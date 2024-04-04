В рамках международного контрольного поединка 4 апреля пройдет матч Россия (жен) — Эквадор (жен). Начало — 15:00 (мск). Россия (жен) — Эквадор (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Россия (жен)

Турнирное положение: Россия (жен) нынче проводит лишь товарищеские матчи. Причем в них команда преуспевает в плане результатов.

При этом Россия (жен) в прошлом году провела 8 спаррингов. В них россиянки добыли 4 виктории при 2 поражениях.

Последние матчи: в текущем году команда провела один поединок. Россиянки разгромили сборную Ботсваны (жен) (4:0).

В пяти своих последних поединках Россия (жен) не проигрывала. В этих матчах россиянки забили 14 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

А вот до последней виктории россиянки не сумели одолеть парагваек (1:1). Зато чуть ранее обыграли их со счетом 3:0.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Правда, в соперниках у россиянок ходили скромные сборные.

Надежна и оборона российской женской сборной. Да и с атакой у команды складывается все весьма симпатично.

И уж совсем очевидно, что Россия (жен) постарается победить. Номинальные хозяева на две головы сильнее эквадорок.

Эквадор (жен)

Турнирное положение: Эквадор (жен) сейчас смотрится весьма монолитно. Команда выглядит конкурентоспособной.

Интересно, что Эквадор (жен) в прошлом году сыграл 8 спаррингов. В них команда выиграла 6 раз при 2 коллизиях.

Последние матчи: А вот в нынешнем календарном году команда сыграла лишь дважды. Эквадор (жен) по разу выиграл и проиграл.

Последний поединок команде не удался. Эквадорки по всем статьям уступили женской сборной Уругвая (0:2).

Между тем, Эквадор (жен) довольно неплохо выглядит даже в матчах с сильными оппонентами. Например, перуанки были обыграны дважды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна показывать отличные результаты. Вот только реализацию бы подтянуть!

Вот только Эквадор (жен) дважды уступил парагвайкам. Правда, обе коллизии получились с разницей в один мяч.

Между тем, Эквадор (жен) способен оказать достойное сопротивление россиянкам. Да и надежные тылы явно помогут!

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и Россия (жен), несмотря на статус фаворита противостояния, имеет ряд слабых сторон.

Статистика для ставок

Россия (жен) не проигрывала в 5 своих последних матчах

Эквадор (жен) до последней коллизии выиграл 5 матчей подряд

Россия (жен) в 5 последних матчах пропустила всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 5.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.77 и 1.97.

Прогноз: Россия (жен) сильнее эквадорок, и уж точно начнет матч активно.

Россия (жен) явно постарается поднатореть в плане реализации, да и оппонентки отнюдь небезгрешны.

Ставка: Победа России (жен) в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.84