В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Армана Царукяна и Чарльза Оливейры в легком весе. Начало — 05:45 (мск). Царукян — Оливейра: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Арман Царукян

Турнирное положение: Арман Царукян занимает четвертую позицию в рейтинге легкого дивизиона. Для россиянина это будет второй поединок в карьере с представителем первой пятерки.

Последние бои: За 5 поединков у Армана 4 победы и один проигрыш. К данному противостоянию россиянин подходит после яркой досрочной победы в первом раунде над Бенеилом Дариушем. Тогда Царукян нокаутировал американца менее, чем за одну минуту.

Состояние бойца: Арман со временем серьезно спрогрессировал и сейчас он выглядит универсальным бойцом. Россиянин доказал, что умеет не только контролировать противников на канвасе, но и финишировать их в стойке.

Чарльз Оливейра

Турнирное положение: Чарльз Оливейра бывший чемпион легкого дивизиона. К очередному противостоянию «Дю Бронкс» подходит в статусе первого номера рейтинга этой весовой категории.

Последние бои: Статистика бразильского бойца выглядит невероятной. У него лишь одно поражение за 14 последних поединков и проигрывал он только действующему чемпиону Исламу Махачеву. К этому бою Оливейра подходит после победы нокаутом над тем же Бенеилом Дариушем в первом раунде.

Состояние бойца: Возможно, Оливейра сейчас не на пике, но и провальной его форму сложно назвать. А от такого бойца можно ждать всего, что угодно в любой момент.

Однако за свою зрелищность «Дю Бронкс» расплачивается большим риском.

Статистика для ставок

Арман Царукян выиграл 4 из пяти последних боев

У Оливейры лишь одно поражение за 13 последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Несмотря на все регалии Оливейры, в данном поединке букмекеры считают фаворитом именно Царукяна. На победу россиянина предлагают поставить за 1.44. А вот на успех Чарльза можно сделать ставку за 2.88.

Прогноз: Все плюсы Оливейры перечеркивает тот факт, что он падает на землю от первого же пропущенного удара. Арман бьет довольно сильно. Но даже если ему не удастся удосрочить «Дю Бронкса» в стойке, россиянин просто будет контролировать его на земле, после того как отправит оппонента в нокдаун. Подняться на ноги из-под Царукяна — это такая же сложная задача, как и в бою с Махачевым.

Ставка: Победа Армана Царукяна за 1.44.