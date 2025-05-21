ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир РыковВладимир Рыков: Мало кто так забивал «Спартаку», как я Словения обыграла ФранциюЧМ-2025. Словения остается в элите, а Германия рискует не попасть в плей-офф Брайтон — ЛиверпульЧемпион раздаёт очки нуждающимся: «Брайтон» приблизил «Ливерпуль» к отпуску
    Все новости спорта

    Радукану преодолеет барьер серьёзной соперницы?

    Коллинс — Радукану. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Страсбурге 21 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Эмма Радукану
    Прогноз и ставки на Коллинс — Радукану
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмма Радукану
    Американка Даниэль Коллинс сыграет против британки Эммы Радукану во втором круге турнира в Страсбурге. Матч пройдёт 21 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коллинс — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Квалификация. Женщины 20 Мая 2025 года

    Дарья Астахова

  • Россия
    •  Дарья Астахова 15:30 Лейре Ромеро Гормас

    Лейре Ромеро Гормас

  • Испания
    •

    Коллинс

    Американская теннисистка в первом круге Страсбурга одержала победу над соотечественницей Софией Кенин (6:1, 1:6, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 40 минут.

    За это время Коллинс 9 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

    На «тысячнике» в Риме Даниэль Коллинс сыграла три матча, обыграв румынку Рузе, полячку Свентек и проиграв украинке Свитолиной.

    Прогнозы на теннис

    Даниэль Коллинс занимает 46 место в рейтинге WTA.

    Радукану

    Британская теннисистка Эмма Радукану в двух сетах выиграла у австралийки Дарьи Касаткиной (6:1, 6:3). Время продолжлось 1 час 20 минут.

  • Алькарас остановил Синнера, Паолини затмила всех звезд
  • В Риме завершились крупные турниры ATP и WTA
  • 18/05/2025

    • В победной игре над экс-россиянкой Радукану допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

    На турнире в Риме Эмма Радукану добралась до 1/8 финала. На этой стадии «тысячника» британка уступила третьей ракетке Коко Гауфф из США (1:6, 2:6). На итальянском корте
    Радукану одержала три победы, выиграв у россиянки Вероники Кудерметовой, швейцарки Жиль Тайхманн и австралийки Майи Джойнт.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Эмма Радукану в женской теннисной ассоциации заимает 43 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Коллинс в этом матче можно поставить за 1.77, на победу Радукану букмекеры предлагают за 2.05.

    Прогноз: Эмма Радукану наверняка одержит победу в предстоящей игре. Дело в том, что Даниэль Коллинс оставила много сил в поединке с Софией Кенин. Ставим на победу британской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коллинс — Радукану?

    Матч Коллинс — Радукану состоится 21 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Коллинс — Радукану?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коллинс — Радукану?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1.5) » с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коллинс — Радукану?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коллинс — Радукану?

    Коэффициенты букмекеров: : На Коллинс в этом матче можно поставить за 1.77, на победу Радукану букмекеры предлагают за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Линетт — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Матеас — Мандлик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рахимова — Тайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бадоса — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Этчеверри — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Конюх — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шериф — Рус
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ван — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Баэс — Карабельи
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Казо — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Синякова — Большова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Коллинс — Радукану: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 21.05.202512:00. Радукану преодолеет барьер серьёзной соперницы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры