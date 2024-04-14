«Торонто»
Турнирное положение: В последних поединках «Торонто» производит впечатление клуба, который может максимально пошуметь в предстоящем плей-офф. Пятая позиция в таблице Востока абсолютно заслуженное
Последние матчи: Неугомонный Мэттьюс все же побил рекорд Овечкина количеству голов за регулярку в нынешнем веке и сейчас готовится покорить вершину в 70 голов по итогам чемпионата.
Травмированные игроки: Шведский десант канадского клуба продолжает пребывать на больничном. Компанию ему составляет канадец Мюррей.
Общий тонус клуба: Встреча против «Детройта» для хозяев не настолько важна, как для гостей, поэтому вероятность проигрыша матча хозяевами есть, она довольно велика.
«Детройт»
Турнирное положение: Совсем непонятно, что случилось с «Детройтом» за последний месяц, поскольку команда стала максимально блеклой, и с каждой встречей вырастает вероятность остаться за бортом плей-офф
Последние матчи: За девять последних поединков «крылья» смогли победить всего лишь два раза, а с такими результатами рассчитывать на плей-офф просто смехотворно.
Травмированные игроки: У клуба из Мичигана не могут играть три человека в конце сезона. У Коппа сломанная скула, Расмуссен получил травму нижней части тела, а Хуссо восстанавливается после повреждения верхней части тела.
Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет не на жизнь, а насмерть, и у гостей есть шансы на успех, хоть и не очень многораз
Статистика для ставок
- «Торонто» в двух последних поединках забрасывал минимум пять шайб
- За три последних матча между этими командами «Мэйпл Ливз» выиграли лишь
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.94, на гостей — 3.35.
Прогноз: Гости в предстоящем поединке оставят все силы на льду, но победу из Торонто увезут.
- 2.03Автомобилист — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.86Питтсбург — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.88Эдмонтон — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Мало результативная игра имеет право на жизнь.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.35.
Альтернативная ставка: ТМ 6 с коэффициентом 2.12.