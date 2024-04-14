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    Джим Миллер под закат карьеры ворвется в топ-15 легковесов?

    Грин — Миллер. Ставка (к. 2.47) и прогноз на ММА, UFC 300, 14 2024 года

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    Бобби Грин
    В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Бобби Грина и Джима Миллера в легком весе. Начало — 01:35 (мск). Грин — Миллер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Бобби Грин

    Турнирное положение: Бобби Грин занимает 14-ю позицию в рейтинге легкого дивизиона. Вернуться в топ-15, спустя несколько лет, «Кингу» удалось в прошлом году.

    Последние бои: За 5 последних поединков у Бобби 2 победы и 3 поражения. Впрочем, 2023 год получился для него максимально удачным. Он выиграл удушающим приемом у бывшего временного чемпиона Тони Фергюсона, а затем сенсационно отправил в нокаут тогдашнего десятого номера рейтинга Гранта Доусона. Но вот в последнем бою Бобби Грин проиграл досрочно Джэлину Тернеру.

    Состояние бойца: Поезд хайпа «Кинга» постепенно сходит на нет. Поединок с Тернером показал, что в топ-15 ему делать нечего, но таковы уж обстоятельства. Впрочем, стабильностью Бобби не отличался и в более молодые годы.

    Джим Миллер

    Турнирное положение: Джим Миллер заслуженный ветеран UFC. Его уже давно нет в рейтингах, но вот американцу выпал шанс снова попасть туда.

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    • Последние бои: Несмотря на возраст в 40 лет, Миллер за последнее время набрал неплохую форму. У Джима 4 победы и лишь одно поражение за 5 предыдущих поединков. К этому противостоянию он подходит после досрочной победы сабмишном над Габриэлем Бенитесом.

    Состояние бойца: Миллер удачно конкурирует с бойцами второго эшелона. Конечно, в противостояниях с молодыми и голодными до побед проспектами Джиму тяжело.

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    Однако невероятный опыт и неплохая физическая форма являются хорошим подспорьем для успеха в противостоянии с таким же ветераном, как и он сам.

    Статистика для ставок

    • У Джима Миллера 4 победы и лишь одно поражение за 5 предыдущих поединков

    • 3 предыдущих поражения Бобби Грина были досрочными

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В противостоянии двух ветеранов букмекеры отдают предпочтение Бобби Грину. На его победу можно поставить за 1.57. На победу Джима Миллера предлагают поставить с коэффициентом 2.47.

    Прогноз: У Бобби неплохая техника бокса и есть небольшое преимущество в скорости. Однако в последнем своем поединке «Кинг» пережил очень тяжелый нокаут. Тогда Тернер нанес по нему несколько десятков ударов и далеко не факт, что Грин восстановился. Тем временем, Миллер набрал очень хорошую форму. В таком состоянии он способен нанести Бобби очередное поражение.

    Ставка: Победа Джима Миллера с коэффициентом 2.47.

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    Ставка и прогноз на матч Грин — Миллер с коэффициентом 2.47. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на бои. Джим Миллер под закат карьеры ворвется в топ-15 легковесов?
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