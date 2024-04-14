В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Скотиабанк Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: В последних поединках «Торонто» производит впечатление клуба, который может максимально пошуметь в предстоящем плей-офф. Пятая позиция в таблице Востока абсолютно заслуженное

Последние матчи: Неугомонный Мэттьюс все же побил рекорд Овечкина количеству голов за регулярку в нынешнем веке и сейчас готовится покорить вершину в 70 голов по итогам чемпионата.

Травмированные игроки: Шведский десант канадского клуба продолжает пребывать на больничном. Компанию ему составляет канадец Мюррей.

Общий тонус клуба: Встреча против «Детройта» для хозяев не настолько важна, как для гостей, поэтому вероятность проигрыша матча хозяевами есть, она довольно велика.

«Детройт»

Турнирное положение: Совсем непонятно, что случилось с «Детройтом» за последний месяц, поскольку команда стала максимально блеклой, и с каждой встречей вырастает вероятность остаться за бортом плей-офф

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За девять последних поединков «крылья» смогли победить всего лишь два раза, а с такими результатами рассчитывать на плей-офф просто смехотворно.

Травмированные игроки: У клуба из Мичигана не могут играть три человека в конце сезона. У Коппа сломанная скула, Расмуссен получил травму нижней части тела, а Хуссо восстанавливается после повреждения верхней части тела.

Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет не на жизнь, а насмерть, и у гостей есть шансы на успех, хоть и не очень многораз

Статистика для ставок

«Торонто» в двух последних поединках забрасывал минимум пять шайб

За три последних матча между этими командами «Мэйпл Ливз» выиграли лишь

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.94, на гостей — 3.35.

Прогноз: Гости в предстоящем поединке оставят все силы на льду, но победу из Торонто увезут.

Альтернативный прогноз: Мало результативная игра имеет право на жизнь.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.35.

Альтернативная ставка: ТМ 6 с коэффициентом 2.12.