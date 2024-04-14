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    Сможет ли «Оренбург» взять реванш у «Пари НН» за прошлое поражение?

    «Оренбург» — «Пари НН». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Пари НН»
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    «Пари НН»
    В воскресенье, 14 апреля, в 24-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле примет «Пари НН». Начало поединка запланировано на 12:00 по мск. «Оренбург» — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Апреля 2024 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 12:00 Пари НН Пари НН
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    «Оренбург»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в РПЛ. «Оренбург» занимает 12-е место в таблице с 23 очками в активе, опережая зону стыков на 3 балла.

    В нынешнем сезоне команда Давида Деограсии не очень результативна, забив за 22 встречи 24 гола при 29-и пропущенных. К тому же, в последних встречах Премьер-лиги «Оренбург» не блещет результативными матчами.

    Оренбург — Пари НН: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Подопечные Деограсии в прошедшем туре разгромила «Рубин» (3:0), а до этого в рамках РПЛ сыграла вничью с «Факелом» (0:0).

    У «Оренбурга» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате России, которая продолжается уже 5 матчей подряд. За этот период команда дважды победила и трижды сыграла вничью. «Оренбург» за эти встречи смог забить 6 голов при 2-х пропущенных.

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    Не сыграют: Дмитрий Воробьев (перебор желтых карточек), Томас Муро и Степан Оганесян (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Оренбург» очень мощно выступает в последнее время. К тому же, подопечные Деограсии продолжают бороться за Кубок России Пути регионов и регулярно набирает очки в РПЛ.

    Стоит отметить, что «Оренбург» регулярно обыгрывает «Пари НН» в очных противостояниях. В прошлом сезоне на своем поле команда Деограсии одолели своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 79-й минуте.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: В последнее время команда теряет свои позиции. После 22-х туров в РПЛ «Пари НН» занимает 10-е место в таблице с 28-ю очками в активе, опережая зону стыков на 8 баллов.

    У нижегородцев не самая удачная игра в атаке в нынешнем сезоне, забив всего 20 голов за 22 встречи при 23-х пропущенных. Судя по последним матчам у «Пари НН» точно не все в порядке.

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    • Последние матчи: Команда проиграла последние 2 матча в РПЛ. Сначала «Пари НН» уступил «Балтике» — аутсайдеру турнира (0:2). После этого команда дала бой «Краснодару» (3:4), но не сумела зацепиться за очки.

    За последние 5 матчей в РПЛ «Пари НН» трижды проиграла, а также по 1 разу выиграла и сыграла вничью. За этот период нижегородцы пропустили 8 голов при 5-и забитых.

    Не сыграют: Кирилл Гоцук и Илья Журавлев (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был отстранен на 2 матча из-за оскорблений судейской бригады. Неизвестно, каким образом игроки команды отреагируют на эту ситуацию в предстоящем матче с «Оренбургом».

    В нынешнем сезоне «Пари НН» уже обыгрывал «Оренбург» (3:1), добив соперника во 2-м тайме, но до этого нижегородцы стабильно проигрывали оренбургскому коллективу. Сможет ли обыграть на сей раз? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» не проигрывает в РПЛ на протяжении 5-и последних матчей

    • «Пари НН» проиграл 2 последних матча в РПЛ

    • В очных противостояниях «Оренбург» обыгрывал «Пари НН» 4 раза в 5-и последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оренбурга» — 2.00, победа «Пари НН» — 4.00, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.63 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме забьет минимум 1 гол только одна команда.

    Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 2.02.

    Прогноз: «Оренбург» сейчас на ходу и вполне способен взять реванш у «Пари НН» за прошлое поражение.

    Ставка: Победа «Оренбурга» за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Пари НН» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Оренбург» взять реванш у «Пари НН» за прошлое поражение?
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