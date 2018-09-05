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    Прогнозы и ставки на теннис, хоккей и футбол 5 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на теннис, хоккей и футбол 5 сентября
    Марин Чилич
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    Марин Чилич — Кеи Нисикори

    Теннис. 1/4 финала US Open

    Чилич в последние годы заметно прибавил в мастерстве и умеет вести борьбу за трофеи на уровне турниров «Большого шлема». В этом сезоне ему удалось побывать в финале Australian Open, но Роджер Федерер не позволил ему взять кубок.

    В Нью-Йорке у седьмой ракетки мира были проблемы только в игре с Алексом Де Минауром, который показал свой максимум, но все равно не выдержа все пять партий на одном уровне. Кроме этого Чилич разобрался с Копилом, Гуркачом и в 1/8 финала с Давидом Гоффином. Бельгиец вел в счете по ходу игры, но Чилич переломил ход событий.

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    • Нисикори также стоит оддать должное, ведь ему удалось вернуться на былой уровень после тяжелой травмы. Весь этот год он старался набирать форму, завоевал титул в Далласе, а также выступил в финале Мастерса в Монте-Карло.

    В Нью-Йорке японец вышел на свой пик и начал просто крушить своих соперников. За четыре поединка он отдал всего один сет, убрав с пути Мартерера, Монфиса, Шварцмана и Кольшрайбера. Универсализм позволяет Нисикори успешно действовать на харде.

    Соперники встречались 14 раз, из которых 8 остались за Нисикори. Тем не менее, Чилич играет сейчас просто невероятно, рискует и активно идет в атаку. Считаем, что именно Марин выйдет в финал.

    Ставка: победа Чилича за 1,69.

    ХК «Сочи» — «Кунь Лунь»

    Хоккей. Матч регулярного чемпионата КХЛ

    В прошлом сезоне «Сочи» сумел пробиться в плей-офф в третий раз за четыре сезона, но дальше четвертьфинала команда как обычно не прошла. Летом состав заметно обновился (традиционно для КХЛ), но костяк был сохранен, как и главный тренер Сергей Зубов.

    Впрочем, старт сезона вышел неудачным для «Сочи». В первом же матче на своем льду команда умудрилась уступить «Адмиралу» в серии буллитов (4:5) — весьма неожиданный результат. В целом состав команды достаточно ровный, и первый поединок сезона это подтвердил — очками и заброшенными шайбами отличились все четыре тройки «Сочи».

    После успеха в первом сезоне КХЛ, во втором «Кунь Лунь» сыграл слабо и не вышел в плей-офф. Летом команду возглавил новый тренер финн Юусси Тапола, а за ним последовал ряд новичков, среди которых много знакомых болельщикам КХЛ лиц — Олли Палола, Онджей Виташек, Томаш Кундратек, Вилле Лаюнен, Вели-Матти Савинайнен и другие. Состав команды изменился почти полностью.

    Однако это не помогло «Кунь Луню» взять победу в стартовом матче сезона. На выезде представитель Китая без единого китайца в составе уступил финскому «Йокериту» (3:6).

    Поражение от «Адмирала» точно не входило в планы «Сочи», так что на следующий домашний поединок с «Кунь Лунем» команда должны выйти максимально заряженной.

    Ставка: победа «Сочи» в основное время за 1,97.

    Словакия — Дания

    Футбол. Товарищеский матч

    Руководство местной федерации решило оставить на посту старого наставника Яна Козака после невыхода на ЧМ-2018. Перед специалистом поставлена задача — удачно выступить в Лиге Наций и в отборе к ЧЕ-2020. «Представители» после завершения квалификации к мундиалю провели шесть товарищеских матчей. Еще в прошлом году они провели два спарринга — проиграли в гостях Украине (1:2) и дома одолели Норвегию — 1:0.

    Затем последовали две победы над ОАЭ (2:1) и Таиландом (3:2). А перед самым ЧМ словаки на своей арене расписали мировую с Голландией (1:1) и в Швейцарии проиграли Марокко — 1:2.

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    • «Датский динамит» тоже занял второе место в своей отборочной группе, но в отличии от своего предстоящего соперника, через стыковые матчи пробился в финальную часть чемпионата мира.

    Выступая в одном квартете с Францией (0:0), Перу (1:0) и Австралией (1:1), подопечные Харейде заняли вторую строку и пробились в 1/8 финала.

    В первом же раунде плей-офф датчане уступили Хорватии в серии пенальти (1:1 — в основное время), но все же выступление на ЧМ-2018 для сборной Дании можно считать успешным. Последний раз оппоненты встречались шесть лет тому назад в контрольном поединке. И тогда победу праздновали словаки (3:1), которые взяли верх в Дании.

    Датчане будут играть не основным составом, но мы не сомневаемся, что без гола они поле не покинут.

    Ставка: Дания забьет за 2,10.

    Общий коэффициент — 6,99. 0

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