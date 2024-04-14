Алекс Перейра
Турнирное положение: Перейра является обладателем титула в полутяжелом дивизионе. Также Алекс вошел в историю промоушена, как двойной чемпион. Ему удалось взять 2 пояса, проведя в лиге лишь 7 поединков.
Последние бои: За 5 последних поединков в активе бразильского бойца 4 победы и одно поражение. В полутяжелом дивизионе на его счету лишь 2 боя. В дебюте он прошел Яна Блаховича раздельным решением, а затем завоевал вакантный титул, нокаутировав Иржи Прохазку во втором раунде.
Состояние бойца: Алекс пребывает в очень хорошей форме. Он по-прежнему является устрашающим ударником, способным вырубить любого бойца с одного попадания. А также за последнее время Перейра неплохо подтянул свои навыки в партере.
Джамал Хилл
Турнирное положение: Джамал Хилл бывший чемпион полутяжелого дивизиона, который лишился титула из-за травмы, отказавшись от пояса добровольно. Сейчас американский боец возглавляет рейтинг дивизиона в категории до 93 кг.
Последние бои: К этому поединку Хилл подходит с аналогичной статистикой, как его оппонент — 4 победы и одно поражение за 5 последних поединков. Трех из них он нокаутировал. Единственный, кто продержался с Джамалом до судейского решения — это Гловер Тейшейра.
Состояние бойца: Джамал обладает не менее мощным ударом, чем Перейра. Но американец стилистически является боксером, а не кикбоксером и с ударами ногами у него есть проблемы.
Также Хилл отсутствовал в клетке полтора года из-за травмы и это тоже может сказаться на результате.
Статистика для ставок
- 3 из четырех поединков с участием Хилла закончились нокаутами
- Перейра за 5 последних боев потерпел только одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Алекса Перейру. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.73. На Хилла предлагают поставить за 2.16.
Прогноз: Неизвестно, каким Хилл выйдет в клетку после травмы. Возможно, на этот раз ему не поможет его мощный удар, потому как напротив него будет стоять двойной чемпион промоушена и экс-чемпион мира по кикбоксингу. Если учесть, что оба бойца не борются, то все решится в стойке. Но вот арсенал приемов Перейры выглядит более разнообразным.
- 1.62Чжан — Сяонань: прогноз и ставкаПослезавтра в 06:50
- 1.58Гейджи — Холлоуэй: прогноз и ставкаПослезавтра в 06:20
- 1.44Царукян — Оливейра: прогноз и ставкаПослезавтра в 05:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Победа Алекса Перейры за 1.73.