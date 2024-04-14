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    Чжан не оставит шансов Сяонань и сохранит пояс?

    Чжан — Сяонань. Ставка (к. 1.62) и прогноз на ММА, UFC 300, 14 2024 года

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    Вэйли Чжан (справа)
    В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет титульный поединок Вэйли Чжан и Янь Сяонань в женском минимальном весе. Начало — 06:50 (мск). Чжан — Сяонань: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Вэйли Чжан

    Турнирное положение: Вэйли является действующей чемпионкой в женском минимальном весе. В активе китаянки также есть уже одна успешная защита титула.

    Последние бои: У действующей обладательницы титула 3 победы и 2 поражения за 5 последних поединков. Но серию неудач из двух проигрышей против Роуз Намаюнас она закрыла винстриком из трех боев. Причем в каждом из этих поединков она не оставляла соперницам ни единого шанса.

    Состояние бойца: Китаянка пребывает в очень хорошей форме. Чжан переехала Йоанну Енджейчик, финишировала Эспарзу, а в рамках первой защиты титула избивала все 5 раундов Аманду Лемос. Сложно предположить провал Вэйли.

    Янь Сяонань

    Турнирное положение: Сяонань на данный момент является первым номером рейтинга женского минимального веса. Для нее это будет первый титульный поединок в UFC.

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    • Последние бои: У Янь такая же статистика за последние 5 боев, как и у соперницы. Она одержала 3 победы и потерпела 2 поражения. Получить титульный поединок и ей помогли 2 выигрыша в противостояниях с Маккензи Дерн и нокаут против бывшей чемпионки этого дивизиона Джессики Андраде.

    Состояние бойца: Янь переживает звездный момент в своей карьере. Однако глядя на ее выступления, нельзя сказать, что она сейчас является сильнейшим бойцом данного дивизиона.

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    Все-таки Сяонань проигрывала далеко не самым статусным противницам и испытывает серьезные проблемы в партере.

    Статистика для ставок

    • Чжан выиграла 3 предыдущих поединках кряду

    • 6 из восьми последних боев с участием Сяонань завершились по очкам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем женском поединке букмекеры видят Вэйли Чжан серьезным фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.20, тогда как на Сяонань предлагают поставить за 4.80.

    Прогноз: Возможно, в стойке Янь будет смотреться не хуже чемпионки. Но если обладательница титула будет проигрывать соотечественнице из Китая на руках, она сразу же переведет ее в партер и будет разбивать там все 5 раундов. Сяонань довольно крепкий боец и вряд ли позволит Чжан быстро себя финишировать.

    Ставка: Тотал больше 3,5 за 1.62.

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    Ставка и прогноз на матч Чжан — Сяонань с коэффициентом 1.62. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на бои. Чжан не оставит шансов Сяонань и сохранит пояс?
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