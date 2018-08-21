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    Прогнозы и ставки на футбол 21 августа

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    «Бенфика» — ПАОК

    Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

    В текущем сезоне Лиги чемпионов футболисты ПАОКа сотворили уже две сенсации, выбив из турнира «Базель» (2:1 и 3:0) и «Спартак» (3:2 и 0:0).

    До выхода в групповой этап осталось сделать всего один шаг, но он будет самым непростым, ведь соперником подопечных Рэзвана Луческу стала лиссабонская «Бенфика».

    «Орлы» в предыдущем раунде без особого блеска, но все же прошли «Фенербахче» (1:0 и 1:1). На их стороне опыт, ведь они регулярно представляют свою страну на евроарене.

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  • 15/08/2018

    • И все же нам кажется, что успехи ПАОКа нельзя назвать случайными. Вице-чемпионы Греции находятся на эмоциональном подъеме, поэтому мы считаем, что им удастся добыть приемлемый результат в Лиссабоне.

    Ставка: победа ПАОКа с форой +1,5 за 1,65.

    БАТЭ — ПСВ

    Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

    Футболисты БАТЭ со скрипом добрались до раунда плей-офф Лиги чемпионов по чемпионскому пути. Сначала они сломили сопротивление ХИКа (0:0 и 2:1), а затем выбили «Карабах» (1:0 и 1:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Теперь же на пути чемпиона Белоруссии встал более серьезный оппонент — ПСВ. Команда Марка ван Боммела в Лиге чемпионов текущего сезона еще не играла, но запомнилась неплохой игрой в своем чемпионате, в котором обыграла «Утрехт» (4:0) и «Фортуну» (2:1).

    В товарищеских матчах коллектив из Эйндховена тоже приятно удивлял, когда побеждал «Галатасарай» (3:1), «Олимпиакос» (4:0) и «Валенсию» (2:1).

    Учитывая форму ПСВ, шансы БАТЭ нам кажутся призрачными. Максимум белорусской команды — ничья на своем поле.

    Ставка: победа ПСВ с форой 0 за 1,50.

    «Црвена Звезда» — «Ред Булл»

    Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

    Эта пара чем-то напоминает пару БАТЭ — ПСВ. «Црвена Звезда» в текущей Лиге чемпионов успела намучиться со «Спартаком» из Юрмалы (0:0 и 2:0), «Судувой» (3:0 и 2:0) и «Спартаком» из Трнавы (1:1 и 2:1 д.в.).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Особенно тяжелым получилось противостояние со словацким клубом, в котором белградцы были на грани вылета, но все же избежали серии пенальти, пусть и заработали сразу семь желтых карточек.

    А вот «Ред Булл» значительно увереннее прошел «Шкендию» (3:0 и 1:0) и считается фаворитом в борьбе за выход в групповой этап.

    Конечно, в Сербии играть непросто, но коллектив из Зальцбурга еще в прошлом сезоне доказал, что не боится трудностей, когда дошел до полуфинала Лиги Европы. Наш прогноз — австрийцы должны победить.

    Ставка: победа «Ред Булла» за 2,20.

    Общий коэффициент — 5,44. 0

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    2,25
  • Прогноз на матч Бенфика — ПАОК
  • Сегодня в 22:00
    •  3,30
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — РБ Зальцбург
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — ПСВ
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
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    •  1.81
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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5,44.
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