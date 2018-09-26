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    Прогнозы и ставки на футбол 26 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 26 сентября
    Юрген Клопп
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    «Ливерпуль» — «Челси»

    Футбол. Кубок лиги. 1/16 финала

    Победа в последнем туре над «Саутгемптоном» (3:0) стала рекордной для «Ливерпуля». До этого «мерсисайдцы» никогда не выигрывали 7 матчей подряд со старта чемпионата.

    Тройка нападающих (Салах, Мане, Фирмино) достигла отметки в 100 совместных голов в рамках Премьер-лиги.

    Благодаря героизму игроков «Вест Хэма» в матче против «Челси» теперь именно «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Отрыв невелик — всего два очка — но он есть, и это не может не радовать Клоппа. Была еще яркая победа над ПСЖ (3:2) в Лиге чемпионов, которая только добавила уверенности «красным».

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    «Аристократы» тоже показывали очень достойный футбол в начале нового сезона. Но в последнем туре их поджидала свинья, которую подложил «Вест Хэм» (0:0). 72% владения «Челси» не принесли ничего, кроме гордости за цифру в 17 ударов.

    На возможные потери очков в ближайшее время указывал и матч с «ПАОКом» в Лиге Европы (победа 1:0). У «Челси» действительно хватает игровых проблем, чего не скрывает Маурицио Сарри. Считаем, что «Ливерпуль» в домашних стенах — нерешаемая на данном этапе задача для лондонцев.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1,87.

    «Волгарь» — «Зенит»

    Футбол. Кубок России. 1/16 финала

    «Волгарь» представляет Первенство ПФЛ, поэтому приезд в Астрахань такой большой команды станет настоящим праздником для местных болельщиков.

    Подопечные Виталия Панова после восьми туров расположились на четвертом месте в зоне «Юг», набрав 17 пунктов. У команды в активе даже серия из пяти игр без поражений — три победы и две ничьи.

    «Зенит» после восьми туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Подопечные Сергея Семака оступились лишь раз, набрав в восьми матчах 22 очка.

    Выиграть «Зенит» не сумел только в матче шестого тура против «Спартака». Домашняя встреча с «красно-белми» завершилась для питерцев вничью — 0:0. Семак в предстоящем поединке, скорее всего, даст шанс некоторым резервистам, но это не слишком изменит расстановку сил.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1,5 гола за 1,55.

    «Леганес» — «Барселона»

    Футбол. Примера. 6-й тур

    В первом туре «Леганес» уступил на выезде «Атлетику» (1:2), где, впрочем, нередко проигрывают даже гранды, а первый пункт был набран командой во втором туре против «Реал Сосьедада» (2:2) на своем поле, что удалось благодаря позднему голу от Набиля Эль Жара. С тех пор команда проиграла все три матча в Примере с разницей 1-6, поэтому закономерно занимает последнее место.

    «Барселона» начала текущий сезон просто замечательно, набрав 12 очков в четырех сыгранных турах. На своем поле «сине-гранатовые» обыграли «Алавес» (3:0) и «Уэску» (8:2), тогда как в гостях справились с «Вальядолидом» (1:0) и «Реал Сосьедадом» (2:1).

    После разгрома ПСВ (4:0) на своем поле в первом туре группового этапа Лиги чемпионов казалось, что проблем у дружины Эрнесто Вальверде нет, поэтому дальше последуют очередные победы. Однако уже в следующей игре Примеры состоялась ничья с «Жироной» (2:2) на своем поле. Теперь каталонцы делят лидерство с «Реалом».

    Считаем, что с главным аутсайдером турнира «Барса» осечки не допустит, да и остался должок перед болельщиками после неудачи с «Жироной».

    Ставка: победа «Барселоны» с форой -1 гол за 1,37.

    Общий коэффициент — 3,97. 0

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