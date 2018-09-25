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    Прогнозы и ставки на футбол 25 сентября

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    «Монако» — «Анже»

    Футбол. Лига 1. 7-й тур

    «Монако» удачно стартовал в чемпионате Франции, обыграв в первом туре в гостях «Нант» со счетом 3:1, но затем клуб из княжества не смог победить в шести матчах кряду во всех турнирах. Во второй игре Лиги 1 подопечные Леонарду Жардима расписали мировую на своей арене с «Лиллем» — 0:0, затем проиграли две встречи кряду — «Бордо» (1:2) в гостях и «Марселю» (2:3) дома.

    Игра пятого тура принесла «красно-белым» один балл в выездной игре с «Тулузой» — 1:1, а в шестом аналогичный счет был зафиксирован в противостоянии с «Нимом». Набрав в шести встречах шесть пунктов «Монако» расположился на данный момент на 16-й строке в турнирной таблице.

    В группе Лиги чемпионов монегаски стартовали с поражения от мадридского «Атлетико» — 1:2. В заявку на игру с «Анжи» попал россиянин Александр Головин. Хавбек вряд ли проведет всю игру в запасе.

    «Анже» вопреки прогнозам удержался в Лиге 1 по итогам прошлого сезона после выхода в элиту три года назад. В межсезонье команду покинул форвард Карл Токо Экамби, а подготовка говорила о том, что коллектив может на этот раз не удержаться в элите.

    Все началось с поражения от «Нима» (3:4), «Ренна» (0:1) и ПСЖ (1:3). Тем не менее, с тех пор анжуанцы не знают неудач, и более того — выиграли в двух из трех матчей чемпионата, одолев «Лилль» (1:0) и «Дижон» (3:1). Однако весьма сомнительно, что подопечным Стефана Мулена окажется по зубам «Монако».

    Ставка: победа «Монако» за 1,74.

    «Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти»

    Футбол. Кубок английской лиги. 3-й раунд

    «Манчестер Юнайтед» на старте нового сезона шатает из стороны в сторону — команда начала сезон с победы, затем дважды проиграла («Брайтону» и «Тоттенхэму»), потом три раза подряд выиграла, но тут же потеряла очки там, где их терять не стоило.

    Казалось, что «МЮ» наконец-то нашел способ добывать результат, однако трехматчевую победную серию манкунианцев (две виктории в чемпионате и еще одна над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов) прервал «Вулверхэмптон». Матч шестого тура АПЛ на «Олд Траффорд» завершился вничью — 1:1.

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    «Дерби» начал новый сезон под руководством нового главного тренера — легендарного Фрэнка Лэмпарда. Команда стартовала раньше, чем «МЮ», и к этому моменту успела провести уже 11 поединков. В том числе «Дерби» прошел и два раунда Кубка лиги, поочередно обыграв «Олдхэм» (2:0) и «Халл» (4:0).

    В девяти турах Чемпионшипа «Дерби» удалось одержать пять побед при трех поражениях и одной ничьей. Непосредственно перед матчем против «МЮ» команда дома переиграла «Брентфорд» — 3:1. Отметим, что в прошлом сезоне команды встречались в третьем раунде Кубка Англии и тогда «МЮ» выиграл со счетом 2:0. Вряд ли в этот раз произойдет что-то другое.

    Ставка: победа «МЮ» с форой -1 гол за 1,27.

    «Бавария» — «Аугбсург»

    Футбол. Бундеслига. 5-й тур

    «Бавария» начала текущий сезон с матча за Суперкубок Германии, в котором разгромила «Айнтрахт» (5:0). Во внутреннем чемпионате подопечные Нико Ковача также идут без потерь.

    Так, в первом туре «ротен» обыграли «Хоффенхайм» (3:1), во втором — «Штутгарт» (3:0). Далее были повержены «Байер» (3:1) и «Шальке» (2:0).

    Прекрасную форму, в которой пребывает гранд немецкого футбола, подчеркивает победа на выезде над «Бенфикой» (2:0) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Аугсбург» пока не выглядит тем соперником, который может доставить много проблем чемпиону Германии. После четырех туров команда Мануэля Баума занимает 11-ю строчку турнирной таблицы с 4-мя набранными очками.

    «Фуггеры» одолели «Фортуну» (2:1) и сыграли вничью с «Боруссией» М (1:1), а вот дальше последовали поражения от «Майнца» (1:2) и «Вердера» (2:3).

    Ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 гола за 1,40.

    Общий коэффициент — 3,09. 0

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