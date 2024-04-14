В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Бобби Грина и Джима Миллера в легком весе. Начало — 01:35 (мск). Грин — Миллер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бобби Грин

Турнирное положение: Бобби Грин занимает 14-ю позицию в рейтинге легкого дивизиона. Вернуться в топ-15, спустя несколько лет, «Кингу» удалось в прошлом году.

Последние бои: За 5 последних поединков у Бобби 2 победы и 3 поражения. Впрочем, 2023 год получился для него максимально удачным. Он выиграл удушающим приемом у бывшего временного чемпиона Тони Фергюсона, а затем сенсационно отправил в нокаут тогдашнего десятого номера рейтинга Гранта Доусона. Но вот в последнем бою Бобби Грин проиграл досрочно Джэлину Тернеру.

Состояние бойца: Поезд хайпа «Кинга» постепенно сходит на нет. Поединок с Тернером показал, что в топ-15 ему делать нечего, но таковы уж обстоятельства. Впрочем, стабильностью Бобби не отличался и в более молодые годы.

Джим Миллер

Турнирное положение: Джим Миллер заслуженный ветеран UFC. Его уже давно нет в рейтингах, но вот американцу выпал шанс снова попасть туда.

Последние бои: Несмотря на возраст в 40 лет, Миллер за последнее время набрал неплохую форму. У Джима 4 победы и лишь одно поражение за 5 предыдущих поединков. К этому противостоянию он подходит после досрочной победы сабмишном над Габриэлем Бенитесом.

Состояние бойца: Миллер удачно конкурирует с бойцами второго эшелона. Конечно, в противостояниях с молодыми и голодными до побед проспектами Джиму тяжело.

Однако невероятный опыт и неплохая физическая форма являются хорошим подспорьем для успеха в противостоянии с таким же ветераном, как и он сам.

Статистика для ставок

У Джима Миллера 4 победы и лишь одно поражение за 5 предыдущих поединков

3 предыдущих поражения Бобби Грина были досрочными

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В противостоянии двух ветеранов букмекеры отдают предпочтение Бобби Грину. На его победу можно поставить за 1.57. На победу Джима Миллера предлагают поставить с коэффициентом 2.47.

Прогноз: У Бобби неплохая техника бокса и есть небольшое преимущество в скорости. Однако в последнем своем поединке «Кинг» пережил очень тяжелый нокаут. Тогда Тернер нанес по нему несколько десятков ударов и далеко не факт, что Грин восстановился. Тем временем, Миллер набрал очень хорошую форму. В таком состоянии он способен нанести Бобби очередное поражение.

Ставка: Победа Джима Миллера с коэффициентом 2.47.