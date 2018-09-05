Прогнозы и ставки на теннис, хоккей и футбол 5 сентября

Марин Чилич — Кеи Нисикори

Теннис. 1/4 финала US Open

Чилич в последние годы заметно прибавил в мастерстве и умеет вести борьбу за трофеи на уровне турниров «Большого шлема». В этом сезоне ему удалось побывать в финале Australian Open, но Роджер Федерер не позволил ему взять кубок.

В Нью-Йорке у седьмой ракетки мира были проблемы только в игре с Алексом Де Минауром, который показал свой максимум, но все равно не выдержа все пять партий на одном уровне. Кроме этого Чилич разобрался с Копилом, Гуркачом и в 1/8 финала с Давидом Гоффином. Бельгиец вел в счете по ходу игры, но Чилич переломил ход событий.

Нисикори также стоит оддать должное, ведь ему удалось вернуться на былой уровень после тяжелой травмы. Весь этот год он старался набирать форму, завоевал титул в Далласе, а также выступил в финале Мастерса в Монте-Карло.

В Нью-Йорке японец вышел на свой пик и начал просто крушить своих соперников. За четыре поединка он отдал всего один сет, убрав с пути Мартерера, Монфиса, Шварцмана и Кольшрайбера. Универсализм позволяет Нисикори успешно действовать на харде.

Соперники встречались 14 раз, из которых 8 остались за Нисикори. Тем не менее, Чилич играет сейчас просто невероятно, рискует и активно идет в атаку. Считаем, что именно Марин выйдет в финал.

Ставка: победа Чилича за 1,69.

ХК «Сочи» — «Кунь Лунь»

Хоккей. Матч регулярного чемпионата КХЛ

В прошлом сезоне «Сочи» сумел пробиться в плей-офф в третий раз за четыре сезона, но дальше четвертьфинала команда как обычно не прошла. Летом состав заметно обновился (традиционно для КХЛ), но костяк был сохранен, как и главный тренер Сергей Зубов.

Впрочем, старт сезона вышел неудачным для «Сочи». В первом же матче на своем льду команда умудрилась уступить «Адмиралу» в серии буллитов (4:5) — весьма неожиданный результат. В целом состав команды достаточно ровный, и первый поединок сезона это подтвердил — очками и заброшенными шайбами отличились все четыре тройки «Сочи».

После успеха в первом сезоне КХЛ, во втором «Кунь Лунь» сыграл слабо и не вышел в плей-офф. Летом команду возглавил новый тренер финн Юусси Тапола, а за ним последовал ряд новичков, среди которых много знакомых болельщикам КХЛ лиц — Олли Палола, Онджей Виташек, Томаш Кундратек, Вилле Лаюнен, Вели-Матти Савинайнен и другие. Состав команды изменился почти полностью.

Однако это не помогло «Кунь Луню» взять победу в стартовом матче сезона. На выезде представитель Китая без единого китайца в составе уступил финскому «Йокериту» (3:6).

Поражение от «Адмирала» точно не входило в планы «Сочи», так что на следующий домашний поединок с «Кунь Лунем» команда должны выйти максимально заряженной.

Ставка: победа «Сочи» в основное время за 1,97.

Словакия — Дания

Футбол. Товарищеский матч

Руководство местной федерации решило оставить на посту старого наставника Яна Козака после невыхода на ЧМ-2018. Перед специалистом поставлена задача — удачно выступить в Лиге Наций и в отборе к ЧЕ-2020. «Представители» после завершения квалификации к мундиалю провели шесть товарищеских матчей. Еще в прошлом году они провели два спарринга — проиграли в гостях Украине (1:2) и дома одолели Норвегию — 1:0.

Затем последовали две победы над ОАЭ (2:1) и Таиландом (3:2). А перед самым ЧМ словаки на своей арене расписали мировую с Голландией (1:1) и в Швейцарии проиграли Марокко — 1:2.

«Датский динамит» тоже занял второе место в своей отборочной группе, но в отличии от своего предстоящего соперника, через стыковые матчи пробился в финальную часть чемпионата мира.

Выступая в одном квартете с Францией (0:0), Перу (1:0) и Австралией (1:1), подопечные Харейде заняли вторую строку и пробились в 1/8 финала.

В первом же раунде плей-офф датчане уступили Хорватии в серии пенальти (1:1 — в основное время), но все же выступление на ЧМ-2018 для сборной Дании можно считать успешным. Последний раз оппоненты встречались шесть лет тому назад в контрольном поединке. И тогда победу праздновали словаки (3:1), которые взяли верх в Дании.

Датчане будут играть не основным составом, но мы не сомневаемся, что без гола они поле не покинут.

Ставка: Дания забьет за 2,10.

Общий коэффициент — 6,99. 0