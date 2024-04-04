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    Россиянки начнут без прелюдий

    Россия (жен) — Эквадор (жен). Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Россия (жен) — Эквадор (жен)
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    Женская сборная России
    В рамках международного контрольного поединка 4 апреля пройдет матч Россия (жен) — Эквадор (жен). Начало — 15:00 (мск). Россия (жен) — Эквадор (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Россия (жен)

    Турнирное положение: Россия (жен) нынче проводит лишь товарищеские матчи. Причем в них команда преуспевает в плане результатов.

    При этом Россия (жен) в прошлом году провела 8 спаррингов. В них россиянки добыли 4 виктории при 2 поражениях.

    Последние матчи: в текущем году команда провела один поединок. Россиянки разгромили сборную Ботсваны (жен) (4:0).

    В пяти своих последних поединках Россия (жен) не проигрывала. В этих матчах россиянки забили 14 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

    А вот до последней виктории россиянки не сумели одолеть парагваек (1:1). Зато чуть ранее обыграли их со счетом 3:0.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Правда, в соперниках у россиянок ходили скромные сборные.

    Надежна и оборона российской женской сборной. Да и с атакой у команды складывается все весьма симпатично.

    И уж совсем очевидно, что Россия (жен) постарается победить. Номинальные хозяева на две головы сильнее эквадорок.

    Эквадор (жен)

    Турнирное положение: Эквадор (жен) сейчас смотрится весьма монолитно. Команда выглядит конкурентоспособной.

    Интересно, что Эквадор (жен) в прошлом году сыграл 8 спаррингов. В них команда выиграла 6 раз при 2 коллизиях.

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    • Последние матчи: А вот в нынешнем календарном году команда сыграла лишь дважды. Эквадор (жен) по разу выиграл и проиграл.

    Последний поединок команде не удался. Эквадорки по всем статьям уступили женской сборной Уругвая (0:2).

    Между тем, Эквадор (жен) довольно неплохо выглядит даже в матчах с сильными оппонентами. Например, перуанки были обыграны дважды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна показывать отличные результаты. Вот только реализацию бы подтянуть!

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    Вот только Эквадор (жен) дважды уступил парагвайкам. Правда, обе коллизии получились с разницей в один мяч.

    Между тем, Эквадор (жен) способен оказать достойное сопротивление россиянкам. Да и надежные тылы явно помогут!

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и Россия (жен), несмотря на статус фаворита противостояния, имеет ряд слабых сторон.

    Статистика для ставок

    • Россия (жен) не проигрывала в 5 своих последних матчах

    • Эквадор (жен) до последней коллизии выиграл 5 матчей подряд

    • Россия (жен) в 5 последних матчах пропустила всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 5.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.77 и 1.97.

    Прогноз: Россия (жен) сильнее эквадорок, и уж точно начнет матч активно.

    Россия (жен) явно постарается поднатореть в плане реализации, да и оппонентки отнюдь небезгрешны.

    Ставка: Победа России (жен) в 1 тайме за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.84

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    Ставка и прогноз на матч Россия (жен) — Эквадор (жен) с коэффициентом 2.08. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. Россиянки начнут без прелюдий
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