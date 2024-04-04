Россия (жен)
Турнирное положение: Россия (жен) нынче проводит лишь товарищеские матчи. Причем в них команда преуспевает в плане результатов.
При этом Россия (жен) в прошлом году провела 8 спаррингов. В них россиянки добыли 4 виктории при 2 поражениях.
Последние матчи: в текущем году команда провела один поединок. Россиянки разгромили сборную Ботсваны (жен) (4:0).
В пяти своих последних поединках Россия (жен) не проигрывала. В этих матчах россиянки забили 14 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.
А вот до последней виктории россиянки не сумели одолеть парагваек (1:1). Зато чуть ранее обыграли их со счетом 3:0.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Правда, в соперниках у россиянок ходили скромные сборные.
Надежна и оборона российской женской сборной. Да и с атакой у команды складывается все весьма симпатично.
И уж совсем очевидно, что Россия (жен) постарается победить. Номинальные хозяева на две головы сильнее эквадорок.
Эквадор (жен)
Турнирное положение: Эквадор (жен) сейчас смотрится весьма монолитно. Команда выглядит конкурентоспособной.
Интересно, что Эквадор (жен) в прошлом году сыграл 8 спаррингов. В них команда выиграла 6 раз при 2 коллизиях.
Последние матчи: А вот в нынешнем календарном году команда сыграла лишь дважды. Эквадор (жен) по разу выиграл и проиграл.
Последний поединок команде не удался. Эквадорки по всем статьям уступили женской сборной Уругвая (0:2).
Между тем, Эквадор (жен) довольно неплохо выглядит даже в матчах с сильными оппонентами. Например, перуанки были обыграны дважды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна показывать отличные результаты. Вот только реализацию бы подтянуть!
Вот только Эквадор (жен) дважды уступил парагвайкам. Правда, обе коллизии получились с разницей в один мяч.
Между тем, Эквадор (жен) способен оказать достойное сопротивление россиянкам. Да и надежные тылы явно помогут!
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и Россия (жен), несмотря на статус фаворита противостояния, имеет ряд слабых сторон.
Статистика для ставок
- Россия (жен) не проигрывала в 5 своих последних матчах
- Эквадор (жен) до последней коллизии выиграл 5 матчей подряд
- Россия (жен) в 5 последних матчах пропустила всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 5.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.77 и 1.97.
- 1.83Спартак — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.10Манчестер Сити — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 3.10Балтика — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: Россия (жен) сильнее эквадорок, и уж точно начнет матч активно.
Россия (жен) явно постарается поднатореть в плане реализации, да и оппонентки отнюдь небезгрешны.
Ставка: Победа России (жен) в 1 тайме за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.84