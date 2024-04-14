В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Алджамейна Стерлинга и Кэлвина Каттара в полулегком весе. Начало — 04:05 (мск). Стерлинг — Каттар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Алджамейн Стерлинг

Турнирное положение: Алджамейн Стерлинг бывший чемпион легчайшем дивизиона. Сейчас он идет вторым в рейтинге данной категории, но при этом решил дебютировать в полулегком весе.

Последние бои: За 10 предыдущих поединков в активе «Алджо» 9 побед и одно поражение. Летом прошлого года он потерпел поражение нокаутом от Шона О’Мэлли во втором раунде и лишился титула, вследствие чего решил дебютировать в категории до 66 кг.

Состояние бойца: Проигрыш нокаутом от «Сахарка» говорит о том, что Стерлинг начинает регрессировать. У него и ранее были довольно спорные поединки в легчайшем дивизионе с менее крупными оппонентами. Но на другой территории Алджамейна при нынешних кондициях ждет полный провал.

Кэлвин Каттар

Турнирное положение: «Бостонский финишер» в последнее время выглядел очень нестабильно. Он опустился на восьмую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона, да еще и не дрался из-за травмы почти полтора года.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Кэлвина паритет: у него по 3 победы и 3 проигрыша. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом во втором раунде Арнольду Аллену из-за травмы колена.

Состояние бойца: «Бостонского финишера» нельзя назвать звездой данного дивизиона. Однако Каттар очень крепкий противник, которого может пройти далеко не каждый.

Да и удар Кэлвин держит очень хорошо — чего только стоит его поединок против Макса Холлоуэя.

Статистика для ставок

За 6 предыдущих поединков в активе Кэлвина Каттара 3 победы и 3 проигрыша

У Стерлинга за 10 предыдущих поединков 9 побед и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Алджамейна Стерлинга. На его успех можно поставить за 1.55. На победу Кэлвина Катара предлагают сделать ставку за 2.52.

Прогноз: Стерлинг испытывает большие проблемы с защитой от ударов в стойке, а также он ниже своего соперника почти на 10 см. Мир прекрасно помнит, чем закончился предыдущий бой «Алджо» против высокорослого оппонента. С учетом невероятного опыта выступлений Каттара в полулегком дивизионе и его хорошей защитой от борьбы он вполне способен пройти Стерлинга.

Ставка: Победа Кэлвина Каттара за 2.52.