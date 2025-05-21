Коллинс — Радукану. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Страсбурге 21 мая 2025 года

Дарья Астахова
Лейре Ромеро Гормас
Коллинс
Американская теннисистка в первом круге Страсбурга одержала победу над соотечественницей Софией Кенин (6:1, 1:6, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 40 минут.
За это время Коллинс 9 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.
На «тысячнике» в Риме Даниэль Коллинс сыграла три матча, обыграв румынку Рузе, полячку Свентек и проиграв украинке Свитолиной.
Даниэль Коллинс занимает 46 место в рейтинге WTA.
Радукану
Британская теннисистка Эмма Радукану в двух сетах выиграла у австралийки Дарьи Касаткиной (6:1, 6:3). Время продолжлось 1 час 20 минут.
В победной игре над экс-россиянкой Радукану допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.
На турнире в Риме Эмма Радукану добралась до 1/8 финала. На этой стадии «тысячника» британка уступила третьей ракетке Коко Гауфф из США (1:6, 2:6). На итальянском корте
Радукану одержала три победы, выиграв у россиянки Вероники Кудерметовой, швейцарки Жиль Тайхманн и австралийки Майи Джойнт.
Эмма Радукану в женской теннисной ассоциации заимает 43 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Коллинс в этом матче можно поставить за 1.77, на победу Радукану букмекеры предлагают за 2.05.
Прогноз: Эмма Радукану наверняка одержит победу в предстоящей игре. Дело в том, что Даниэль Коллинс оставила много сил в поединке с Софией Кенин. Ставим на победу британской теннисистки.
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Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.93.