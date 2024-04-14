Арман Царукян
Турнирное положение: Арман Царукян занимает четвертую позицию в рейтинге легкого дивизиона. Для россиянина это будет второй поединок в карьере с представителем первой пятерки.
Последние бои: За 5 поединков у Армана 4 победы и один проигрыш. К данному противостоянию россиянин подходит после яркой досрочной победы в первом раунде над Бенеилом Дариушем. Тогда Царукян нокаутировал американца менее, чем за одну минуту.
Состояние бойца: Арман со временем серьезно спрогрессировал и сейчас он выглядит универсальным бойцом. Россиянин доказал, что умеет не только контролировать противников на канвасе, но и финишировать их в стойке.
Чарльз Оливейра
Турнирное положение: Чарльз Оливейра бывший чемпион легкого дивизиона. К очередному противостоянию «Дю Бронкс» подходит в статусе первого номера рейтинга этой весовой категории.
Последние бои: Статистика бразильского бойца выглядит невероятной. У него лишь одно поражение за 14 последних поединков и проигрывал он только действующему чемпиону Исламу Махачеву. К этому бою Оливейра подходит после победы нокаутом над тем же Бенеилом Дариушем в первом раунде.
Состояние бойца: Возможно, Оливейра сейчас не на пике, но и провальной его форму сложно назвать. А от такого бойца можно ждать всего, что угодно в любой момент.
Однако за свою зрелищность «Дю Бронкс» расплачивается большим риском.
Статистика для ставок
- Арман Царукян выиграл 4 из пяти последних боев
- У Оливейры лишь одно поражение за 13 последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Несмотря на все регалии Оливейры, в данном поединке букмекеры считают фаворитом именно Царукяна. На победу россиянина предлагают поставить за 1.44. А вот на успех Чарльза можно сделать ставку за 2.88.
Прогноз: Все плюсы Оливейры перечеркивает тот факт, что он падает на землю от первого же пропущенного удара. Арман бьет довольно сильно. Но даже если ему не удастся удосрочить «Дю Бронкса» в стойке, россиянин просто будет контролировать его на земле, после того как отправит оппонента в нокдаун. Подняться на ноги из-под Царукяна — это такая же сложная задача, как и в бою с Махачевым.
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Ставка: Победа Армана Царукяна за 1.44.