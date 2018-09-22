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    Экспресс дня. Тульский вызов «Рубина» и домашний «Ливерпуль»

    Прогнозы и ставки на футбол 22 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 22 сентября
    «Ливерпуль» Клоппа идет без осечек
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    «Арсенал» Тула — «Рубин»

    Футбол. РПЛ. 8-й тур

    «Канониры» стартовали в чемпионате с ничьи с московским «Динамо» (0:0), затем на выезде минимально уступили лидеру первенства «Зениту» (0:1). В поединке третьего тура «оружейники» одержали первую победу в РПЛ в этом сезоне, обыграв дома в меньшинстве «Ахмат» (3:1).

    Потом последовала серия из двух поражений кряду — выездная от московского ЦСКА (0:3) и домашняя от «Ростова» (0:1). В седьмом туре коллектив Олега Кононова разгромил на своем поле самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0.

    В новом сезоне дружина Курбана Бердыева стартовала с домашней победы над «Краснодаром» (2:1), потом «Рубин» сыграл вничью (1:1) в Москве с «Динамо». В третьем туре единственный раз проиграл в этом чемпионате — дома «Зениту» со счетом 0:1.

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    Затем последовала серия из трех ничьих кряду с одинаковым результатам 1:1 («Ахмат» и «Ростов» — на выезде и ЦСКА — дома). Игра минувшего тура принесла казанцам вторую победу в сезоне — переиграли на своей арене «Енисей» — 1:0.

    В минувшем сезоне игра в Туле принесла ничейный результат (0:0), а поединок в Казани завершился победой хозяев (2:1). Дома «Арсенал» играет намного лучше, чем на выезде, а казанцы в этом сезоне за пределами домашней арены еще не побеждали.

    Ставка: ничья или победа «Арсенала» за 1,50.

    «Динамо» — «Анжи»

    Футбол. РПЛ. 8-й тур

    Динамовцы начали сезон вяло — три ничьих в первых трех турах, только забито и пропущено побольше: с «Арсеналом» в Туле разошлись «всухую», а матчи с «Рубином» дома и «Уралом» в гостях закончились со счетом 1:1.

    Далее подопечные Хохлова разгромили на своем поле «Уфу» со счетом 3:0, после чего на «Открытие Арене» проиграли в дерби со «Спартаком» со счетом 1:2, сумев забить лишь на последних минутах. В последних двух играх «Динамо» справилось с «Оренбургом» (2:0) и сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1).

    Дагестанский клуб по-прежнему испытывает серьезные финансовые проблемы и имеет долги по зарплатам. Сезон для махачкалинцев начался с победы над «Уралом» (1:0), но далее последовала серия из шести подряд поражений. Итог — три очка и последнее место в турнирной таблице.

    Нельзя назвать форму «Динамо» идеальной, но команда стабильно набирает очки, чего не скажешь, мягко говоря, про «Анжи». Махачкалинцам сейчас не до футбола и побед, стоит вопрос о существовании клуба.

    Ставка: победа «Динамо» с форой -1 гол за 1,63.

    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»

    Футбол. АПЛ. 6-й тур

    «Ливерпуль» потерял первую строчку турнирной таблицы АПЛ, но только из-за здоровской результативности команды Маурицио Сарри. «Челси» имеет на один гол разницы больше, чем дружина Клоппа.

    Однако вряд ли это смущает немецкого наставника, ведь его команда по-прежнему не теряла очки: пять туров — пять побед. Кроме того, яркий триумф в игре с «Пари Сен-Жермен» (3:2) в Лиге чемпионов только подчеркивает нынешние возможности «красных».

    Если не учитывать победу над «Брайтоном» в Кубке лиги, в новом сезоне «Саутгемптон» только раз испытал вкус победы. В четвертом туре команда Марка Хьюза смогла в гостях одолеть «Кристал Пэлас» 2:0.

    Впрочем, две ничьи против «Бернли» (0:0) и того же «Брайтона» (2:2) позволяют «святым» не пуститься во все тяжкие с самого начала чемпионата. Тем не менее, на «Энфилде» ждать чего-то хорошего дружине Хьюза вряд ли стоит.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1,5 гола за 1,50.

    Общий коэффициент — 3,66. 0

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    2.08
  • Прогноз на матч Динамо — Анжи
  • Сегодня в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Сегодня в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
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  • Сегодня в 17:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Кардифф — Манчестер Сити
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ростов — Уфа
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ахмат — Оренбург
  • Сегодня в 19:00
    •  5.50
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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.66.
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