не очень результативна, забив за 22 встречи 24 гола при 29-и пропущенных. К тому же, в последних встречах Премьер-лиги «Оренбург» не блещет результативными матчами.

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Последние матчи: Подопечные Деограсии в прошедшем туре разгромила «Рубин» (3:0), а до этого в рамках РПЛ сыграла вничью с «Факелом» (0:0).

У «Оренбурга» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате России, которая продолжается уже 5 матчей подряд. За этот период команда дважды победила и трижды сыграла вничью. «Оренбург» за эти встречи смог забить 6 голов при 2-х пропущенных.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Дмитрий Воробьев (перебор желтых карточек), Томас Муро и Степан Оганесян (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Оренбург» очень мощно выступает в последнее время. К тому же, подопечные Деограсии продолжают бороться за Кубок России Пути регионов и регулярно набирает очки в РПЛ.

Стоит отметить, что «Оренбург» регулярно обыгрывает «Пари НН» в очных противостояниях. В прошлом сезоне на своем поле команда Деограсии одолели своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 79-й минуте.

«Пари НН»

Турнирное положение: В последнее время команда теряет свои позиции. После 22-х туров в РПЛ «Пари НН» занимает 10-е место в таблице с 28-ю очками в активе, опережая зону стыков на 8 баллов.

У нижегородцев не самая удачная игра в атаке в нынешнем сезоне, забив всего 20 голов за 22 встречи при 23-х пропущенных. Судя по последним матчам у «Пари НН» точно не все в порядке.

Последние матчи: Команда проиграла последние 2 матча в РПЛ. Сначала «Пари НН» уступил «Балтике» — аутсайдеру турнира (0:2). После этого команда дала бой «Краснодару» (3:4), но не сумела зацепиться за очки.

За последние 5 матчей в РПЛ «Пари НН» трижды проиграла, а также по 1 разу выиграла и сыграла вничью. За этот период нижегородцы пропустили 8 голов при 5-и забитых.

Не сыграют: Кирилл Гоцук и Илья Журавлев (у обоих — травмы).

Состояние команды: Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был отстранен на 2 матча из-за оскорблений судейской бригады. Неизвестно, каким образом игроки команды отреагируют на эту ситуацию в предстоящем матче с «Оренбургом».

В нынешнем сезоне «Пари НН» уже обыгрывал «Оренбург» (3:1), добив соперника во 2-м тайме, но до этого нижегородцы стабильно проигрывали оренбургскому коллективу. Сможет ли обыграть на сей раз? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Оренбург» не проигрывает в РПЛ на протяжении 5-и последних матчей

«Пари НН» проиграл 2 последних матча в РПЛ

В очных противостояниях «Оренбург» обыгрывал «Пари НН» 4 раза в 5-и последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оренбурга» — 2.00, победа «Пари НН» — 4.00, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.63 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме забьет минимум 1 гол только одна команда.

Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 2.02.

Прогноз: «Оренбург» сейчас на ходу и вполне способен взять реванш у «Пари НН» за прошлое поражение.

Ставка: Победа «Оренбурга» за 2.00.