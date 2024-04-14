В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет титульный поединок Вэйли Чжан и Янь Сяонань в женском минимальном весе. Начало — 06:50 (мск). Чжан — Сяонань: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вэйли Чжан

Турнирное положение: Вэйли является действующей чемпионкой в женском минимальном весе. В активе китаянки также есть уже одна успешная защита титула.

Последние бои: У действующей обладательницы титула 3 победы и 2 поражения за 5 последних поединков. Но серию неудач из двух проигрышей против Роуз Намаюнас она закрыла винстриком из трех боев. Причем в каждом из этих поединков она не оставляла соперницам ни единого шанса.

Состояние бойца: Китаянка пребывает в очень хорошей форме. Чжан переехала Йоанну Енджейчик, финишировала Эспарзу, а в рамках первой защиты титула избивала все 5 раундов Аманду Лемос. Сложно предположить провал Вэйли.

Янь Сяонань

Турнирное положение: Сяонань на данный момент является первым номером рейтинга женского минимального веса. Для нее это будет первый титульный поединок в UFC.

Последние бои: У Янь такая же статистика за последние 5 боев, как и у соперницы. Она одержала 3 победы и потерпела 2 поражения. Получить титульный поединок и ей помогли 2 выигрыша в противостояниях с Маккензи Дерн и нокаут против бывшей чемпионки этого дивизиона Джессики Андраде.

Состояние бойца: Янь переживает звездный момент в своей карьере. Однако глядя на ее выступления, нельзя сказать, что она сейчас является сильнейшим бойцом данного дивизиона.

Все-таки Сяонань проигрывала далеко не самым статусным противницам и испытывает серьезные проблемы в партере.

Статистика для ставок

Чжан выиграла 3 предыдущих поединках кряду

6 из восьми последних боев с участием Сяонань завершились по очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем женском поединке букмекеры видят Вэйли Чжан серьезным фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.20, тогда как на Сяонань предлагают поставить за 4.80.

Прогноз: Возможно, в стойке Янь будет смотреться не хуже чемпионки. Но если обладательница титула будет проигрывать соотечественнице из Китая на руках, она сразу же переведет ее в партер и будет разбивать там все 5 раундов. Сяонань довольно крепкий боец и вряд ли позволит Чжан быстро себя финишировать.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 1.62.