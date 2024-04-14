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    Алекс Перейра останется чемпионом UFC в полутяжелом весе?

    Перейра — Хилл. Ставка (к. 1.73) и прогноз на ММА, UFC 300, 14 2024 года

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    Прогноз и ставки на Перейра — Хилл
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    Алекс Перейра
    В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет титульный поединок Алекса Перейры и Джамала Хилла в полутяжелом весе. Начало — 07:20 (мск). Перейра — Хилл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Алекс Перейра

    Турнирное положение: Перейра является обладателем титула в полутяжелом дивизионе. Также Алекс вошел в историю промоушена, как двойной чемпион. Ему удалось взять 2 пояса, проведя в лиге лишь 7 поединков.

    Последние бои: За 5 последних поединков в активе бразильского бойца 4 победы и одно поражение. В полутяжелом дивизионе на его счету лишь 2 боя. В дебюте он прошел Яна Блаховича раздельным решением, а затем завоевал вакантный титул, нокаутировав Иржи Прохазку во втором раунде.

    Состояние бойца: Алекс пребывает в очень хорошей форме. Он по-прежнему является устрашающим ударником, способным вырубить любого бойца с одного попадания. А также за последнее время Перейра неплохо подтянул свои навыки в партере.

    Джамал Хилл

    Турнирное положение: Джамал Хилл бывший чемпион полутяжелого дивизиона, который лишился титула из-за травмы, отказавшись от пояса добровольно. Сейчас американский боец возглавляет рейтинг дивизиона в категории до 93 кг.

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    • Последние бои: К этому поединку Хилл подходит с аналогичной статистикой, как его оппонент — 4 победы и одно поражение за 5 последних поединков. Трех из них он нокаутировал. Единственный, кто продержался с Джамалом до судейского решения — это Гловер Тейшейра.

    Состояние бойца: Джамал обладает не менее мощным ударом, чем Перейра. Но американец стилистически является боксером, а не кикбоксером и с ударами ногами у него есть проблемы.

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    Также Хилл отсутствовал в клетке полтора года из-за травмы и это тоже может сказаться на результате.

    Статистика для ставок

    • 3 из четырех поединков с участием Хилла закончились нокаутами

    • Перейра за 5 последних боев потерпел только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Алекса Перейру. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.73. На Хилла предлагают поставить за 2.16.

    Прогноз: Неизвестно, каким Хилл выйдет в клетку после травмы. Возможно, на этот раз ему не поможет его мощный удар, потому как напротив него будет стоять двойной чемпион промоушена и экс-чемпион мира по кикбоксингу. Если учесть, что оба бойца не борются, то все решится в стойке. Но вот арсенал приемов Перейры выглядит более разнообразным.

    Ставка: Победа Алекса Перейры за 1.73.

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    Ставка и прогноз на матч Перейра — Хилл с коэффициентом 1.73. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на бои. Алекс Перейра останется чемпионом UFC в полутяжелом весе?
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